Артем Дзюба: «Когда в тебя перестают верить, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав силу. Сказали, что я не заслуживаю играть здесь, старый, а теперь кричат, что мне легко»
Артем Дзюба рассказал о наслаждении от игры за «Локомотив».
«Я прочитал одну мудрость: когда в тебя перестают верить и тебя все похоронили, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав свою силу.
В моменте мне сказали, что я не заслуживаю играть здесь, я старый, а теперь кричат, что мне легко. Люди всегда что‑то говорят.
Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию Михаила Галактионова, и с ребятами у нас коннект. Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол», – заявил форвард «Локомотива».
Дзюба забил впервые за 4 матча – дубль «Химкам». У форварда 8 голов и 4 ассиста за 8 игр РПЛ в «Локо»
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Будет интересно посмотреть на Дзюбу в Локо на следующий, уже полноценный сезон.
Человек он неоднозначный
Игрок отличный