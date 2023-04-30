«Торонто» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2004 года

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» одолел «Тампу» (2:1 ОТ) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.

«Лифс» вышли во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года.

Следующим соперником «Торонто» в текущем розыгрыше станет победитель пары «Бостон» – «Флорида» (3-3).

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15 комментариев

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Михаил Демченко
Им было нужнее ...
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Михаил Цветков
Вот так-то ;-)
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Al561
Тампа была на удивление получше, но должно было и Торонто повезти))
Заслужили ребята.
Буду далее за них притапливать, Бостону и Флориде меньше симпатизирую
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TR31HK
Затащили Торонто, но и Тампа конечно не сильна в этом сезоне...
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Теперь интересно, как команда отреагирует на преодоление этого большого психологического барьера. Дальше либо заклятые друзья из Бостона с огромным опытом в плей-офф, либо Флорида, которая в случае выхода будет на таком моральном подъёме, что представить трудно. Но это потом. А пока всех болельщиков Торонто с долгожданной победой!
Поздравляю с победой! Давайте Бостон, хочу эпичный второй раунд ;)
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Иван Павлов
Теперь интересно, как команда отреагирует на преодоление этого большого психологического барьера.

Дальше либо заклятые друзья из Бостона с огромным опытом в плей-офф, либо Флорида, которая в случае выхода будет на таком моральном подъёме, что представить трудно.

Но это потом. А пока всех болельщиков Торонто с долгожданной победой!
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борецЗАнеСправедливость
Молодцы
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Elessar08
историческая "ерунда"
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Большое сердце Неймара
проклятье снято. когда-то это должно было произойти. с победой!
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Chiz87AND
Хоть в этой паре симпатии больше к Темпе, но что ж по делаешь это спорт да и за столько лет судьба благосклонна к Торонто, вообщем успехов Торонто следующем раунде за 19 лет офигеть.
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Сергей Югай
Жаль очень , но жизнь продолжается
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Остаётся только поздравить листья!
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Владимир Кувшинов
Ответ Иван Павлов
Теперь интересно, как команда отреагирует на преодоление этого большого психологического барьера. Дальше либо заклятые друзья из Бостона с огромным опытом в плей-офф, либо Флорида, которая в случае выхода будет на таком моральном подъёме, что представить трудно. Но это потом. А пока всех болельщиков Торонто с долгожданной победой!
Ну столичны после барьера взяли же чашку!!
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Иван Павлов
Ответ hhlg
Поздравляю с победой! Давайте Бостон, хочу эпичный второй раунд ;)
Спасибо за поздравления) Ещё одну зарубу с Бостоном я уже не выдержу)
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Спасибо за поздравления) Ещё одну зарубу с Бостоном я уже не выдержу)
Ну щас как попрёт. Кэпс не могли пройти 2-й раунд с Ови ни разу, сколько там лет 10 было, но как демонов побили из Питтсбурга, так и Кубок выиграли. Может в вашем случае так и будет ;)
ЗЫ Когда Самса ушел в Торонто я первым делом подумал, вот лол будет если он Кубок там выиграет. До такого точно в Голливуде бы не додумались ;)
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