Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»

Киву: у «Интера» осталось меньше сил к концу матча с «Ливерпулем».

Тренер «Интера » Кристиан Киву оценил поражение от «Ливерпуля » (0:1) в Лиге чемпионов.

«Мы ожидали напора и агрессии от соперника. Начинали медленно, но потом стали играть лучше. Старались продолжить начатое в том же духе, но к концу игры сил у нас осталось меньше.

На первых минутах нам пришлось нелегко из-за уровня мастерства соперников. Травмы тоже не улучшали ситуацию. Приходилось контролировать уровень энергозатратности игры – мы сражались изо всех сил», – сказал Киву.