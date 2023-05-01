Стеф Карри – первый в истории НБА, кто набрал 50 очков в 7-м матче серии плей-офф
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд НБА – в 7-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).
До этого никто в истории не достигал этого рубежа.
48 очков набрал Кевин Дюрэнт в седьмом матче серии с «Милуоки» в 2021 году.
По 47 очков – Доминик Уилкинс в 1988 году в серии против «Бостона» и Сэм Джонс в серии против «Цинциннати» в 1963 году.
46 очков – Лука Дончич в серии против «Клипперс» в 2021 году.
Благодаря 50 очкам Карри «Голден Стэйт» разгромили «Кингс» (120:100) и прошли в следующий раунд.
Сакраменто - красавцы, спасибо за сезон