Холанд забил 50 голов в сезоне за «Ман Сити». Такого не было 92 года в высшей лиге Англии
Эрлинг Холанд забил 50 голов в дебютном сезоне за «Манчестер Сити».
Для этого норвежцу понадобилось 44 матча.
Помимо Холанда, только 4 футболиста в истории высшего английского дивизиона забивали 50 голов во всех турнирах за один сезон.
Это делали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/31).
Напомним, прошлым летом Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Ман Сити» за 75 миллионов евро.
Эрлинг забил 34 гола в АПЛ, 12 – в Лиге чемпионов, 3 в Кубке Англии, 1 – в Кубке английской лиги. Он не забил только в игре за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».
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А вылетая из ЛЧ в 1/8 каждый год можно получать ?)
Хмммм интересно что думают об этом всём Роналдиньо , Модрич , Бензема , Фиго , Недвед , Кака , Шевченко не достойны ЗМ?) мальчик иди готовься в школу плз
Парень в одну калитку переписивает АПЛ , взрывает в ЛЧ , но некоторым сектантам этого видеть и признавать не хочется((
Не будь таким жалким плз...