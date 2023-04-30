МИД РФ о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпиаде: «Это ставит под угрозу существование женского спорта. О каких принципах честной игры может идти речь?»

Теги МОК Томас Бах ЛГБТ Политика Р-Спорт Легкая атлетика

МИД РФ отреагировал на идею МОК о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпийским играм.

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество.

О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печется Томас Бах, в таком случае может идти речь?

Подобные инициативы являются еще одной каплей, подтачивающей международно-признанные основы олимпизма.

Иначе говоря, мы станем свидетелями неолиберальной трансформации мирового спорта, навязывания мировому сообществу «новой нормальности» в спорте, которую, стоит отметить, разделяют далеко не все.

Спорт не должен становиться площадкой для сомнительных экспериментов, а принцип недискриминации и равного обращения не может использоваться для нарушения прав спортсменов-женщин и создания преимуществ для неких, якобы, уязвимых групп.

Исходим из того, что разделение на мужские и женские виды соревнований в традиционном понимании остается единственной честной нормой конкурентной спортивной борьбы», – заявили в МИД России. 

Манифест МОК по трансгендерам: эти 10 принципов – революция в мировом спорте

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54 комментария

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Roman Bolshevik
Ответ Montenegro Serbian
Я вот вообще не выкупаю прикола: а почему министерство иностранных дел должно интересовать движуха в спорте связанная с трансгендерами? Вот прям нельзя не задать классический вопрос: им там заняться больше нечем и все свои дела по основному профиль своей работы они сделали и порешали?
Почитайте задачи МИДа. Может что-то станет ясно без популистских выкриков.
+52
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+33
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Андрей Балабаев
Ответ Karra
Чего вы так распереживались, вам ещё пару циклов ОИ будут недоступны ни по какому принципу. А от МИД вообще смешно всё это воспринимать, странно, что проблему не разруливает министерство спецопераций.
Присутствия твоих латышей никто вообще не замечает
+21
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Vitto
Транс-спортсменов из РФ МОК не посмеет не допустить. Так что вот окно возможностей.
+18
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+11
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svaz
Ответ Vitto
Транс-спортсменов из РФ МОК не посмеет не допустить. Так что вот окно возможностей.
они инвалидов выгнали с Олимпиады, а вы говорите трансов пожалеют...
+12
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Григорий Иванченко
Хотелось бы услышать мнение начальника транспортного цеха
+14
-8
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Montenegro Serbian
Я вот вообще не выкупаю прикола: а почему министерство иностранных дел должно интересовать движуха в спорте связанная с трансгендерами?
Вот прям нельзя не задать классический вопрос: им там заняться больше нечем и все свои дела по основному профиль своей работы они сделали и порешали?
+35
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Montenegro Serbian
Ответ Roman Bolshevik
Почитайте задачи МИДа. Может что-то станет ясно без популистских выкриков.
Исследовать международную обстановку и вопросы всеобщего и стратегического характера в международных отношениях, исследовать и анализировать важные вопросы в дипломатической работе в сфере политики, экономики, культуры и безопасности.

