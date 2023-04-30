Дзюба забил впервые за 4 матча – дубль «Химкам». У форварда 8 голов и 4 ассиста в за 8 игр РПЛ в «Локо»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба отметился первым голом почти за месяц.

Нападающий «Локомотива» поразил ворота «Химок» ударом пяткой в падении (3:1, второй тайм) на 52-й минуте игры 25-го тура Мир РПЛ. На 71-й минуте Дзюба оформил дубль.

До этого в последний раз 34-летний футболист забивал 1 апреля.

Всего в нынешнем сезоне в составе московского клуба у него 8 голов и 4 результативных паса за 8 матчей РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Локомотив» – «Химки». 2:0 – Дзюба забил. Онлайн-трансляция

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52 комментария

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Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
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riverman1980
Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
Статистика не достойная, феноменальная, без любых поправок: 7+4 в 8 играх в кризисном середняке.
+35
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DonaldBrashear 2.0
просто разрывает РПЛ, какие там Соболев и прочие Комличенко, Дзюба лучший с большим отрывом.
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Ganibale
Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
Да даже мягко сказано достойная, он уже в топе бомбардиров. В такие моменты правда думаешь неужели лига так сдала, что не умоляет его заслуг конечно
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Контрольный выстрел
Дзюба хейтерам нормально так губешки теребит)))
+15
-2
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Антон Абызов
Скоро Зарема утвердит, что он воспитанник Спартака. Ну и хрен с ней.
+11
-2
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ВладимирНеПутин
Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
Да что возраст? У него серьезных травм не было, в топ-лигах куча игроков его возраста и старше, которые регулярно играют и имеет важную роль , сильное влияние на команду. 34 года не возраст сейчас, тем более для РПЛ и при одной игре в неделю
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Пользователь заблокирован
Ответ ТрактоПоктер
Да от только и может всяким Химкам забивать....(с)
Ну да это не от Лорьяна трёху получить
+9
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Злодей Спб
Дзюба - стронг! :)
Вот чего не продлили? Всяко лучше Кассьерры.
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riverman1980
Ответ Злобный Конь
Вот он - уровень РПЛ! Хлеще было только в 2001, когда отзаявленный Бесчастных через пол-года простоя начал забивать за "Спартак". Понятно что он тренировался,но это не игры...
Да чего уж там, уровень ЛЧ тоже не тот, если Дзюба забил там больше чем Вагнер Лав ))
+5
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Сади Самедов
Дзюбиньо в огне, дубль уже
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ТрактоПоктер
Уже Дзюбль
+5
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Xm.md
Кому если не Химкам?
+3
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GangstA
просто похлопаю!!!
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Максим Пантелеев
Ветка платных дзбабаботв
Добрый вечер, Максим! Я переживать уже начал, что вас нет.
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Николай Арякин
Самое интересное,что всей своей карьерой в России Дзюба доказал,что ему в принципе не важно,в каком клубе играть:он и в середняках забивал,и в лидирующих клубах.
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ТрактоПоктер
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да от только и может всяким Химкам забивать....(с)
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Фут.Боль
Ответ DonaldBrashear 2.0
уже дубль, а Локо ему летом зарплату хотят снизить?! что-то совсем как-то неуважительно относятся к нему.
Это похоже на утку. До этого писали, что идут переговоры о продлении с увеличением зарплаты.
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igls54
Дзюба - укротитель змеев и король Химок!
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Amalfitano
Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
Да как бы не оказалось, что по статистике гол+пас он идёт ноздря в ноздрю с Малколмом за весенний отрещок сезона. И это при том, что Локо сейчас не на верху таблицы. Так что, это по всем показателям и без скидок - отличный результат.
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s_kapa
Ответ riverman1980
Статистика не достойная, феноменальная, без любых поправок: 7+4 в 8 играх в кризисном середняке.
Кризисным середняком Локо был до весны
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Amalfitano
Дзюба настолько крут сейчас, что в предпенстонном возрасте по прежнему лучший нападающий страны.
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BET3P
Красавчег!
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Чётко_как_чечётка
Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
Ну лавочника не предрекали, а пешком он и сейчас играет.
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Саша Казанов
Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Дзюбе предрекали не без основания статус пешехода и глубокого лавочника - статистика достойная, могло быть намного хуже. Кроме того это ещё с поправкой на неоптимальный возраст.
Достойна? 8+4 в 8 матчах достойная? Статистика топовая как и сам Дзюбинья.
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