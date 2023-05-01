Генич – Журавелю из-за слов о «бессмысленных переживаниях»: «Иди в жопу. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения… Подло. И мелко. Как «Ростов». Молодец, Тимур»

Константин Генич поругался с Тимуром Журавелем из-за критики со стороны «Ростова».

Ранее «Ростов» в телеграм-канале раскритиковал слова Генича в трансляции матча со «Спартаком» на канале « » – комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом». В ответ Генич назвал пост « » «зашкваром».

В комментариях к посту Генича один из пользователей нецензурно его обозвал: «Иди ## ### [на фиг], ####### [идиот] ###### [долбаный]».

«На сегодня все. Посыл», – написал Генич, опубликовав скриншот комментария в телеграм-канале.

Эту запись репостнул в своем канале комментатор Тимур Журавель, назвав переживания Генича «бессмысленными».

«Тут ведь что самое интересное? Что лучший комментатор страны допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав. И начинаются бессмысленные переживания», – написал Журавель.

В ответ Генич назвал слова Журавеля «подлыми».

«Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится.

У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми могу обсуждать насущные дела. Есть расписание . Есть расписание по еврокубкам. Работаем дальше. И в МФЛ, и в РПЛ. Еще есть КШ («Коммент.Шоу» – Sports.ru).

А такие, как , которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения, идут в … Напишу Тимуру в личные смс.

Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель», – написал комментатор.

В ответ Журавель заявил, что недооценил эмоции Генича.

«Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.

Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – написал Журавель.

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