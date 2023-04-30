«Бавария» обогнала «Боруссию» на 1 очко за 4 тура до конца Бундеслиги

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Герта бундеслига Германия Фрайбург Унион Берлин Томас Тухель Футбол

«Бавария» прервала серию без побед, обыграв «Герту» (2:0).

Команда Томаса Тухеля выиграла впервые за 5 игр. Ранее она дважды уступила и дважды сыграла вничью в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

По итогам 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» вернулась на первое место. У нее 62 очка, у «Боруссии» Дортмунд, сыгравшей вничью с «Бохумом» (1:1), – 61.

Следом идут «Унион» и «Фрайбург» – у них по 56 баллов.

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41 комментарий

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Александр Гущин
Ответ Вадим Киреев
когда она была чемпионом, я ещё даже не окончил 9 класс,а теперь я женюсь этим летом... горечь тоска печаль
Так не женись 👌😀
+99
-2
+97
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Ganibale
Раздражает Боруссия, каждый год в них верю и надеюсь, а они когда казалось вот он шансик и их за последние годы было достаточно выходят и просирают…
+76
-4
+72
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Вова Гаврилов
Все-таки даже при такой унылой и ужасной игре Баварии, Боруссия все-равно не сможет выиграть Бундеслигу
+48
-3
+45
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Вадим Киреев
Ответ Ganibale
Раздражает Боруссия, каждый год в них верю и надеюсь, а они когда казалось вот он шансик и их за последние годы было достаточно выходят и просирают…
когда она была чемпионом, я ещё даже не окончил 9 класс,а теперь я женюсь этим летом... горечь тоска печаль
+27
-4
+23
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Илья Храбров
Салатница на блюдечке от Боруссии, как бы это не звучало))
+15
-1
+14
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Vovan94
Дортмунд - это какой то фейл во вселенной футбола. Ну нет таких клубов больше, чтобы столько раз именно в конце отдавали титул. Им нужен отдельный чемпионат с Тоттенхэмом и Байером, чтобы было сверх эпично наблюдать эту битву
+11
0
+11
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Los Galácticos
Ответ Илья Храбров
Салатница на блюдечке от Боруссии, как бы это не звучало))
От вчерашнего судьи Саши Баварского :)
+22
-11
+11
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The Best
Арсенал 🤝 Боррусия Дортмунд
+10
0
+10
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Papa Paolo
Ответ Вова Гаврилов
Все-таки даже при такой унылой и ужасной игре Баварии, Боруссия все-равно не сможет выиграть Бундеслигу
Это такой фетиш у шмелей (Боруссии).
+9
0
+9
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Улыбайся
Ответ Илья Храбров
Салатница на блюдечке от Боруссии, как бы это не звучало))
Так не 1-й год уже , когда не Бавария салатницу выигрывает , а просто Дортмунд ее проигрывает
+8
-1
+7
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Evgen_Hazard
Это уже все. Боруссия позорище немецкого футбола, могу сравнить ее с куколдом.
+6
-2
+4
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Evgen_Hazard
Ответ GuruFutbola
Про позорище английского футбола ничего сказать не хочешь?)
Да, прыгнул МЮ в этом сезоне выше головы 🙂
+4
0
+4
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Владислав Бегагаев
Клоуны уже про судью пишут
+5
-2
+3
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Вадим Киреев
Ответ Александр Гущин
Так не женись 👌😀
тут такое чемпионство, которое я не могу упустить)
+4
-1
+3
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che kaif
Мюнхен занес судейскому корпусу
+8
-6
+2
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Влад Тюрин
Спасибо заряженному судейке и ВАР.
Вчерашних 2 очков может и не хватить для чемпионства Боруссии.
+6
-4
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Mypta3uh23
Понятно, что упустили чемпионство в конце, но в чем сравнение с арсеналом? Арсенал почти весь сезон шёл первый в отличии от боруссии заскочившей туда тур назад.
Да и ман сити по игре и топ игрокам сейчас вообще нельзя сравнить с баварией
+2
0
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akmyradov
Типичный Боруссия, каждый год одно и тоже
+2
0
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jordy
Бавария не может, Дортмунд поможет.
+1
0
+1
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BVB 09
Ответ Los Galácticos
От вчерашнего судьи Саши Баварского :)
позавчерашнего 😐
+1
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Артем Павлович
Ответ Александр Гущин
Так не женись 👌😀
Дельный совет🤣🤣🤣
+1
0
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GuruFutbola
Ответ Evgen_Hazard
Это уже все. Боруссия позорище немецкого футбола, могу сравнить ее с куколдом.
Про позорище английского футбола ничего сказать не хочешь?)
+4
-3
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jonnysilverhand01
Каждый год, один и тот же сценарий
0
0
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Mr Azimof
Ответ Vovan94
Дортмунд - это какой то фейл во вселенной футбола. Ну нет таких клубов больше, чтобы столько раз именно в конце отдавали титул. Им нужен отдельный чемпионат с Тоттенхэмом и Байером, чтобы было сверх эпично наблюдать эту битву
Можно и Арсенал добавить. Круговой квартет.
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Розовопопый пони
Ответ Mypta3uh23
Понятно, что упустили чемпионство в конце, но в чем сравнение с арсеналом? Арсенал почти весь сезон шёл первый в отличии от боруссии заскочившей туда тур назад. Да и ман сити по игре и топ игрокам сейчас вообще нельзя сравнить с баварией
Тоже не пониманию аналогии с Арсеналом. Сегодняшняя Боруссия Терзича ничем не лучше команд Розе и Фавра, не говоря уже о Тухеле и Клоппе, чего не скажешь об Арсенале, который сделал качественный рывок и просто не смог удержать первенство в противостоянии с одной из сильнейших команд мира, если не сильнейшей.
+1
-1
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