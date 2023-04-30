Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»

Лионель Месси восхитился Саудовской Аравией.

«Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать ее неожиданные красоты при любой возможности», – написал форвард « » в оплаченной спонсором публикации в инстаграме.

Лионель опубликовал фотографию со множеством пальм.

Напомним, – посол Саудовской Аравии. Сообщалось также, что 35-летний аргентинец получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд