Снукер. Чемпионат мира. Бресель сыграет с Селби в финале

30 апреля и 1 мая пройдет финал чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

Финал

Люка Бресель (Бельгия) – Марк Селби (Англия)





Первая сессия: 15.00 по московскому времени (30 апреля)

Вторая сессия: 21.00 (30 апреля)

Третья сессия: 15.00 (1 мая)

Четвертая сессия: 21.00 (1 мая)

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 35.