Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Лечче», «Наполи» и «Милан» проведут свои матчи завтра

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«Удинезе» сыграет с «Лечче» в 32-м туре Серии А.

В субботу «Наполи» примет «Салернитану», «Милан» сыграет с «Ромой» в гостях, «Торино» Алексея Миранчука будет противостоять «Аталанте». 

В воскресенье «Интер» сыграет с «Лацио», а завершится тур матчем «Болонья» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии

32-й тур

Лечче – Удинезе
Дата проведения
28 апреля, 19.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Монца
Дата проведения
28 апреля, 21.45, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Салернитана
Дата проведения
29 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Милан
Дата проведения
29 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Аталанта
Дата проведения
29 апреля, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Лацио
Дата проведения
30 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Эмполи
Дата проведения
30 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Верона
Дата проведения
30 апреля, 16.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Сампдория
Дата проведения
30 апреля, 19.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Ювентус
Дата проведения
30 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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