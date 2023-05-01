«Флорида» выиграла серию плей-офф у «Бостона», набрав на 43 очка меньше в регулярке. Это 2-й результат в истории НХЛ

«Флорида» выиграла серию у «Бостона», набрав на 43 очка меньше в регулярке.

«Пантерс» прошли «Брюинс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3, 4:3 ОТ в седьмом матче).

« » выиграл регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. «Пантерс» заняли 8-е место в Восточной конференции с 92 очками.

Разница составила 43 очка. Ранее в истории был только один случай, когда команда побеждала в серии плей-офф, имея на 40+ очков меньше по итогам регулярки.

В 1982 году « » (63 очка в 80 играх) выбил «Эдмонтон» (111) в первом раунде (3-2). Разница составила 48 очков.

Отметим, что третье и четвертое места в этом рейтинге принадлежат «Миннесоте Норт Старс».

В 1991 году «Северные Звезды» (68 очков в 80 играх) выбили «Чикаго» (106 очков, 1-е место в регулярке) в первом раунде (4-2) и «Сент-Луис» (105 очков) во втором (4-2). Разница составила 38 и 37 очков соответственно.

Пятое место у «Монреаля». В 1951 году «Канадиенс» (65 очков в 70 играх) выбили «Детройт» (101 очко) в полуфинале (4-2). Разница составила 36 очков.