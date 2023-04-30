Артем Дзюба: «Когда в тебя перестают верить, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав силу. Сказали, что я не заслуживаю играть здесь, старый, а теперь кричат, что мне легко»

Артем Дзюба рассказал о наслаждении от игры за «Локомотив».

«Я прочитал одну мудрость: когда в тебя перестают верить и тебя все похоронили, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав свою силу.

В моменте мне сказали, что я не заслуживаю играть здесь, я старый, а теперь кричат, что мне легко. Люди всегда что‑то говорят.

Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию , и с ребятами у нас коннект. Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол», – заявил форвард « ».

Дзюба забил впервые за 4 матча – дубль «Химкам». У форварда 8 голов и 4 ассиста за 8 игр РПЛ в «Локо»

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