МИД РФ о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпиаде: «Это ставит под угрозу существование женского спорта. О каких принципах честной игры может идти речь?»

МИД РФ отреагировал на идею МОК о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпийским играм.

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество.

О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печется , в таком случае может идти речь?

Подобные инициативы являются еще одной каплей, подтачивающей международно-признанные основы олимпизма.

Иначе говоря, мы станем свидетелями неолиберальной трансформации мирового спорта, навязывания мировому сообществу «новой нормальности» в спорте, которую, стоит отметить, разделяют далеко не все.

Спорт не должен становиться площадкой для сомнительных экспериментов, а принцип недискриминации и равного обращения не может использоваться для нарушения прав спортсменов-женщин и создания преимуществ для неких, якобы, уязвимых групп.

Исходим из того, что разделение на мужские и женские виды соревнований в традиционном понимании остается единственной честной нормой конкурентной спортивной борьбы», – заявили в МИД России.

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