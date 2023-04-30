МИД РФ о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпиаде: «Это ставит под угрозу существование женского спорта. О каких принципах честной игры может идти речь?»
МИД РФ отреагировал на идею МОК о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпийским играм.
«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество.
О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печется Томас Бах, в таком случае может идти речь?
Подобные инициативы являются еще одной каплей, подтачивающей международно-признанные основы олимпизма.
Иначе говоря, мы станем свидетелями неолиберальной трансформации мирового спорта, навязывания мировому сообществу «новой нормальности» в спорте, которую, стоит отметить, разделяют далеко не все.
Спорт не должен становиться площадкой для сомнительных экспериментов, а принцип недискриминации и равного обращения не может использоваться для нарушения прав спортсменов-женщин и создания преимуществ для неких, якобы, уязвимых групп.
Исходим из того, что разделение на мужские и женские виды соревнований в традиционном понимании остается единственной честной нормой конкурентной спортивной борьбы», – заявили в МИД России.
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Вот прям нельзя не задать классический вопрос: им там заняться больше нечем и все свои дела по основному профиль своей работы они сделали и порешали?
Или вот
https://gu.spb.ru/orgs/66679/
Где тут про спорт?
или в художественной гимнастике...я отстал от их жизни, как это теперь называется? а дельфины-матросы и альбиносы в (опять забыл) син
хронном плаваньи?
Иногда, чтобы доказать истину, надо довести ситуацию до абсурда...Вперёд, нео олимпионики!
А, стоп
Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть.
Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред.
Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть.
Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред.
Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть.
Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред.
Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
В целом идея хорошая, но у нас нет рычагов, чтобы двигать эту тему за рубежом.