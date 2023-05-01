«Сиэтл» – первый клуб в истории НХЛ с первой победой в серии плей-офф над действующим чемпионом

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» – первый клуб в истории НХЛ с победой в дебютной серии плей-офф над чемпионом.

«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив «Колорадо» (4-3).

В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Кракен» добился гостевой победы над «Эвеланш» (2:1).

Клуб, вступивший в НХЛ в 2021 году, в этом сезоне впервые вышел в плей-офф.

Ранее ни один клуб в истории лиги не выигрывал свою первую серию в плей-офф у действующего чемпиона. 

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11 комментариев

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and1801
новый клуб с новыми рекордами
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Голуби в траве
Говорили, Францис-днарь!
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smiakishev
Ноу Вэл, ноу пати. У Сиэттла столько же побед в 4х матчевых сериях за 2 года сколько и у Коламбуса за 22
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разноцветный логотип
даже обидно немного.
Коламбус влачит полужалкое существование уже 20 лет, а Вегас в первом же сезоне в финале играл (если не ошибаюсь), Сиэтл во втором сезоне проходит во второй раунд…
завидую болельщикам по-доброму.
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bestttttttofthebest
Молодцы, поздравляю команду
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newyork13
Как усета таки вводят новые клубы в лигу грамотно! Чтоб у болельщиков был сразу и навсегда интерес.
Финал от Вегаса и победа над чемпионом у Сиэтла. И все равно что Сиэтл проиграет в след раунде 4-0, но ведь чемпиона то победили)))
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WOODDY
ибо нечего ничушкина выгонять было .личная жизнь не должна волновать профессионалов!!!!
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srs
Ответ and1801
новый клуб с новыми рекордами
И с НЕнужными’ клубам игроками. Раньше чаще гоняли шайбу где нибудь в глуши и смотрели за игрой некстванов, теперь выходят играть против них
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rambooze
Ответ разноцветный логотип
даже обидно немного. Коламбус влачит полужалкое существование уже 20 лет, а Вегас в первом же сезоне в финале играл (если не ошибаюсь), Сиэтл во втором сезоне проходит во второй раунд… завидую болельщикам по-доброму.
Дико извиняюсь, но как вообще можно было выбрать такую команду за которую болеть? Если вас с этой командой не связывают никакие географические связи, то как правило люди болеют либо из-за великой истории клуба, либо из-за какого то крутого игрока, либо из-за красивого мерча в конце концов. Ничего подобного за Коламбусом, при всём уважении, не наблюдается. Был Нэш, но это просто хороший игрок, и даже с ним в плоф выходили по праздникам. Боб, Панарин... слишком короткие периоды. Без обид, просто интересно.
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DmitryT
Ответ rambooze
Дико извиняюсь, но как вообще можно было выбрать такую команду за которую болеть? Если вас с этой командой не связывают никакие географические связи, то как правило люди болеют либо из-за великой истории клуба, либо из-за какого то крутого игрока, либо из-за красивого мерча в конце концов. Ничего подобного за Коламбусом, при всём уважении, не наблюдается. Был Нэш, но это просто хороший игрок, и даже с ним в плоф выходили по праздникам. Боб, Панарин... слишком короткие периоды. Без обид, просто интересно.
ну слушай, у меня друг вообще начал топить за Сиэтл, ещё тогда,когда были только новости про клуб из этого города,может ему нравится ,как команда играет, по тактике,не знаю ,не обязательно, что-то должно скрываться за этим
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