Дзюба забил впервые за 4 матча – дубль «Химкам». У форварда 8 голов и 4 ассиста в за 8 игр РПЛ в «Локо»

Артем Дзюба отметился первым голом почти за месяц.

Нападающий « » поразил ворота «Химок» ударом пяткой в падении (3:1, второй тайм) на 52-й минуте игры 25-го тура Мир . На 71-й минуте Дзюба оформил дубль.

До этого в последний раз 34-летний футболист забивал 1 апреля.

Всего в нынешнем сезоне в составе московского клуба у него 8 голов и 4 результативных паса за 8 матчей РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Локомотив» – «Химки». 2:0 – Дзюба забил. Онлайн-трансляция

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд