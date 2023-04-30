«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд и поднялся на 5-е место в АПЛ. До «МЮ» – 7 очков

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Футбол

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в чемпионате Англии.

Команда Юргена Клоппа одолела «Тоттенхэм» (4:3) в 34-м туре АПЛ.

В последний раз мерсисайдцы уступали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). После этого были две ничьих, а затем – четыре победы подряд.

«Красные» вышли на пятое место в таблице. У них 56 очков за 33 игры. До зоны Лиги чемпионов – 7 очков (при этом у идущего четвертым «МЮ» еще игра в запасе).

«Тоттенхэм» опустился на шестую строчку, «Астон Вилла» – на седьмую. У них по 54 балла после 34 матчей.

Далее «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом» – это случится 3 мая.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Я уже думал Тоттенхэм этим матчем красиво заткнет тех кто тут цитировал слова Конте про отсутствие характера, но в итоге в очередной раз оправдали свой девиз: говном ты не был, но и до вершины не добрался.
+38
-6
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Sabyrzhan Sarbalayev
Банда Клоппа все никак не хочет в ле
а придется
+37
-8
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabyrzhan Sarbalayev
Банда Клоппа все никак не хочет в ле
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liverpool and barcelona fan
Тут скорее всего Брайтон участвует в борьбе за топ-4 с 3 играми в запасе, чем Ливерпуль. Многое было потеряно в матчах против откровенных аутсайдеров.
9 очков до Ньюкасла и 7 (возможно который превратится в 8 или 10 очков отрыва) до МЮ в оставшихся 5 матчах выглядит недосигаемым.
Так что следующий сезон придется поиграть в другом еврокубке.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red-Devil_Fan
Ответ Sabyrzhan Sarbalayev
Ну не знаю, с таким Ливерпулем 9 очко отрыва маловато, было б 15-18 тогда можно было верить в ле с Ливерпулем
Умник,.Был бы отрыв 16 очков даже математических шансов не было бы)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Felp
Очередной раз судья вытянул Ливерпуль в матче с Тоттенхэмом
Это когда Скиппу не дали красную за филе на Диазе?)
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яйца_Конте
матч был хороший 👍
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
Ответ Los Galácticos
Я уже думал Тоттенхэм этим матчем красиво заткнет тех кто тут цитировал слова Конте про отсутствие характера, но в итоге в очередной раз оправдали свой девиз: говном ты не был, но и до вершины не добрался.
Очередной раз судья вытянул Ливерпуль в матче с Тоттенхэмом
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ Red-Devil_Fan
Умник,.Был бы отрыв 16 очков даже математических шансов не было бы)
С таким судейством можно 18 очков за 5 матчей отыграть :))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Los Galácticos
Я уже думал Тоттенхэм этим матчем красиво заткнет тех кто тут цитировал слова Конте про отсутствие характера, но в итоге в очередной раз оправдали свой девиз: говном ты не был, но и до вершины не добрался.
эта фраза уже не то чтобы крылатая а раздражающая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Scouser
Шансов мало, нужно выиграть оставшиеся игры и посмотреть что будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яйца_Конте
Ответ Sabyrzhan Sarbalayev
Ну не знаю, с таким Ливерпулем 9 очко отрыва маловато, было б 15-18 тогда можно было верить в ле с Ливерпулем
мы не можем говорить громко, они провели плюс минус пару хороших игр. А пропускать 3, топ команда не должна. Моё мнение, они в этом сезоне не заслужили в топ 4. Не судите строго...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BET3P
Ливер попёр, Арсенал забуксовал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Dm Kznts
столько уже лет прошло как ушёл тот кто выпнул пуль с веточки, а вы всё гонитесь и гонитесь за Юнайтед )) А, витька ))
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии
Глоры МЮ дальше прибавляют трофеи Юнайтед выигранные в товарищеских турнирах летом пхахахахах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Belfast Boy
это ничто по сравнению с трофейными засухами великого ливерпуля ггг
Трофейные засухи сейчас у Манчестер Юнайтед
За 10 лет выиграть ЛЕ у молодежки Аякса и зацепить два кубка Англии тратя миллиарды такое себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ llolishe
Трофейные засухи сейчас у Манчестер Юнайтед За 10 лет выиграть ЛЕ у молодежки Аякса и зацепить два кубка Англии тратя миллиарды такое себе
Я как бы трофеи Жузе не сильно переоцениваю, но почему молодежки Аякса то? Топовая команда была - с Де Лигтом, Де Йонгом, Зиешем. Через два года в полуфинале ЛЧ играли этим же составом. Уж точно сильнее Севильи, которой ливер проиграл в 2016 и Вильярреала, которому МЮ проиграл в 2021
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ liverpool and barcelona fan
Тут скорее всего Брайтон участвует в борьбе за топ-4 с 3 играми в запасе, чем Ливерпуль. Многое было потеряно в матчах против откровенных аутсайдеров. 9 очков до Ньюкасла и 7 (возможно который превратится в 8 или 10 очков отрыва) до МЮ в оставшихся 5 матчах выглядит недосигаемым. Так что следующий сезон придется поиграть в другом еврокубке.
У Брайтона нет 3х игр в запасе. И календарь у них такой, что им не светит топ-6.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Sabyrzhan Sarbalayev
Ну вот не верю я в сорок, вот такое ощущение что возьмут и отдадут скаузерам место в 4. Это вам не сити который возьмёт и не отдаст обратно
Логично если Ливерпуль выше будет ибо обыграл Ньюкасл дважды в сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabyrzhan Sarbalayev
Ответ Red-Devil_Fan
Ну если такой отрыв не используют МЮ и Ньюкасл (почему отметил и Ньюкасл,так как по потерянными они уступают МЮ) значит им не место в ЛЧ. гюГоворю это как фанат МЮ.
Ну вот не верю я в сорок, вот такое ощущение что возьмут и отдадут скаузерам место в 4. Это вам не сити который возьмёт и не отдаст обратно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ llolishe
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии Глоры МЮ дальше прибавляют трофеи Юнайтед выигранные в товарищеских турнирах летом пхахахахах
не ври
главный тот у кого чемпионств больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
С таким судейством можно 18 очков за 5 матчей отыграть :))
🤣
Кстати что с основным ником сделал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Очень стыдно за болельщиков нашего благородного ливерпуля. Радуемся судейской победе как будто мы какой-то Сити... Главное было бы ради чего так позориться, а то ведь ради Лиги Европы это все
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
На 5-м и останутся. Даже если выиграют все оставшиеся 5 матчей, то МЮ достаточно выиграть 3 из 6. Есть 3 домашних матча + вполне вероятно выиграть 2 из 3 в гостях. У Брайтона в ближайшем матче наверное потеряем очки, сыграв вничью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Добрый Ретроград
Клопп крут как Робин Гуд.
Все ждут когда он уйдет из Ливерпуля
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Баркамол Абдулла
Никакой интриги нет, отрыв Муфк от Лфк по потерянным очкам ровна 10, это означает Муфк может себе позволить три раза проиграть, при этом все равно будет выше, а Лфк надо все матчах победить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий