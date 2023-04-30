Снукер. Чемпионат мира. Бресель сыграет с Селби в финале
30 апреля и 1 мая пройдет финал чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.
Шеффилд, Англия
Финал
Люка Бресель (Бельгия) – Марк Селби (Англия)
Первая сессия: 15.00 по московскому времени (30 апреля)
Вторая сессия: 21.00 (30 апреля)
Третья сессия: 15.00 (1 мая)
Четвертая сессия: 21.00 (1 мая)
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 35.
Тем не менее он уже молодец, игрок с континентальной Европы в финале ЧМ -- это огромный успех и стимул для развития данного спорта не только на территории Британии.
Селби в концовке матча с Алленом несколько просел, выплеснул эмоций, завтра точно будет не столь свежим, так что скорее всего первые две сессии пройдут под девизом "доживем до понедельника".
Марк явный фаворит, грампластинка, которая на таких стадиях практически без сбоев играет свою мелодию, не замечая ничего вокруг. Писал пару лет назад после победного мундиаля, что именно у Селби больше всего шансов побить рекорд Хендри, от своих слов по-прежнему не отказываюсь. Его игра, стиль и формат турнира идеально подходят для серийных побед.
От ментальных проблем англичанин очевидно тоже избавился, но все равно хочется верить в сюрприз. Желаю Селби череды побед в следующем сезоне, но сейчас притоплю за Люку.