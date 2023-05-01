Генич – Журавелю из-за слов о «бессмысленных переживаниях»: «Иди в жопу. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения… Подло. И мелко. Как «Ростов». Молодец, Тимур»

Теги Ростов премьер-лига Россия Константин Генич Тимур Журавель соцсети Матч ТВ брань контент Футбол

Константин Генич поругался с Тимуром Журавелем из-за критики со стороны «Ростова».

Ранее «Ростов» в телеграм-канале раскритиковал слова Генича в трансляции матча со «Спартаком» на канале «Матч ТВ» – комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом». В ответ Генич назвал пост «Ростова» «зашкваром».

В комментариях к посту Генича один из пользователей нецензурно его обозвал: «Иди ## ### [на фиг], ####### [идиот] ###### [долбаный]».

«На сегодня все. Посыл», – написал Генич, опубликовав скриншот комментария в телеграм-канале.

Эту запись репостнул в своем канале комментатор Тимур Журавель, назвав переживания Генича «бессмысленными».

«Тут ведь что самое интересное? Что лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав. И начинаются бессмысленные переживания», – написал Журавель.

В ответ Генич назвал слова Журавеля «подлыми».

«Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится.

У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми могу обсуждать насущные дела. Есть расписание РПЛ. Есть расписание по еврокубкам. Работаем дальше. И в МФЛ, и в РПЛ. Еще есть КШ («Коммент.Шоу» – Sports.ru).

А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения, идут в … Напишу Тимуру в личные смс.

Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель», – написал комментатор.

В ответ Журавель заявил, что недооценил эмоции Генича.

«Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.

Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – написал Журавель.

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54 комментария

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Марат Люсьеныч
жабогадюкинг
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Recreated
Кто его назначал лучшим комментатором страны!!??
+31
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ColonelKurtz
Даже читать не хочу, давно уже понятно, что Журавель - самая мерзкая фигура футбольной журналистики
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DekiB
Массовая оргия земноводных и пресмыкающихся какая-то!
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Британский шпион
Коммент-шоумены вышли на новый уровень: разводить срачи ради хайпа. Лучше бы следили за матчами, которые комментируют, также усердно. Генич, как и многие другие, взяли идиотскую моду выпадать на несколько минут со своими офигительными историями, не удивлюсь уже, если в следующем туре Генич будет использовать матч, как площадку для публичного ответа Журавлю.
+9
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граф Якунин
Ответ Recreated
Кто его назначал лучшим комментатором страны!!??
Журавель
+7
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Recreated
Один напыщенный павлин возомнил себя комментатором, а другой ботаник в очкасосах думает, что он компетентен в футболе. Короче собрались жаба и гадюка!
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инок
Генич и Журавель друг друга стоят. Оба бред несут...
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Игорь Новиков
Генич ведёт себя как ребёнок.
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Мыкола
В лгбт(комментаторском)-сообществе что-то неладное происходит. Какие-то разборки)))
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Abriel
генич мразь
+3
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svft
- Тимур, иди в жопу.
- Уже идуууу!!! Пять минут!
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Красная стрела
Они по ходу не только не профессионалы, они ещё на голову больные. Явно проблемы с психикой.
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Танталас
Ну что тут можно сказать: #### ####### ### ##### #### !
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Антон Орехов
Быдло оно и на телевидении быдло
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Curry30
Генич лучший?)) Да его слушать противно, не комментатор, а днище
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леннорыч-абрамович
лучше Синица в руках, чем Журавель в жопе
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ivan-off
Ответ ColonelKurtz
Даже читать не хочу, давно уже понятно, что Журавель - самая мерзкая фигура футбольной журналистики
да уж конечно. если уж ты не котируешь чердака, познакомься со шмельковым, который до сих пор комментирует (статья была написана до знаменитой игры матчв с амкалом):
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liverpool_fc/1921007.html
+2
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art57
ж. иди в ж. - коротко и четко)
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Честный контроль
Колхозник и колхозница.
+2
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Рашпель793
Лучший комментатор )) Журавель так неловко подлизать попытался, пытаясь сгладить конфликт или потроллил?
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artpal
Ответ tusin+
А у тебя есть в текущих реалиях альтернативное мнение?
Станислав Минин сейчас номер один из тех, кто работает на матче - воспитанный, образованный, отлично знает матчасть. Кроме того, есть отличные ребята на окко, которые тоже сильнее Генича хотя бы тем, что не превращают репортаж в самолюбование и неистовое боление за одну команду
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Трент Резнор
И правда пустяк, тут каждый пятый Геничу такое писал 😂
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Мыкола
Ответ Kazachok__
Генич удивительно болезненно реагирует на любую критику в свой адрес. И ладно бы отвечал на нее остроумно, так ведь уровень ответов как у психованного семиклассника. Лысина настигла раньше мудрости, короче
Он всегда был такой девочкой. Раньше в футбольном клубе Юрий Александрович Севидов этого днаря опускал. Доводил до слёз. Он же тупой в футболе)))
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vel
Мда, нервы у Кости Генича, конечно, ни к черту..
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