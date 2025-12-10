«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
«Спартак» планирует утеплить трибуну C на «Лукойл Арене».
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о планах по утеплению трибуны C на «Лукойл Арене».
«Есть планы по реконструкции, утепление трибуны C. Очень важно, что это не повлияет на билетную программу. Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет», – сказал Некрасов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
