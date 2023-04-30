Непомнящий о проигрыше в матче за шахматную корону: «Тай-брейк больше похож на лотерею. Видимо, Лижэнь воспользовался моими ошибками»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий заявил, что у него были шансы стать чемпионом мира, но он их не реализовал.

В матче за шахматную корону Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке (1,5:2,5). 

«Думаю, у меня были шансы. Было много хороших позиций, нужно было пытаться их реализовать. Особенно речь про двенадцатую и тринадцатую партии.

Когда дошло до тай-брейка, то это, конечно, больше похоже на лотерею, особенно после 14 сыгранных классических партий. Видимо, мой соперник воспользовался моими ошибками. Как-то так», – сказал Непомнящий.

«Надо было во второй партии [тай-брейка] распоряжаться преимуществом, была отличная позиция. А в четвертой партии было очень сложно. Думаю, у черных была инициатива.

Но так бывает, времени уже было мало, мне тяжело оказалось перестроиться. Может, позиция объективно была не очень хорошая. Но мне в какой-то момент показалось, что белые довольно близки были к победе.

Думал, что в такой позиции проиграть я не мог, но оказалось, что можно», – добавил российский гроссмейстер. 

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...

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51 комментарий

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imaxim
Непомнящий проиграл. Сам. Мне кажется это поражение даже тяжелее поражения от Карлсена, там фаворитом был не Ян
+44
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Sne$hinka
Значит не суждено было Яну стать чемпионом в этом году. Самое плохое уже произошло. Яну желаю не сдаваться и готовиться к следующей попытке. Надо играть до победного, хуже уже не будет. Ян сильнее, а защитить титул китайцу будет гораздо сложнее. У всех свой путь и своя психика, некоторым нужно больше попыток, чтобы взять своё.
+24
-1
+23
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Коэн Варвар
Как всё близко было! Ян, Ян...
+11
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+9
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The Normal One
Карякин увереннее играл с Магнусом чемпионат мира, чем Ян с Динем.
+12
-4
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Melnikov1968
Вторая и третья партия тай-брейке проходили с преимуществом Яна, но одним ходом он выпускал инициативу, это было обидно. Четвёртая партия была очень нервной, дело шло к ничьей, но китаец упёрся и дожал. В любом случае Ян боролся до конца, за что ему огромное спасибо и уважение. Дина с титулом! Смотрел все партии матча, кроме пятой. Было очень интересно!!!
+10
-3
+7
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Анатолий Дегтярёв
Не "видимо", а воспользовался!!! Имей смелость, мужество и честь признать свое поражение! из-за своих глупых ошибок, проиграл ты сам себе! Лиженя с победой! Своим упорством и везеньем заслужил!
+8
-2
+6
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unknownman
Не надо ссылаться на "лотерею", проиграл значит проиграл. Выигрывают не условным преимуществом по позициям в середине партии.
+8
-2
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Коэн Варвар
Двенадцатая партия Яну до конца жизни будет сниться теперь
+5
0
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Pazzo7
Ян, не отчаиваться, очень многие за тебя болели, и будут теперь болеть на других турнирах! Такого зрелищного матча за корону не было очень давно!

Обидно за результат, но таков спорт. Короны в нашей стране не было с 2007 года. Дважды дойти до финала, проиграв лишь в тай-брейке - это, в целом, мощное выступление. Восстанавливайся и возвращайся сильным.
+6
-2
+4
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Светлана Светлана
Нет слов как обидно 😭
+4
0
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Дмитрий Алейников
Ответ The Normal One
Карякин увереннее играл с Магнусом чемпионат мира, чем Ян с Динем.
так Карякин объективно сильнее обоих.
+5
-1
+4
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imaxim
Ответ sintenced
А если бы проиграл Дин, то он тоже проиграл бы сам.
Нет. Обострял и вёл игру практически во всех партиях первым Непомнящий. Вся инициатива была у него. Поэтому именно Непомнящий проиграл, не реализовав кучу моментов, а не выиграл Дин. Если бы у Яна было все в порядке с нервами и психологией, у Непо в классике было б +2 или +3
+5
-2
+3
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masterdanila
решил сыграть в лотерею - тай-брейк. начал ходить, открылись клетки с буквами: Х, У, Й, Т, Е, Б, Е... что бы это значало?...
+4
-1
+3
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imaxim
Ответ AERN
Это все проклятие нейтрального флага, так тебе и надо.
А ты уже записался добровольцем?
+3
-1
+2
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imaxim
И да, тай-брейк надо играть до классики. Чтобы ничейный счёт не устраивал одного из участников матча
+3
-1
+2
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Светлана Светлана
Карякину пора заканчивать карьеру клоуна и возвращаться в шахматы.
+2
0
+2
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imaxim
Ответ Melnikov1968
Думаю, что большинству надо негатив вылить на Яна. Обвинить его в отсутствии характера, стальных яиц. Уверен, что большинство даже не играли на чемпионате под’езда.
Аргументация «сперва добейся» просто детский сад
+2
-1
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sintenced
Ответ imaxim
Непомнящий проиграл. Сам. Мне кажется это поражение даже тяжелее поражения от Карлсена, там фаворитом был не Ян
А если бы проиграл Дин, то он тоже проиграл бы сам.
+2
-1
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imaxim
Ответ AERN
за тебя что ли воевать то?
Ну раз тебе непонятно почему нейтральный флаг, то тебе прямая дорога в добровольцы
+2
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nick1
Не 0пускай руки, д3юбастый не даст соврать
+1
0
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rusichi
Непомнящий достойно выступил в матче за звание лучшего на планете. Не получилось совсем немного.
Но Ян -второй шахматист Мира. Это очень круто! Поздравляю!!!
+1
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Akynin9
Дин не показал какой-то иной уровень игры. В целом они равные по уровню игроки, а значит, у Яна хорошие шансы забрать титул в следующий раз.
Надеюсь он еще раз попробует.
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Melnikov1968
Ответ Александра Чиркова
Комментарий удален модератором
Думаю, что большинству надо негатив вылить на Яна. Обвинить его в отсутствии характера, стальных яиц. Уверен, что большинство даже не играли на чемпионате под’езда.
+2
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Аморалинни
Определять чемпиона в классике, это конечно так себе затея.
Что не отменяет легитимность чемпионства Диня
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Real_v_dushe
Больших шансов я не увидел у него на тай-брейке, чувствовал ось, что Дин другого уровня игрок в быстрые шахматы и что он не расстерял этот свой уровень. Победная партия очень хорошая вышла у него.
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