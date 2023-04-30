«Болонья» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Теги Ювентус серия А Италия Болонья онлайны Футбол

«Ювентус» сыграет с «Болоньей» на выезде в 32-м туре Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Болонья – Ювентус
Дата проведения
30 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Серии А

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1 комментарий

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А.Э.РАСИМ
Ювентус!!!!!

Великий клуб должен ударно закончить переходный сезон.
В следующем году увидим мощную команду.
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