Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Лечче», «Наполи» и «Милан» проведут свои матчи завтра

«Удинезе» сыграет с «Лечче» в 32-м туре Серии А.

В субботу « » примет «Салернитану», « » сыграет с «Ромой» в гостях, « » Алексея Миранчука будет противостоять «Аталанте».

В воскресенье « » сыграет с « », а завершится тур матчем «Болонья» – «Ювентус».

Чемпионат Италии

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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