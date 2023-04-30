«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд и поднялся на 5-е место в АПЛ. До «МЮ» – 7 очков
«Ливерпуль» поднялся на пятое место в чемпионате Англии.
Команда Юргена Клоппа одолела «Тоттенхэм» (4:3) в 34-м туре АПЛ.
В последний раз мерсисайдцы уступали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). После этого были две ничьих, а затем – четыре победы подряд.
«Красные» вышли на пятое место в таблице. У них 56 очков за 33 игры. До зоны Лиги чемпионов – 7 очков (при этом у идущего четвертым «МЮ» еще игра в запасе).
«Тоттенхэм» опустился на шестую строчку, «Астон Вилла» – на седьмую. У них по 54 балла после 34 матчей.
Далее «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом» – это случится 3 мая.
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9 очков до Ньюкасла и 7 (возможно который превратится в 8 или 10 очков отрыва) до МЮ в оставшихся 5 матчах выглядит недосигаемым.
Так что следующий сезон придется поиграть в другом еврокубке.
Глоры МЮ дальше прибавляют трофеи Юнайтед выигранные в товарищеских турнирах летом пхахахахах
За 10 лет выиграть ЛЕ у молодежки Аякса и зацепить два кубка Англии тратя миллиарды такое себе
главный тот у кого чемпионств больше
Кстати что с основным ником сделал?