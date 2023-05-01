«Сиэтл» – первый клуб в истории НХЛ с первой победой в серии плей-офф над действующим чемпионом

«Сиэтл» – первый клуб в истории НХЛ с победой в дебютной серии плей-офф над чемпионом.

« » выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив « » (4-3).

В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Кракен» добился гостевой победы над «Эвеланш» (2:1).

Клуб, вступивший в в 2021 году, в этом сезоне впервые вышел в плей-офф.

Ранее ни один клуб в истории лиги не выигрывал свою первую серию в плей-офф у действующего чемпиона.