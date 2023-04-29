«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо из-за обвинений в домашнем насилии – он угрожал девушке убийством. Клуб изучает арендное соглашение с «Локо»

Теги Локомотив высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу трансферы происшествия Педриньо Перейра Футбол

«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо на фоне обвинений в домашнем насилии.

В начале марта Аманда Нуньес, уже бывшая девушка футболиста «Локомотива», выступавшего за «Сан-Паулу» на правах аренды, обратилась в полицию и обвинила бразильца в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки были обнаружены следы побоев.

Сегодня «Сан-Паулу» объявил о прекращении сотрудничества с Педриньо в связи с продолжающимся расследованием в отношении него.

В марте клуб объявил, что решение по будущему игрока будет принято по окончании полицейского расследования. Сам Педриньо отвергал все обвинения. Однако несколько дней назад в бразильских медиа опубликовали фрагменты переписки Педриньо с Нуньес. В сообщениях он несколько раз писал: «Я убью тебя».

После этого руководство «Сан-Паулу» потеряло доверие к словам Педриньо, пишет Globo Esporte. Боссы клуба пригласили игрока на встречу, но он не явился на нее. После этого его уведомили о расторжении контракта.

В данный момент «Сан-Паулу» анализирует арендное соглашение с «Локомотивом».

Педриньо перешел в бразильский клуб зимой 2022 года. Срок его аренды был рассчитан на год.

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37 комментариев

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Локуся
Ну это Педриньо, а Педро Габриель в чем виноват?
+45
-1
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varlan
В Локо как вольный казак, бежавший от правосудия, будет.. Растет доля таких в ПЛ, Промес не даст соврать
+29
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ох дурак...
+10
0
+10
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powerplayer
Ответ Арсений Хахатанов
Wellcome to Russia! Как по мне так лучше на замену его выпускать чем какого то Игнатьева.
Когда пытаешься блеснуть шуткой, но незнание языка подводит.
+9
-1
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CriminalJoint62
Ответ Арсений Хахатанов
А в чем тут ошибка?
Правильно Well cum*
+7
0
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Tigran Shuts
Ответ Roman
Вместо кого? У него в конкурентах Пиняев, Изидор, Глушенков
когда травму получил Пиняев, вместо него вышел Митай.
+6
0
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ConorNite
Аманда Нуньес - двухкратная чемпионка UFC (в легкой и полулегкой весовых категориях).
Интересно, чтобы он сделал, оказавшись лицом к лицу с этой бразилиянкой Амандой ?))
+6
0
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Xameleon1992
У нас что, Российская Уголовная Лига?)
+9
-3
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Антон Ильин
Может быть у Галактионова заиграет!
+6
-1
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Roman
Ответ Антон Ильин
Может быть у Галактионова заиграет!
Вместо кого? У него в конкурентах Пиняев, Изидор, Глушенков
+5
0
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Le_Chiffre
Одним словом - Педриньо)
+3
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Novak
Теперь ещё один подследственный в РПЛ может появиться. Хотя Локомотиву он вряд ли нужен с учётом того, что на его позиции есть игроки.
+2
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Юрий Безуглый
Ответ Арсений Хахатанов
Загугли. Не раздельно а слитно. е в окончании.
Загугли. Welcome содержит только одну L. А CriminalJoint62 над тобой пошутил просто, использовав каламбур
+2
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Фёдор Кузнецов
Ну это уже заявка на переход в Спартак
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Чётко_как_чечётка
Как игрок он неплох, с мячом работать умеет, но видать как мужик и человек в целом он не ахти...
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Артур Кузьминский
Почему Сигурдсон и Менди до сих пор не в РПЛ?
+3
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Мукунку хороший
Как корабль назовешь так он и поплывёт)
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OldRedWhite
Ответ Юрий Кечко
Это заявка на переход в Спартак Он бы кстати им не помешал
Любимая команда Ваша )))
Ночью то хоть снится ?
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За Валенсию с 1999
Ответ igol kin
Как же он обрусел за столь короткий срок)
Только в России встречается домашнее насилие?
+1
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Чётко_как_чечётка
Ответ PobeditelZ
Промес наркотики возил, а тут всего лишь избиение)
Ааа, я не знал. А случай с поножовщиной у кого был?
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Чётко_как_чечётка
Промес 2.0
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Чётко_как_чечётка
Ответ PobeditelZ
Промес наркотики возил, а тут всего лишь избиение)
Я в юриспруденции не шарю, особенно в бразильской, но угроза убийства ведь тоже может пойти в "зачёт"? Самое фиговое для Локо то, что если по возвращению в клуб он не заиграет в составе, то с таким реноме его фиг продашь за вменяемые деньги.
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Арсений Хахатанов
Wellcome to Russia! Как по мне так лучше на замену его выпускать чем какого то Игнатьева.
+5
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Арсений Хахатанов
Ответ Антон Ильин
Может быть у Галактионова заиграет!
Если выпускать будет
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Юрий Кечко
Это заявка на переход в Спартак
Он бы кстати им не помешал
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