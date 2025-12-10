Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»

Гришин об осенней части РПЛ: больше всех удивила «Балтика».

Александр Гришин назвал клуб, удививший больше всех в осенней части сезона РПЛ .

«Они вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что они будут так играть и пропускать меньше всех.

Больше ничего не удивило — «Краснодар» и «Зенит» на первом и втором местах», — сказал бывший футболист ЦСКА.

После 18 туров «Балтика » занимает в таблице пятое место.