Или вот
https://gu.spb.ru/orgs/66679/
Где тут про спорт?
+9
-6
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Безенчук и нимфы
Почему вообще эти трансы лезут в женский спорт. Если МОК так заинтересован в них, пусть создаст отдельные категории для трансов и прочих извращенцев. Вот там и соревнуетесь сами с собой. А лучше отдельную олимпиаду им, как для инвалидов. А может и вместе с инвалидами. Там же тоже куча разных категорий.
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svaz
Ответ Влад Путман
Гопники из МИДа говорят про честную игру, забыв о допинге и о том, что спортсменов из РФ особо и не будет на олимпиаде. Не переживайте за англо-саксов и их приспешников, они как-нибудь сами справятся.
чистые асматики из Норвегии прям эталон
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Макинтош Шевченко
Ответ pont77
Сначала неделю существовать, потом до осени, потом до Нового года, теперь вот растянулось до конца года. Сроки сдвигаются чаще, чем у прораба на стройке) чудны твои дела, всу)
про неделю и киев за два дня никто из официальных лиц не говорил это хо хо пропаганда придумала, но народ настолько туп, что вышел на майдан против олигархов и по итогу выбрали нового олигарха)) Задача была -сухопутный коридор в крым, что и сделали, еще и море отобрали одно, но вас все перемоги какие-то
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Patriarkh Kirill
За Болгарию будет выступать вон тот чувак, Мразишь который😁
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Пошлю любого, кто против футбола!
Не знаю что в МОК курят, но недовольство спортсменов женщин очевидно, не хотят ущемлять трансгендеров в спорте, хотят их участие на миром уровне, пусть добавляют их отдельно как дополнительный род!
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Макинтош Шевченко
Ответ Dmitry Koway
Комментарий удален модератором
я же не вы-родной язык забывать и подвиги дедов своих.
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ZjzoRe
Ответ Roman Bolshevik
Почитайте задачи МИДа. Может что-то станет ясно без популистских выкриков.
по идее задача любого МИДа - поиск союзников, укрепление связей, мирное разрешение конфликтов. Наш МИД можно в полном составе расформировывать в связи с непригодностью. Они умеют только на ровном месте с кем-то поссориться, оскорбить если не всю страну (Лавров - Израиль), то хотя бы президента (Захарова - Вучич) и возить кокс дипломатическими бортами.
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AIBOLIT66
Козлоногие химеры будут побеждать, о, боже, в фигурке?
или в художественной гимнастике...я отстал от их жизни, как это теперь называется? а дельфины-матросы и альбиносы в (опять забыл) син
хронном плаваньи?
Иногда, чтобы доказать истину, надо довести ситуацию до абсурда...Вперёд, нео олимпионики!
+7
-6
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Доминик
Ответ Strel2612
А может и не зря мы не участвуем в этом балагане? Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть. Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред. Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
И СВО с разрушенными городами и миллионами беженцев тоже не зря. И десятки тысяч погибших тоже не зря. Всё прекрасно! Всё идёт по плану! Скоро заживём! Смени методичку, кремлебот 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+2
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svaz
там же какую то волейболистку в америке, чуть на тот свет транс не отправил ударом в голову. эпично будет если кмс по боксу из мужчин решит перейти в женскую квоту, вот ор то будет.
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Клод
Ну можете отказаться от соревнований тогда))
А, стоп
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Jaxongir Shodiev
Ответ Vitto
Транс-спортсменов из РФ МОК не посмеет не допустить. Так что вот окно возможностей.
Сразу пришла на ум Омская Газмясочка
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TennisForever
Ответ Доминик
Посмотри в зеркало.
Может ты укро -бот в зеркало посмотришься ,какой ты смелый однако на диване ?
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Strel2612
А может и не зря мы не участвуем в этом балагане?

Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть.

Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред.

Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
+3
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Снегири и суперклей
Ответ ZjzoRe
по идее задача любого МИДа - поиск союзников, укрепление связей, мирное разрешение конфликтов. Наш МИД можно в полном составе расформировывать в связи с непригодностью. Они умеют только на ровном месте с кем-то поссориться, оскорбить если не всю страну (Лавров - Израиль), то хотя бы президента (Захарова - Вучич) и возить кокс дипломатическими бортами.
И взять на их место тебя. Вон как ты классно в международной политике разбираешься
0
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Strel2612
А может и не зря мы не участвуем в этом балагане?

Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть.

Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред.

Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
+8
-8
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Strel2612
А может и не зря мы не участвуем в этом балагане?

Во многих видах спорта мы можем быть на вершине, и на вершине, в призах есть.

Посмотреть, что происходит на западе, так и скоро женский вид спорта превратится в соревнования мужчин с женщинами, бред.

Всё, что не делается, то к лучшему, считаю так.
+4
-4
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expertmer2020
Россия хочет стать флагманом в борьбе за права женщин в спорте

В целом идея хорошая, но у нас нет рычагов, чтобы двигать эту тему за рубежом.
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