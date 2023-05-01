«Сиэтл» – первый клуб в истории НХЛ с первой победой в серии плей-офф над действующим чемпионом
«Сиэтл» – первый клуб в истории НХЛ с победой в дебютной серии плей-офф над чемпионом.
«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив «Колорадо» (4-3).
В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Кракен» добился гостевой победы над «Эвеланш» (2:1).
Клуб, вступивший в НХЛ в 2021 году, в этом сезоне впервые вышел в плей-офф.
Ранее ни один клуб в истории лиги не выигрывал свою первую серию в плей-офф у действующего чемпиона.
Коламбус влачит полужалкое существование уже 20 лет, а Вегас в первом же сезоне в финале играл (если не ошибаюсь), Сиэтл во втором сезоне проходит во второй раунд…
завидую болельщикам по-доброму.
Финал от Вегаса и победа над чемпионом у Сиэтла. И все равно что Сиэтл проиграет в след раунде 4-0, но ведь чемпиона то победили)))