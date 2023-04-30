«Болонья» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Ювентус» сыграет с «Болоньей» на выезде в 32-м туре Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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