ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, спасение «Спартака» и недовольство «Ростова» судейством, покер Малкома, Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк и другие новости

1. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд, одолев «Ак Барс» в 7-м матче серии – 3:2. Армейцы повторили рекорд казанцев по числу титулов, а Сергей Федоров выиграл трофей в обоих сезонах в качестве тренера ЦСКА. Самым ценным игроком Кубка Гагарина признан нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, ставший лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

2. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в гостях благодаря первому покеру Малкома в карьере – 5:1. Теперь у бразильца 22 гола в 25 матчах сезона – осталось всего три мяча до рекорда Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России. Петербуржцы очень близки к титулу – клуб станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

«Спартак» ушел от поражения от «Ростова» благодаря голу Соболева на 94-й минуте – 1:1. Как часто бывает, игра больше запомнилась из-за судейского скандала – Карпина удалили за споры с судьей, а «Ростов» выложил видео о судействе матча, опубликовав эпизод из концовки.

ЦСКА продлил серию без поражений до 10 матчей, обыграв «Ахмат» – 3:1. «Краснодар» не смог обыграть «Урал» – 1:1.

3. Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Партия продолжалась 6,5 часов и стала самой долгой в матче, шахматисты согласились на ничью после 90-го хода. Теперь их ждет тай-брейк.

4. НХЛ. «Торонто» впервые с 2004 года вышел во 2-й раунд плей-офф, выбив «Тампу» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче). Самсонов отразил 31 бросок из 32 и стал 2-й звездой. «Рейнджерс» сравняли счет в серии с «Нью-Джерси» (3-3, 5:1 в шестой игре), будет 7-й матч. Тарасенко набрал 1+1, Панарин опять без очков. Все результаты дня – здесь.

5. «Барселона» стала на шаг ближе к титулу Ла Лиги, разгромив «Бетис» – 4:0. Каталонцы повторили свой рекорд по сухим матчам за чемпионат – 24, до рекорда Ла Лиги – 2 игры на ноль. В этой игре за «Барсу» дебютировал 15-летний Ламин Ямаль, поставивший рекорд клуба в Ла Лиге.

«Реал» обыграл «Альмерию» благодаря хет-трику Бензема – 4:2. Карим вышел на 4-е место по голам в Ла Лиге – 236.

6. НБА. «Денвер» начал серию второго раунда плей-офф с «Финиксом» с победы, Джамал Мюррэй набрал 34 очка.

7. «Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо из-за обвинений в домашнем насилии – он угрожал девушке убийством. Клуб изучает арендное соглашение с «Локомотивом».

8. Серхио Перес выиграл спринт на Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й. Макс остался недоволен действиями Джорджа Расселла после контакта болидов, и назвал пилота «Мерседеса» придурком.

9. «Тулуза» выиграла Кубок Франции, разгромив «Нант» в финале – 5:1. Перед игрой разгорелся конфликт из-за акции протеста фанатов против повышения пенсионного возраста во Франции. Полиция запретила акцию с красными карточками и свистками, но суд отменил это решение. В итоге на телевидении даже не стали глушить свист в адрес президента Эммануэля Макрона, который впервые не вышел на поле перед матчем ради безопасности.

10. В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе. Кроме того, на атмосферу плохо влияет то, что из-за невыхода в ЛЧ зарплаты одних игроков снизятся на 30%, а других – нет. Некоторые новички команды жалеют, что подписали долгосрочные контракты – Тодд Боули отчитывал их при всей команде.

11. Россиянка Мирра Андреева в день 16-летия обыграла 19-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде.

12. Месси примет предложение от «Барсы» сразу, если оно поступит. Деньги Лионелю не важны, он просто хочет вернуться, утверждает журналист Сесар Луис Мерло. В тоже время Ла Лига вряд ли одобрит первый план «Барсы» по возвращению аргентинца.

13. «Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии с УНИКСом плей-офф Единой лиги ВТБ (82:80, 3-3).

14. В чемпионате Италии «Рома» и «Милан» сыграли вничью (1:1), «Торино» Алексея Миранчука проиграл «Аталанте» (1:2).

15. Российских дзюдоистов допустят к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

16. Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле, сообщает The Indian Express.

Цитаты дня.

Карпин о разговоре с судьями после «Спартака»: «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?»

Джейми Реднапп: «Де Брюйне – лучший полузащитник мира. Для меня он номер один в истории АПЛ»

Ротенберг о возможном создании «России 25» в футболе: «Младший брат должен быть лучше старшего. Готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам»

Матыцин о критериях допуска: «Это дискриминация наших спортсменов. Отечественный спорт заслужил уважительного отношения, играть надо по правилам»

Кожевников о «Матч ТВ»: «С гордостью говорят, что с 7-го матча финала КХЛ не переключатся на футбол в исполнении темнокожих ребят и наших лесорубов. Хоккей – как пасынок, к плей-офф МХЛ ноль внимания»

Абаскаль про 1:1 с «Ростовом»: «Справедливость восторжествовала. Если бы «Спартак» проиграл, это было бы нечестно»

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