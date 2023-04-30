Стадион «Спартака» может сменить название в этом году

Стадион «Спартака» может сменить название в 2023 году.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

В настоящий момент стадион называется «Открытие Банк Арена».

– Заканчивается контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Есть ли варианты по дальнейшему брендированию арены?

– Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.

– То есть уже в этом году брендирование стадиона может быть другим?

– Да, возможно, – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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