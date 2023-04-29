«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо из-за обвинений в домашнем насилии – он угрожал девушке убийством. Клуб изучает арендное соглашение с «Локо»
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо на фоне обвинений в домашнем насилии.
В начале марта Аманда Нуньес, уже бывшая девушка футболиста «Локомотива», выступавшего за «Сан-Паулу» на правах аренды, обратилась в полицию и обвинила бразильца в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки были обнаружены следы побоев.
Сегодня «Сан-Паулу» объявил о прекращении сотрудничества с Педриньо в связи с продолжающимся расследованием в отношении него.
В марте клуб объявил, что решение по будущему игрока будет принято по окончании полицейского расследования. Сам Педриньо отвергал все обвинения. Однако несколько дней назад в бразильских медиа опубликовали фрагменты переписки Педриньо с Нуньес. В сообщениях он несколько раз писал: «Я убью тебя».
После этого руководство «Сан-Паулу» потеряло доверие к словам Педриньо, пишет Globo Esporte. Боссы клуба пригласили игрока на встречу, но он не явился на нее. После этого его уведомили о расторжении контракта.
В данный момент «Сан-Паулу» анализирует арендное соглашение с «Локомотивом».
Педриньо перешел в бразильский клуб зимой 2022 года. Срок его аренды был рассчитан на год.
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Интересно, чтобы он сделал, оказавшись лицом к лицу с этой бразилиянкой Амандой ?))
Ночью то хоть снится ?
Он бы кстати им не помешал