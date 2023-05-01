«Флорида» выиграла серию плей-офф у «Бостона», набрав на 43 очка меньше в регулярке. Это 2-й результат в истории НХЛ

Теги рейтинги Бостон Флорида Кубок Стэнли Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Флорида» выиграла серию у «Бостона», набрав на 43 очка меньше в регулярке.

«Пантерс» прошли «Брюинс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3, 4:3 ОТ в седьмом матче). 

«Бостон» выиграл регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. «Пантерс» заняли 8-е место в Восточной конференции с 92 очками. 

Разница составила 43 очка. Ранее в истории НХЛ был только один случай, когда команда побеждала в серии плей-офф, имея на 40+ очков меньше по итогам регулярки. 

В 1982 году «Лос-Анджелес» (63 очка в 80 играх) выбил «Эдмонтон» (111) в первом раунде (3-2). Разница составила 48 очков. 

Отметим, что третье и четвертое места в этом рейтинге принадлежат «Миннесоте Норт Старс».

В 1991 году «Северные Звезды» (68 очков в 80 играх) выбили «Чикаго» (106 очков, 1-е место в регулярке) в первом раунде (4-2) и «Сент-Луис» (105 очков) во втором (4-2). Разница составила 38 и 37 очков соответственно. 

Пятое место у «Монреаля». В 1951 году «Канадиенс» (65 очков в 70 играх) выбили «Детройт» (101 очко) в полуфинале (4-2). Разница составила 36 очков.

