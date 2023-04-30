Холанд забил 50 голов в сезоне за «Ман Сити». Такого не было 92 года в высшей лиге Англии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рекорды Дикси Дин Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 50 голов в дебютном сезоне за «Манчестер Сити».

Для этого норвежцу понадобилось 44 матча.

Помимо Холанда, только 4 футболиста в истории высшего английского дивизиона забивали 50 голов во всех турнирах за один сезон.

Это делали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/31).

Напомним, прошлым летом Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Ман Сити» за 75 миллионов евро.

Эрлинг забил 34 гола в АПЛ, 12 – в Лиге чемпионов, 3 в Кубке Англии, 1 – в Кубке английской лиги. Он не забил только в игре за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

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121 комментарий

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RusselAlexAbrams
Ответ Shaldon
Смешной ценник))
По сравнению с каким нибудь Мудриком с нулевой эффективностью - это вообще практически бесплатно Холанда взяли ))
+129
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+125
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Роман
Вот кто точно достоин ЗМ в этом году.
+84
-22
+62
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Кирилл
Монстр, просто монстр )
+51
-5
+46
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Alex Armstrong
Ответ llolishe
Достоин ЗМ не вывев сборную на ЧМ ПХХПАХАХА
И незабив там кучу липовых пенальти
+42
-19
+23
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Serge Vendino
Больше 90 лет прошло, просто жесть
+25
-4
+21
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Shaldon
Смешной ценник))
+25
-4
+21
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Лютый альбинос
Прости Эрлинг, но ЗМ нынче даются за пенальти на ЧМ.
+58
-41
+17
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Sul Abd
Ответ llolishe
Достоин ЗМ не вывев сборную на ЧМ ПХХПАХАХА
Еще один маньяк ((( оказывается все кто не попадают на чемп не умеют играть в футбол(((
А вылетая из ЛЧ в 1/8 каждый год можно получать ?)
Хмммм интересно что думают об этом всём Роналдиньо , Модрич , Бензема , Фиго , Недвед , Кака , Шевченко не достойны ЗМ?) мальчик иди готовься в школу плз
Парень в одну калитку переписивает АПЛ , взрывает в ЛЧ , но некоторым сектантам этого видеть и признавать не хочется((
Не будь таким жалким плз...
+14
-5
+9
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Shaldon
Ответ RusselAlexAbrams
По сравнению с каким нибудь Мудриком с нулевой эффективностью - это вообще практически бесплатно Холанда взяли ))
Да, я о нем сразу же подумал)
+8
0
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Максим Прокофьев
При этом Холланд дешевле Мудрика обошёлся англичанам не на один десяток миллионов фунтов, а почувствуйте разницу в их дебютных сезонах)))
+13
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+7
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FLOPY
Ответ Контрольный выстрел
Да фигня это все! Пускай попробует столько забить под Аравийским солнцем 😃
Какая-то болезненная гиперфиксация на Роналду?) В новости слова о нем нет, но даже тут про него пишешь
+12
-5
+7
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Alex Armstrong
Ответ Great Aleks
левые по мнению кого?
Всех кто смотрел ЧМ
+12
-5
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Илья Храбров
50 голов в сезоне это топ-уровень. Мы помним двух феноменов, которые поставили такую результативность на поток)
+6
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выходец из убежища
Ответ llolishe
Достоин ЗМ не вывев сборную на ЧМ ПХХПАХАХА
Как это отменяет отличную игру за клуб? Так и Месси можно предъявить, что не вывел ПСЖ в 1/4 ЛЧ и поэтому недостоин ЗМ.
+5
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muchinmuchinmuchin
Ответ Лютый альбинос
Прости Эрлинг, но ЗМ нынче даются за пенальти на ЧМ.
Если, ты на полном серьезе утверждаешь, что Лео на последнем ЧМ показал только умение забивать пенальти, то это мягко скажем некорректно.
+6
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Serega T
мутант
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JuVero
Ответ Максим Прокофьев
При этом Холланд дешевле Мудрика обошёлся англичанам не на один десяток миллионов фунтов, а почувствуйте разницу в их дебютных сезонах)))
не обошёлся, не несите бред, не зная, сколько откатов сделали за Холланда его агентам и отцу. на Мудрика ровно, если что.
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muchinmuchinmuchin
Ответ llolishe
Достоин ЗМ не вывев сборную на ЧМ ПХХПАХАХА
Чего? А как это коррелируется?
+5
-2
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Михо
Ответ Shaldon
Смешной ценник))
Там была прописана фиксированная сумма, чтобы получить лучшие личные условия- зп, комиссионные, подъемные и тд. На таких условиях он остался в Дортмунде еще на сезон
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Пенс
Ответ Anton Abaturov
Тут любой вменяемый понимает, что ЗМ по чесноку должен поехать в Норвегию Статистику викинга надо множить на два в сравнении с другими лигами А это чистый космос
в отличии от "претендента" из Лиги 1 он не тащил две серии пенальти. Да и вменяемый не применительно к фан-клубу мессе.
+6
-4
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Arman Markosyan 25
Ответ Alex Armstrong
Ты серьезно? Если сравнивать сложность чемпионата, то эти 73 гола надо минимум делить на 2
Так он это в сильнейшей Ла Лиге делал
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Alex Armstrong
Ответ Great Aleks
Я смотрел. Например, в финале я видел в повторах, что Дембеле не играл в мяч, а в ноги Ди Марии. Великое множество специалистов согласны с трактовкой пенальти.
И я смотрел. И не надо мне рассказывать сказки
+3
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Контрольный выстрел
Да фигня это все! Пускай попробует столько забить под Аравийским солнцем 😃
+11
-9
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jonnysilverhand01
А прошлым летом говорили, что он из лиги фермеров пришел … забавно
+1
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ Superkenguroo
Хейтеры Месси толпой тут, смешно, новость вроде не о том
это как новости о раналу. новость не о лянеле. но они(мессибои) сразу же в ней
+2
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