«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»

«Спартак» планирует утеплить трибуну C на «Лукойл Арене».

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов рассказал о планах по утеплению трибуны C на «Лукойл Арене ».

«Есть планы по реконструкции, утепление трибуны C. Очень важно, что это не повлияет на билетную программу. Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет», – сказал Некрасов.