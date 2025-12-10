  • Спортс
  Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
3

Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»

«Они вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что они будут так играть и пропускать меньше всех. 

Больше ничего не удивило — «Краснодар» и «Зенит» на первом и втором местах», — сказал бывший футболист ЦСКА.

После 18 туров «Балтика» занимает в таблице пятое место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
