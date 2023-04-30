⚡️ Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Он первый чемпион мира из Китая
Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.
Китайский гроссмейстер в матче на первенство мира обыграл россиянина Яна Непомнящего. Общий счет в матче – 7:7, тай-брейк – 2,5:1,5 в пользу Лижэня.
Официально звание чемпиона мира по шахматам присваивается с 1886 года. Дин Лижэнь – первый представитель Китая, победивший в матче за шахматную корону.
Ранее чемпионами мира становились 9 шахматистов из СССР и России: Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*, Владимир Крамник.
Также чемпионами были Вильгельм Стейниц, Эмануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Макс Эйве, Роберт Фишер, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.
C 1993 по 2006 звание чемпиона мира разыгрывалось по двум версиям: ФИДЕ и ПША. Тогда чемпионами становились 8 разных шахматистов.
* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.
яну некого винить кроме себя
Спасибо шахматистам за это.
Оба были достойны победы, но победил тот кто оказался сдержанным, стойким и ждал ошибки соперника
Теперь очередь Непомнящего важно надувать щеки, ему не привыкать. Магнус может еще несколько лет отдыхать от шахмат, достойный преемник пока не созрел.
Оба претендента ни о чем, но Ян даже тут второй.
Ян упустил свои шансы, увы.
Ну а у китайца конечно появился главный шанс в жизни (если бы не дисква Карякина, то Диня бы тут не было) и он за него плотно ухватился, став чемпионом мира