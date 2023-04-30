«Бавария» обогнала «Боруссию» на 1 очко за 4 тура до конца Бундеслиги

«Бавария» прервала серию без побед, обыграв «Герту» (2:0).

Команда Томаса Тухеля выиграла впервые за 5 игр. Ранее она дважды уступила и дважды сыграла вничью в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

По итогам 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» вернулась на первое место. У нее 62 очка, у « » Дортмунд, сыгравшей вничью с «Бохумом» (1:1), – 61.

Следом идут « » и « » – у них по 56 баллов.

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