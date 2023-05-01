Стеф Карри – первый в истории НБА, кто набрал 50 очков в 7-м матче серии плей-офф

Защитник «Голден Стэйт» побил рекорд – в 7-м матче серии первого раунда плей-офф против « » он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал этого рубежа.

48 очков набрал Кевин Дюрэнт в седьмом матче серии с «Милуоки» в 2021 году.

По 47 очков – Доминик Уилкинс в 1988 году в серии против «Бостона» и Сэм Джонс в серии против «Цинциннати» в 1963 году.

46 очков – Лука Дончич в серии против «Клипперс» в 2021 году.

Благодаря 50 очкам Карри « » разгромили «Кингс» (120:100) и прошли в следующий раунд.