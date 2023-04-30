Артем Дзюба: «Когда в тебя перестают верить, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав силу. Сказали, что я не заслуживаю играть здесь, старый, а теперь кричат, что мне легко»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба рассказал о наслаждении от игры за «Локомотив».

«Я прочитал одну мудрость: когда в тебя перестают верить и тебя все похоронили, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав свою силу.

В моменте мне сказали, что я не заслуживаю играть здесь, я старый, а теперь кричат, что мне легко. Люди всегда что‑то говорят.

Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию Михаила Галактионова, и с ребятами у нас коннект. Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол», – заявил форвард «Локомотива».

Дзюба забил впервые за 4 матча – дубль «Химкам». У форварда 8 голов и 4 ассиста за 8 игр РПЛ в «Локо»

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54 комментария

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Victor Victor
Ответ Мукунку хороший
..Энергия трибун..? О чем это он.?
Если на футбол стали ходить меньше это же не значит что людей на трибунах нет вообще
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Los Galácticos
Дзюба прочитал это в вк паблике Джейсона Стэтхэма и принял это за мудрость.
+26
-11
+15
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Мукунку хороший
..Энергия трибун..? О чем это он.?
+28
-17
+11
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Black Phoenix
Сейчас к Дзюбе претензий минимум по части игры: без Б, пришёл, ворвался в статусе аутсайдера и неудачника, и разорвал лигу весной серией мощных выступлений, выдав за пол-сезона столько голов и голевых, сколько некоторые номинальные нападающие и за сезон не выдают.

Будет интересно посмотреть на Дзюбу в Локо на следующий, уже полноценный сезон.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Cruel Snake
Бывает же, сколько негатива в его сторону и абсолютно заслуженного, но признать что забивать он умеет всё таки приходится
Что значит "приходится"? Все в классе договорились поливать Дзюбу грязью, а классный руководитель заставляет тебя признать, что он хороший нападающий?
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Геннадий Тёкин
Дзюба установил рекорд РПЛ, забив 31 клубу!!! У Лоськова, Кириченко и Семшова – по 30
+5
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Чётко_как_чечётка
Ответ kyky
Артём уйдет из Локо рано или поздно и начнется грязь
Но глупые комментарии не исчезнут никогда.
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San-Antonio
Ответ Мукунку хороший
..Энергия трибун..? О чем это он.?
Ну фамилию его, после забитых голов, при объявлении, болельщики кричат. Все же это люди с трибун.
+4
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ne ravnodushen
Выражу Дзюбе большое уважение как игроку! В сезоне ЧМ сыграл здорово, начиная с Арсенала, и после ЧМ ещё год провел без спада и держал достаточно высокий уровень. И теперь играет и кайфует. Браво!
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Илья Савчук
Пацанский паблик из нулевых перечитал на досуге?
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Cruel Snake
Бывает же, сколько негатива в его сторону и абсолютно заслуженного, но признать что забивать он умеет всё таки приходится
+3
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Verhovn
Ответ Илья Савчук
Пацанский паблик из нулевых перечитал на досуге?
Сидишь вконтакте... гы😄
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svft
все, теперь на неделю ворвался
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Lestyv
Ответ Чётко_как_чечётка
Что значит "приходится"? Все в классе договорились поливать Дзюбу грязью, а классный руководитель заставляет тебя признать, что он хороший нападающий?
Дзюба - хороший нападающий для РПЛ в текущей ситуации. Кто бы не заставлял признать. Сам был негативно настроен, когда он в Локо приходил - а он дает результат. И неважно, везение это, еще что-то. Результат - на табло
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Чётко_как_чечётка
Ответ sergspartak
В матче с Конями был в тени видимо.
В матче с конями больше тайма играли в меньшинстве.
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Дмитрий Сологубов
Ответ Чётко_как_чечётка
Большого скорпиона, нажористого такого.
гы гы гы
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Чётко_как_чечётка
Ответ Ебздрогыч
Я много чего видел в футболе, много разных голов. Я видел голы ударом скорпиона, но сегодня я впервые увидел гол скорпиона-инвалида. Пожалуй, теперь я видел все
Большого скорпиона, нажористого такого.
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sergspartak
Ответ Чётко_как_чечётка
Он и сам мог сделать голевую, если бы покатил мяч Тикнизяну, а не бил с разворота. У него и так 8+4, а по твоей логике он должен в каждом матче забивать?
не должен конечно
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Чётко_как_чечётка
Ответ sergspartak
и потом забили когда Дзюбу заменили, в том же меньшинстве)
Он и сам мог сделать голевую, если бы покатил мяч Тикнизяну, а не бил с разворота. У него и так 8+4, а по твоей логике он должен в каждом матче забивать?
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jimmilee**
Ответ Дмитрий Сологубов
Интересно, как теперь болельщики Локо относятся к Дзюбе??
Норм относятся
Человек он неоднозначный
Игрок отличный
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Чётко_как_чечётка
Ответ San-Antonio
Ну фамилию его, после забитых голов, при объявлении, болельщики кричат. Все же это люди с трибун.
Да чувак этого и не отрицает, просто шутка про фанайди.
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Мукунку хороший
Ответ Victor Victor
Если на футбол стали ходить меньше это же не значит что людей на трибунах нет вообще
Точно.. ты философ..как дзюба))
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justbored
Ответ Андрей Ермолаев
Сбитый летчик что то вякает
Поделитесь своими достижениями, лётчик Покрышкин.
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Ovsyankin
Ауф, выкатывается со дворов, ауф, вид имеет будь здоров
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justbored
👑
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