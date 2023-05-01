Генич – Журавелю из-за слов о «бессмысленных переживаниях»: «Иди в жопу. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения… Подло. И мелко. Как «Ростов». Молодец, Тимур»
Константин Генич поругался с Тимуром Журавелем из-за критики со стороны «Ростова».
Ранее «Ростов» в телеграм-канале раскритиковал слова Генича в трансляции матча со «Спартаком» на канале «Матч ТВ» – комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом». В ответ Генич назвал пост «Ростова» «зашкваром».
В комментариях к посту Генича один из пользователей нецензурно его обозвал: «Иди ## ### [на фиг], ####### [идиот] ###### [долбаный]».
«На сегодня все. Посыл», – написал Генич, опубликовав скриншот комментария в телеграм-канале.
Эту запись репостнул в своем канале комментатор Тимур Журавель, назвав переживания Генича «бессмысленными».
«Тут ведь что самое интересное? Что лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав. И начинаются бессмысленные переживания», – написал Журавель.
В ответ Генич назвал слова Журавеля «подлыми».
«Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится.
У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми могу обсуждать насущные дела. Есть расписание РПЛ. Есть расписание по еврокубкам. Работаем дальше. И в МФЛ, и в РПЛ. Еще есть КШ («Коммент.Шоу» – Sports.ru).
А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения, идут в … Напишу Тимуру в личные смс.
Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель», – написал комментатор.
В ответ Журавель заявил, что недооценил эмоции Генича.
«Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.
Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – написал Журавель.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liverpool_fc/1921007.html