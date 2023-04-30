Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»
Лионель Месси восхитился Саудовской Аравией.
«Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать ее неожиданные красоты при любой возможности», – написал форвард «ПСЖ» в оплаченной спонсором публикации в инстаграме.
Лионель опубликовал фотографию со множеством пальм.
Напомним, Месси – посол Саудовской Аравии. Сообщалось также, что 35-летний аргентинец получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.
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А если серьёзно, то всем очевидно, что в финансовом кризисе виноват Бартомеу с ужасными трансферами и раздутой ЗП ведомостью
Хотя кому я объясняю, очередному хейтеру со спортса
Как бы ему отомстить за всё, что он сделал с соперниками?
Что вы можете предложить?