32 комментария

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VaD
В НХЛ каждый может обыграть каждого. Это вам не ежегодные СКА-ЦСКА.
+29
-3
+26
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гилберт
Это НХЛ детка!!!
+18
-1
+17
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Иван Павлов
Серия Эдмонтона с Лос-Анджелесом в 1982 году была поистине уникальной. Это не только главный апсет в истории плей-офф НХЛ (разница между командами в таблице составляла 48 очков), но также в этой серии был осуществлён самый большой камбэк в плей-офф НХЛ - "Miracle on Manchester", третий матч серии, где Лос-Анджелес отыгрался с 0:5 в третьем периоде и одержал победу.
+11
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LLC ProjectFinanceConsulting
Кошки на подножку уходящего поезда вскочили, и показали характер.
+10
0
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Аморалинни
Ответ VaD
В НХЛ каждый может обыграть каждого. Это вам не ежегодные СКА-ЦСКА.
Это вам не РГ. С ежегодным надалем
+8
-2
+6
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Дмитрий Якушевич
«Сбитый летчик» Пол Морис показал почему взяли его на эту должность
+4
0
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Павел Зарубин
Ответ VaD
В НХЛ каждый может обыграть каждого. Это вам не ежегодные СКА-ЦСКА.
А в футболе так вообще, что чемпионат Германии, что Франции выигрывает практически всегда одна команда, в Испании 2 команды. Неужели действительно кому-то интересно это смотреть. В АПЛ еще есть хоть какое-то разнообразие чемпионов и то в последнее время нет:)
+6
-2
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
It’s NHL, baby!!!
+3
-1
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Михаил Зюбин
Ответ VaD
В НХЛ каждый может обыграть каждого. Это вам не ежегодные СКА-ЦСКА.
А причём тут КХЛ? или у Авангарда, Акбарса и СЮ платёжка меньше? или. что тут крутого, когда лучшая команда регулярки выбывает в первом раунде? о чём это может говорить?
+3
-1
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PEGEON
Весь сезон Бостона как какая-то аномалия необъяснимая. Состав со стареющими лидерами, некоторые из которых пропустили начало регулярки. Второй центр вообще из Европы только вернулся в 36 лет. Сомнительная вратарская бригада. Тренер до этого лишь год отработавший главным. И каким-то образом это всё вылилось в лучшую регулярку 21 века. Не удивлюсь если в следующем сезоне вообще не попадут в ПО.
+2
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Антон Киселёв
Контейнеры в отпуск 😂😂😂
+1
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DmitryT
Ответ Crenk
Из тех кто пока пробился во 2 круг - Даллас и Торонто главные претенденты
ты чего?Флорида выбивает главного фаворита,она уже повышает свои шансы,Торонто вообще впервые за 18 лет во второй раунд вышел,есть ещё крепкий Вегас,явных точно нет
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Сергей Югай
Ответ Дмитрий Якушевич
«Сбитый летчик» Пол Морис показал почему взяли его на эту должность
От Мориса не ожидал …. Особенно после его экспериментов с вратарями … но он доказал свой профессионализм.
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Crenk
Ответ Vadim Guzenko
Охреть бостон и Колорадо выбили
Из тех кто пока пробился во 2 круг - Даллас и Торонто главные претенденты
+1
-1
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Евгений Белоус
Ответ Crenk
Из тех кто пока пробился во 2 круг - Даллас и Торонто главные претенденты
Торонто? ахахаха
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Антон Ермазов
-Бостон набрал наибольшее число очков в истории регулярных чемпионатов.
- Ну и где они ?
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Crenk
Ответ DmitryT
ты чего?Флорида выбивает главного фаворита,она уже повышает свои шансы,Торонто вообще впервые за 18 лет во второй раунд вышел,есть ещё крепкий Вегас,явных точно нет
Вегас и Рейнджерс если выйдет
Но Даллас по мне номер 1
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DmitryT
Ответ Crenk
Вегас и Рейнджерс если выйдет Но Даллас по мне номер 1
брат,Вегас уже вышел
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DmitryT
Ответ PEGEON
Весь сезон Бостона как какая-то аномалия необъяснимая. Состав со стареющими лидерами, некоторые из которых пропустили начало регулярки. Второй центр вообще из Европы только вернулся в 36 лет. Сомнительная вратарская бригада. Тренер до этого лишь год отработавший главным. И каким-то образом это всё вылилось в лучшую регулярку 21 века. Не удивлюсь если в следующем сезоне вообще не попадут в ПО.
ну по поводу вратарей не сказал бы,Уллмарк лидер по победам в регулярке,если бы он был хоть чуть-чуть сомнителен,то они бы не отграли так регулярку,а вот в плове ,да,проблемы были
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Порядка.нет
Ответ Аморалинни
Это вам не РГ. С ежегодным надалем
Так РГ с "ежегодным Надалем" и есть Спорт с недостижимым идеалом и стремлением остальных достичь и обыграть идеал....а НХЛ - шоу для пивбаров и кукурузоедов
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DmitryT
Ответ Mesut Ozil
Тут все таки две стороны медали. С одной стороны да, круто когда каждый может обыграть каждого в плейофф. Но с другой стороны, суть всего регулярного чемпионата теряет вообще любой смысл, зачем занимать высокий посев, если плюс-минус обыграть тебя может каждый. В этом плане нба как-то ровнее результаты. Хотя в этом сезоне и там безумие происходит. Но в нхл это же почти каждый сезон такое
ну слушай ,в НХЛ и не борется никто за высокий посев,в лиге ,где каждый может обыграть каждого это бессмысленно,в НБА добавили плей ин , насколько я знаю,но это тоже не отрицает тот факт,что команда пробравшаяся с плей ин не имеет шансов на трофей
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Quiet Space
Ответ Павел Зарубин
А в футболе так вообще, что чемпионат Германии, что Франции выигрывает практически всегда одна команда, в Испании 2 команды. Неужели действительно кому-то интересно это смотреть. В АПЛ еще есть хоть какое-то разнообразие чемпионов и то в последнее время нет:)
учи матчасть, в Испании за последние 4 года было 3 разных чемпиона
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Misson
Мда, вот тебе и Юрьев день! Великий поход в вечность закончился оглушительным конфузом! Тем и хорош НХЛ, что здесь каждый может побить каждого.
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Vadim Guzenko
Охреть бостон и Колорадо выбили
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TBFTT
Бостон классная команда хотелось, чтобы они выиграли КС, Орлов проводил блистательный плей офф 8 очков 7 матчах!Но Бостон не были плохи они играли хорошо, но просто Флорида прыгнула выше головы и продемонстрировала невероятную волю к победе и сделала казалось не возможное!Бостон и Флорида подарили захватывающие и потрясающие матчи удачи Флориде в дальнейшем на турнире!Не наблюдается команда которая выглядит явно сильнее и является фаворитом на турнире.У Флориды есть шанс выиграть кубок!
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