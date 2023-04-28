Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Лечче», «Наполи» и «Милан» проведут свои матчи завтра
«Удинезе» сыграет с «Лечче» в 32-м туре Серии А.
В субботу «Наполи» примет «Салернитану», «Милан» сыграет с «Ромой» в гостях, «Торино» Алексея Миранчука будет противостоять «Аталанте».
В воскресенье «Интер» сыграет с «Лацио», а завершится тур матчем «Болонья» – «Ювентус».
32-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.30, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 30 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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