⚡️ Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Он первый чемпион мира из Китая

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

Китайский гроссмейстер в матче на первенство мира обыграл россиянина Яна Непомнящего. Общий счет в матче – 7:7, тай-брейк – 2,5:1,5 в пользу Лижэня. 

Официально звание чемпиона мира по шахматам присваивается с 1886 года. Дин Лижэнь – первый представитель Китая, победивший в матче за шахматную корону. 

Ранее чемпионами мира становились 9 шахматистов из СССР и России: Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*, Владимир Крамник.

Также чемпионами были Вильгельм Стейниц, Эмануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Макс Эйве, Роберт Фишер, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.

C 1993 по 2006 звание чемпиона мира разыгрывалось по двум версиям: ФИДЕ и ПША. Тогда чемпионами становились 8 разных шахматистов.

* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

94 комментария

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master_of_dzen
Поздравления Дину. Ян сам себя похоронил причем белыми.
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afscheid
заслуженно
яну некого винить кроме себя
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Barca, Liverpool_forever
Ян это катастрофа. Наиглупейший слив шахматной короны за всю историю шахмат!!
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Prokuror Prokurorov
Лижэнь должен перед Карякиным теперь проставиться, ибо он на турнир претендов попал только потому что Карякин наговорил речей про три буквы на дисквал.
+35
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Святослав Федорович
Это было прекрасно) При всём уважении к Дину, Ян сам проиграл эту встречу. Даже в последней 4 партии нужно было закрывать. Но китаец выбрался. Мои поздравления)
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Serge Vendino
Ответ Prokuror Prokurorov
Лижэнь должен перед Карякиным теперь проставиться, ибо он на турнир претендов попал только потому что Карякин наговорил речей про три буквы на дисквал.
Это был коварный план Карякина, чтобы победил китайский друг, а не неподдерживающий сво Непомнящий
+28
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+27
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soda overdose
Насколько же бездарно Ян заруинил последние 4 партии. На тайбрейке не было шансов, это было понятно. Жаль. Поздравления Дину!
+29
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Evergreen
Сука, да как так-то, а!!!!
+19
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Тёма Тёма
Ян играл очень слабо. Дин - тоже далеко не космос. Но, всё, абсолютно по игре. А Магнус просто разорвёт любого из них, к сожалению или счастью.
+22
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Ron Weasley
Финал получился мега крутым.
Спасибо шахматистам за это.
Оба были достойны победы, но победил тот кто оказался сдержанным, стойким и ждал ошибки соперника
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maximus388
А пару недель назад про китайца была аналитика уровня "Он лежал на доске, страдал".
Теперь очередь Непомнящего важно надувать щеки, ему не привыкать. Магнус может еще несколько лет отдыхать от шахмат, достойный преемник пока не созрел.
Оба претендента ни о чем, но Ян даже тут второй.
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Аморалинни
Ответ soda overdose
Насколько же бездарно Ян заруинил последние 4 партии. На тайбрейке не было шансов, это было понятно. Жаль. Поздравления Дину!
Интересно что было понятно, если Ян мог спокойно заканчивать последнюю партию в ничью, переходя на блиц
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soda overdose
Ответ Аморалинни
Интересно что было понятно, если Ян мог спокойно заканчивать последнюю партию в ничью, переходя на блиц
что привезет сам себе проблем, как это было на протяжении всего матча
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UserFreud
Крутой ЧМ, кто бы что ни говорил. Было очень интересно смотреть. Дин молодец, путь к победе на фильм тянет (начиная с попадания на турнир претендентов, заканчивая проблемами на самом ЧМ). Ну, а Яну спасибо за борьбу. Жаль, что сам себя закопал.
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Greenalem
Красиво Динь развел Яна. Когда казалось, что будет трехкратное повторение при меньшем времени, он решил отказаться от ничьи. Комментаторы chess.com уже расслабились и готовились к блицу, и думаю Ян тоже расслабился в этот момент, а потом от шока просто поплыл.
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Dr. J 24
Динг показал характер и железные яйки. Ян теперь главный лузер в истории шахмат.
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Greenalem
Ответ Prokuror Prokurorov
Лижэнь должен перед Карякиным теперь проставиться, ибо он на турнир претендов попал только потому что Карякин наговорил речей про три буквы на дисквал.
Карякин даже на тюремный срок наговорил, если переживет Путина)
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закрыт по беспределу
Ну чë тут скажешь... Дин молоток!
Ян упустил свои шансы, увы.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Святослав Федорович
Это было прекрасно) При всём уважении к Дину, Ян сам проиграл эту встречу. Даже в последней 4 партии нужно было закрывать. Но китаец выбрался. Мои поздравления)
у Дина ходы решающие вернее некуда , в последней партии китаец его ушатал
+4
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Arman Markosyan 25
Ну как так
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Аморалинни
Жаль Янчика, такой шанс был стать чемпионом, но как обычно сам себе все заруинил. Судя по картинке - ушел в глубокий тильт.
Ну а у китайца конечно появился главный шанс в жизни (если бы не дисква Карякина, то Диня бы тут не было) и он за него плотно ухватился, став чемпионом мира
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Нос даши конурбаевой
Рискнул! В тай брейке и заслуженно победил! Заслуженно!
+3
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DonaldBrashear 2.0
Лижэнь красавчик, чемпион! за играми не особо следил, за новостями только. и каждый раз китаец проигрывал, но отыгрывался, молодец! достойное выступление!
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Vonaburt
Ян проиграл матч в 12й партии
+3
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Дмитрий
Надо похудеть Яну. Весь матч чесался, пил, ходил, ерзал. Китаец кремень, работал от начала до конца. А Ян думал о чокопае
+3
-1
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