Стадион «Спартака» может сменить название в этом году

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Дмитрий Зеленов Футбол

Стадион «Спартака» может сменить название в 2023 году.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

В настоящий момент стадион называется «Открытие Банк Арена».

– Заканчивается контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Есть ли варианты по дальнейшему брендированию арены?

– Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.

– То есть уже в этом году брендирование стадиона может быть другим?

– Да, возможно, – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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88 комментариев

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Отец Абду
Зарема - Арена:)
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Руслан Ляхерман
Океанариум Стэдиум
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Игорь М.
Ответ Отец Абду
Зарема - Арена:)
Зарена:))
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Зизуха
Мясокомбинат - Арена
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Артур Ганненко
Ответ Alestern
Неужели нельзя назвать просто : стадион "Спартак" ?
За такое название денег не заплатят
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Destro7451
Ответ Отец Абду
Зарема - Арена:)
чтобы войти в Зарему теперь придется фан айди оформлять(
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Олег Сагайдачный
Простое. Как раньше для народа
"Мясо Колбасы".
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универсал78
вернутся к истокам, Пищевик.
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Архитектор Мендисабаль
зарема сарай
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mediaboss22
эскорт арена
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ne ravnodushen
Ответ Отец Абду
Зарема - Арена:)
Можно без Арены
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Пятерочка!)
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Циник Петербургский
Ответ Отец Абду
Зарема - Арена:)
"Дельфинарий им.Заремы"? ;)
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Олег Брындин
Позор арена
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Katin Dag
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юра георгиевский
Ответ qw14qw
Новость ФК Спартак, на ветке Зенит, Локомотив, Ростов 🤣🤣 А говорят ещё что Спартак не самый популярный клуб)))
Самый смешной. Поэтому все прикалываются над нашим спартачком.
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Брулин
Как корабль назовут так он и поплывёт.
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StHappyOne
Неудивительно, что Открытие Банк Арена есть, а Открытие Банка уже нет 🤣🤣
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Edo Milanian
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