«Торонто» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2004 года
«Торонто» одолел «Тампу» (2:1 ОТ) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.
«Лифс» вышли во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года.
Следующим соперником «Торонто» в текущем розыгрыше станет победитель пары «Бостон» – «Флорида» (3-3).
Заслужили ребята.
Буду далее за них притапливать, Бостону и Флориде меньше симпатизирую
Дальше либо заклятые друзья из Бостона с огромным опытом в плей-офф, либо Флорида, которая в случае выхода будет на таком моральном подъёме, что представить трудно.
Но это потом. А пока всех болельщиков Торонто с долгожданной победой!
ЗЫ Когда Самса ушел в Торонто я первым делом подумал, вот лол будет если он Кубок там выиграет. До такого точно в Голливуде бы не додумались ;)