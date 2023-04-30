«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд и поднялся на 5-е место в АПЛ. До «МЮ» – 7 очков

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в чемпионате Англии.

Команда Юргена Клоппа одолела «Тоттенхэм» (4:3) в 34-м туре .

В последний раз мерсисайдцы уступали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). После этого были две ничьих, а затем – четыре победы подряд.

«Красные» вышли на пятое место в таблице. У них 56 очков за 33 игры. До зоны Лиги чемпионов – 7 очков (при этом у идущего четвертым «МЮ» еще игра в запасе).

« » опустился на шестую строчку, «Астон Вилла» – на седьмую. У них по 54 балла после 34 матчей.

Далее « » встретится с «Фулхэмом» – это случится 3 мая.

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