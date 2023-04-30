Дзюба забил впервые за 4 матча – дубль «Химкам». У форварда 8 голов и 4 ассиста в за 8 игр РПЛ в «Локо»
Артем Дзюба отметился первым голом почти за месяц.
Нападающий «Локомотива» поразил ворота «Химок» ударом пяткой в падении (3:1, второй тайм) на 52-й минуте игры 25-го тура Мир РПЛ. На 71-й минуте Дзюба оформил дубль.
До этого в последний раз 34-летний футболист забивал 1 апреля.
Всего в нынешнем сезоне в составе московского клуба у него 8 голов и 4 результативных паса за 8 матчей РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Локомотив» – «Химки». 2:0 – Дзюба забил. Онлайн-трансляция
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