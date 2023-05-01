Стеф Карри – первый в истории НБА, кто набрал 50 очков в 7-м матче серии плей-офф

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд НБА – в 7-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал этого рубежа.

48 очков набрал Кевин Дюрэнт в седьмом матче серии с «Милуоки» в 2021 году.

По 47 очков – Доминик Уилкинс в 1988 году в серии против «Бостона» и Сэм Джонс в серии против «Цинциннати» в 1963 году.

46 очков – Лука Дончич в серии против «Клипперс» в 2021 году.

Благодаря 50 очкам Карри «Голден Стэйт» разгромили «Кингс» (120:100) и прошли в следующий раунд.

46 комментариев

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Михаил Евдокимов
Пока есть Карри - есть ГСВ. Буквально человек династия. Кто-то еще говорит, что он в топ-10 под вопросом, для меня это дикость.
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+33
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danik 258808
Просто разнесли Сакраменто, Луни с 21 подбором тоже зверь
+21
-1
+20
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Anton Tsybulsky
Какая напряжённая серия выдалась. Стэфу пришлось отдуваться чуть ли не за всех. Луни молодцом. Теперь надо проходить деда. Всех поклонников ГСВ с победой!
+17
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Кирилл Шмидт
Не спешите хоронить чемпионов. Великий Стеф, великий перфоманс. Сакраменто спасибо за серию, но пока вам рано.
+13
-1
+12
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Curry30
Ответ carlitosway
нашакалил мусорную стату в своем стиле, уэстбрук и рядом не стоял с этим мусорщиком)
мусор здесь только ты
+12
-2
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Кирилл Шмидт
Ответ Кирилл Шмидт
Не спешите хоронить чемпионов. Великий Стеф, великий перфоманс. Сакраменто спасибо за серию, но пока вам рано.
И просто гляньте на эффективность. 50% с игры… я просто безумно рад видеть прайм этого парня
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semavolley
Как же он велик
+10
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Слава Каплунов
Гений, моё почтение 🎩
+8
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The_Enot
MVP!!!
+7
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greatst
ну ладно, ради такой игры можно было и проиграть 6-ую) хотя выдохлись они куда сильнее чем ЛАЛ. Со стефом в таких кондициях можно вытащить любую серию, главное чтоб конкретно у него здоровья хватило - тогда серия с лейкерс будет очень интересной
+7
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Марсель Объелся
Столько легендарных игр за плечами, столько великих перформансов, а он в 35 лет вытворяет такое, чего в жизни не вытворял
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Деревенский Кобе
Видеть такое в прямом эфире - это нечто!
+5
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ShowTime.
доброй ночи , отец.
+5
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Serik Alik
СТЕФЕН, ЧТО ТЫ ТАКОЕ?? +
+6
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fy6597kh4n
Просто нет слов, как же он хорош, легенда

Сакраменто - красавцы, спасибо за сезон
+4
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DonaldBrashear 2.0
Я видел это величие в прямом эфире! Нереальные эмоции. Просто посмотрите на него, когда он бросал штрафные, я такой радости и спокойствия, гармонии в игре не видел вообще ни у кого. Такая улыбка. Невероятное что-то сегодня показал. Просто волшебник
+4
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kawhi leonard
В четвертой четверти не верил своим глазам: не ожидал увидеть, что в НБА кто-то будет раз за разом Клея одного на дуге оставлять))) Настолько игроки Сакраменто пытались сдержать Стефа.
+5
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leon01
Всё ещё чемпион, с победой бро!
+4
0
+4
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Curry30
Величайший, такие трехи завалил в решающий момент, уму непостижимо… Но МВП это Луни, просто унизил Домантаса )))
+4
0
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Марсель Объелся
Ответ danik 258808
Просто разнесли Сакраменто, Луни с 21 подбором тоже зверь
Его подборы в атаке в третьей четверти это аааааа
+4
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Nik Yeremich
Карри просто унизил Саков. Большой привет Сабонису, стоящему по 10 секунд с мячом на чужой половине и не вдупляющему что надо тоже кидать.
+3
0
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Денис Кёнигсберг
Как сказал Диундиди перед 7м матчем Даллас и Финикс, в таких играх важнее, за кого играет лучший игрок серии...
+3
0
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Деревенский Кобе
С таким Стефом и Кевоном ни у кого против ГСВ шансов нет!!
+3
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Руслан Султанов
Стеф просто космос! ГСВ-ЛАЛ самый ожидаемый полуфинал конфы!
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Anton Tsybulsky
Ну и спасибо Баркли. Как всегда дал "точный" прогноз.
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