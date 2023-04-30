Холанд забил 50 голов в сезоне за «Ман Сити». Такого не было 92 года в высшей лиге Англии

Эрлинг Холанд забил 50 голов в дебютном сезоне за «Манчестер Сити».

Для этого норвежцу понадобилось 44 матча.

Помимо Холанда, только 4 футболиста в истории высшего английского дивизиона забивали 50 голов во всех турнирах за один сезон.

Это делали (63 гола в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/31).

Напомним, прошлым летом Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в « » за 75 миллионов евро.

забил 34 гола в , 12 – в Лиге чемпионов, 3 в Кубке Англии, 1 – в Кубке английской лиги. Он не забил только в игре за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

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