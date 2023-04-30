Непомнящий о проигрыше в матче за шахматную корону: «Тай-брейк больше похож на лотерею. Видимо, Лижэнь воспользовался моими ошибками»
Ян Непомнящий заявил, что у него были шансы стать чемпионом мира, но он их не реализовал.
В матче за шахматную корону Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке (1,5:2,5).
«Думаю, у меня были шансы. Было много хороших позиций, нужно было пытаться их реализовать. Особенно речь про двенадцатую и тринадцатую партии.
Когда дошло до тай-брейка, то это, конечно, больше похоже на лотерею, особенно после 14 сыгранных классических партий. Видимо, мой соперник воспользовался моими ошибками. Как-то так», – сказал Непомнящий.
«Надо было во второй партии [тай-брейка] распоряжаться преимуществом, была отличная позиция. А в четвертой партии было очень сложно. Думаю, у черных была инициатива.
Но так бывает, времени уже было мало, мне тяжело оказалось перестроиться. Может, позиция объективно была не очень хорошая. Но мне в какой-то момент показалось, что белые довольно близки были к победе.
Думал, что в такой позиции проиграть я не мог, но оказалось, что можно», – добавил российский гроссмейстер.
Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...
Обидно за результат, но таков спорт. Короны в нашей стране не было с 2007 года. Дважды дойти до финала, проиграв лишь в тай-брейке - это, в целом, мощное выступление. Восстанавливайся и возвращайся сильным.
Но Ян -второй шахматист Мира. Это очень круто! Поздравляю!!!
Надеюсь он еще раз попробует.
Что не отменяет легитимность чемпионства Диня