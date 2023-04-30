Евсеев возглавит «Факел», тренер покинул «Шинник» (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Вадим Евсеев Шинник отставки Факел Дмитрий Пятибратов Сергей Кулаков Футбол

Вадим Евсеев возглавит «Факел».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Уход Евсеева из «Шинника» подтвердил гендиректор клуба Сергей Кулаков.

«Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон», – сказал Кулаков.

«Футбольный клуб «Шинник» и Вадим Валентинович Евсеев достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон.

Футбольный клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности», – сказано в заявлении «Шинника».

Евсеев возглавит «Факел» вместо Дмитрия Пятибратова. Контракт будет до конца следующего сезона.

После 25 туров Мир РПЛ «Факел» идет на 14-м месте, набрав 21 очко. «Шинник» занимает 10-е место в Первой лиге.

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23 комментария

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Ronny92
Так это он про себя говорил получается?
+30
-1
+29
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Edo Milanian
«Из-за разгильдяя проиграли. Его больше нет в команде». Евсеев выгнал игрока прямо на пресс-конференции.
🤷‍♂️
+23
-1
+22
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Никита Самарин
Странно, вроде Факел последний матч выиграл, а менять тренера по ходу сезона, когда нет откровенного провала не к добру. Руководство Баварии подтвердит.😉
+22
-1
+21
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zbumer
Ответ Никита Самарин
Странно, вроде Факел последний матч выиграл, а менять тренера по ходу сезона, когда нет откровенного провала не к добру. Руководство Баварии подтвердит.😉
Факел до матча с Динамо катился в сторону ФНЛ, решение явно приняли ещё до этого тура
+7
0
+7
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Мукунку хороший
Ответ тот самый Кадрус
При всём уважении к Евсееву Пятибратов даёт максимально возможный результат с таким составом.
Пардон,открой тайну- а за что Евсеева уважать.?
+6
-4
+2
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Мукунку хороший
Мутный тип.. то визжал о патриотизме., о верности Шиннику.. а сейчас свалил.. как то вроде не правильно..
+3
-1
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Олег Щёголев
Встряска на последние 5 туров? Будут важнейшие домашние игры с НН и Крыльями. Посмотрим. Пятибратов бесперспективен. Свои важные матчи с Торпедо и Химками он провалил.
+4
-3
+1
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тот самый Кадрус
При всём уважении к Евсееву Пятибратов даёт максимально возможный результат с таким составом.
+4
-3
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ALMANAC
Короче этот разгильдяй про себя говорил, что его в команде больше не будет
+3
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Lyrastars
Зачем нужен этот хам и пуп земли, который увольняет игроков на пресс-конференциях? Что он может сделать? Добавить мотивации? Этого у игроков факела всегда в избытке...
+2
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Tigo_Volchara93
В след сезоне будут с Шинником биться в лучшей лиге мира
+1
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Макс Фет
Ответ Мукунку хороший
Пардон,открой тайну- а за что Евсеева уважать.?
за год Уэльсу
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Coil
Ответ Олег Щёголев
Встряска на последние 5 туров? Будут важнейшие домашние игры с НН и Крыльями. Посмотрим. Пятибратов бесперспективен. Свои важные матчи с Торпедо и Химками он провалил.
С Торпедо Факел играл лучше соперника, не реализовал перевес. Сможет ли Вадик принять правильные решения за несколько туров - большой вопрос. Судя по календарю - это скорее подготовка к пердиву, или стыкам. Похоже руководство само не ожидало, что обыграют Динамо.
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Andrew Werdna
Евсеева можно понять, Шинник не подал на лицензию РФС-1, у всех игроков контракты заканчиваются летом, смысла за стыки бороться нет. Удачи ему в Факеле, тренер для нашего футбола перспективный!
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закрыт по беспределу
Ровно неделя после "разгильдяйства")
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Sergeev55
Удержит ли он Факел в премьер-лиги или он тренер 1-ой лиги
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Добрый Ретроград
Ну, с Вадимкой Факелы останутся в вышке точно. "}{’/N" вам!"
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Дмитрий Полетаев
Вадик спасибо за Уэльс
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Кочевник56
Снова автобусный футбол от Евсеева
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Виктор Маслин
Дай Бог преуспеть на новом месте
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