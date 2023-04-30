«Бавария» обогнала «Боруссию» на 1 очко за 4 тура до конца Бундеслиги
«Бавария» прервала серию без побед, обыграв «Герту» (2:0).
Команда Томаса Тухеля выиграла впервые за 5 игр. Ранее она дважды уступила и дважды сыграла вничью в Бундеслиге и Лиге чемпионов.
По итогам 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» вернулась на первое место. У нее 62 очка, у «Боруссии» Дортмунд, сыгравшей вничью с «Бохумом» (1:1), – 61.
Следом идут «Унион» и «Фрайбург» – у них по 56 баллов.
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Вчерашних 2 очков может и не хватить для чемпионства Боруссии.
Да и ман сити по игре и топ игрокам сейчас вообще нельзя сравнить с баварией