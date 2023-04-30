Непомнящий о проигрыше в матче за шахматную корону: «Тай-брейк больше похож на лотерею. Видимо, Лижэнь воспользовался моими ошибками»

Ян Непомнящий заявил, что у него были шансы стать чемпионом мира, но он их не реализовал.

В матче за шахматную корону Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке (1,5:2,5).

«Думаю, у меня были шансы. Было много хороших позиций, нужно было пытаться их реализовать. Особенно речь про двенадцатую и тринадцатую партии.

Когда дошло до тай-брейка, то это, конечно, больше похоже на лотерею, особенно после 14 сыгранных классических партий. Видимо, мой соперник воспользовался моими ошибками. Как-то так», – сказал Непомнящий.

«Надо было во второй партии [тай-брейка] распоряжаться преимуществом, была отличная позиция. А в четвертой партии было очень сложно. Думаю, у черных была инициатива.

Но так бывает, времени уже было мало, мне тяжело оказалось перестроиться. Может, позиция объективно была не очень хорошая. Но мне в какой-то момент показалось, что белые довольно близки были к победе.

Думал, что в такой позиции проиграть я не мог, но оказалось, что можно», – добавил российский гроссмейстер.

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...