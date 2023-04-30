Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция светская хроника высшая лига Саудовская Аравия соцсети Футбол

Лионель Месси восхитился Саудовской Аравией.

«Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать ее неожиданные красоты при любой возможности», – написал форвард «ПСЖ» в оплаченной спонсором публикации в инстаграме.

Лионель опубликовал фотографию со множеством пальм.

Напомним, Месси – посол Саудовской Аравии. Сообщалось также, что 35-летний аргентинец получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.

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31 комментарий

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Helge
"Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Когда увидел её на своём счёте в банке, даже не поверил сначала!" написал форвард «ПСЖ»
+136
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+129
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Кино Музыка
Намек понят.
+42
-2
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Евгений Квасников
а ну если посол то понятно. другого и ожидать грех.
+22
-2
+20
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donatodonatore
Коротышка очень любит зелень. С портретами американских президентов. Давно пора к бедуинам.
+12
-6
+6
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Колыван
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
По мнению штанов габора кирая Месси (видимо) должен был отказаться от огромной ЗП в Барсе со словами «такой контракт разрушит экономику клуба»

А если серьёзно, то всем очевидно, что в финансовом кризисе виноват Бартомеу с ужасными трансферами и раздутой ЗП ведомостью

Хотя кому я объясняю, очередному хейтеру со спортса
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Федя Букин
😆 растёт прямо в чемоданах
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Человек1991
Роналду : здесь внатуре ..... зелени ))
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Tigo_Volchara93
Раз там так много зелени, странно что еще Питерский сельдерей не исследует красоты Саудовской Аравии
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Blaumerc
Ответ Helge
"Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Когда увидел её на своём счёте в банке, даже не поверил сначала!" написал форвард «ПСЖ»
"Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени, и одна спелая клубника" написал форвард <<ПСЖ>>
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Zidane 21
на счёт "зелени" он хотел сказать, да?
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Sergeev55
Что за работа такая посол?
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Роман
Ответ Sergeev55
Что за работа такая посол?
Продвигать страну на участие в мундиале. А тебе за это платят много зелени.
+3
-3
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А.Э.РАСИМ
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
Сволочь, еще футбол лучше всех играет

Как бы ему отомстить за всё, что он сделал с соперниками?
Что вы можете предложить?
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Rus Donskoy
Ответ Helge
"Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Когда увидел её на своём счёте в банке, даже не поверил сначала!" написал форвард «ПСЖ»
в деньгах Месси не нуждается и не гоняется. перейдет в Барселону
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гилберт
Ахахахаха!!!!!! По Фрейду!
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vottakoi!
Чисто для спортс заголовок 😄
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Mbest77
В Саудовской Аравии много зелени и один спелый фрукт
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CostaDorofeev
Почву готовит
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Sergeev55
Как там много зелени!!! - Хочу частичку себе!!!
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Свой
да, уж, чего там много так это нефти и зелени. нефтезелени
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Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
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Bazilic
))))
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