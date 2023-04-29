«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо из-за обвинений в домашнем насилии – он угрожал девушке убийством. Клуб изучает арендное соглашение с «Локо»

«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо на фоне обвинений в домашнем насилии.

В начале марта Аманда Нуньес, уже бывшая девушка футболиста « », выступавшего за «Сан-Паулу» на правах аренды, обратилась в полицию и обвинила бразильца в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки были обнаружены следы побоев.

Сегодня « » объявил о прекращении сотрудничества с Педриньо в связи с продолжающимся расследованием в отношении него.

В марте клуб объявил, что решение по будущему игрока будет принято по окончании полицейского расследования. Сам Педриньо отвергал все обвинения. Однако несколько дней назад в бразильских медиа опубликовали фрагменты переписки Педриньо с Нуньес. В сообщениях он несколько раз писал: «Я убью тебя».

После этого руководство «Сан-Паулу» потеряло доверие к словам Педриньо, пишет Globo Esporte. Боссы клуба пригласили игрока на встречу, но он не явился на нее. После этого его уведомили о расторжении контракта.

В данный момент «Сан-Паулу» анализирует арендное соглашение с «Локомотивом».

Педриньо перешел в бразильский клуб зимой 2022 года. Срок его аренды был рассчитан на год.

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