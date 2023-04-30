«Торонто» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2004 года

« » одолел «Тампу» (2:1 ОТ) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.

«Лифс» вышли во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года.

Следующим соперником «Торонто» в текущем розыгрыше станет победитель пары «Бостон» – «Флорида» (3-3).