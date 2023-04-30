Евсеев возглавит «Факел», тренер покинул «Шинник» (Иван Карпов)
Вадим Евсеев возглавит «Факел».
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Уход Евсеева из «Шинника» подтвердил гендиректор клуба Сергей Кулаков.
«Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон», – сказал Кулаков.
«Футбольный клуб «Шинник» и Вадим Валентинович Евсеев достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон.
Футбольный клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности», – сказано в заявлении «Шинника».
Евсеев возглавит «Факел» вместо Дмитрия Пятибратова. Контракт будет до конца следующего сезона.
После 25 туров Мир РПЛ «Факел» идет на 14-м месте, набрав 21 очко. «Шинник» занимает 10-е место в Первой лиге.
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