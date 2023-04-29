В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

В «Челси» очень плохая атмосфера – игроки не встречаются друг с другом за пределами базы.

The Athletic на условиях анонимности пообщался с сотрудником, который уже много лет работает в «Челси». Он описал атмосферу в команде так: «Худшая из тех, что я когда-либо видел».

Существенным фактором, повлиявшим на ухудшение атмосферы в команде, стал размер состава. Каждый день на тренировку приходят более 30 футболистов. Тренерский штаб не способен сделать так, чтобы все игроки были довольны положением в клубе, так как многие понимают, что у них будет либо мало игрового времени, либо они вообще не выйдут на поле. Из-за раздутого состава игроки могут тренироваться в одной группе, а на следующий день – в другой.

В клубе беспокоятся из-за того, что летом игроков станет еще больше. Трансфер Кристофера Нкунку из «РБ Лейпциг» уже согласован, летом к команде присоединятся Мало Гюсто и Андрей Сантос. Кроме того, в «Челси» из аренд вернутся Ромелу Лукаку, Леви Колуилл, Каллум Хадсон-Одои и Ян Матсен. Летом лондонцы будут работать над снижением численности состава, чтобы, во-первых, сделать его более управляемым, а во-вторых, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. «Челси» постарается продать игроков, до истечения контрактов с которыми остался год или два.

Отрицательное влияние на атмосферу в команде оказывает и то, что несколько футболистов готовятся уйти из лондонского клуба летом. The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти, и не все они относятся к категории футболистов с истекающими контрактами.

Большим ударом для «синих» стал уход Жоржиньо в «Арсенал». Он был очень популярен среди игроков, а также мог общаться на многих языках.

Источник, близкий к игроку «Челси», рассказал, что футболисты предпочитают оставаться дома по вечерам и не проводят свободное время вместе. Отмечается, что это связано с переживаниями игроков из-за давления общественности.

«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 39 очков в 32 матчах.

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38 комментариев

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Юлия Закаблукова
Развалили клуб за пол года
+27
-2
+25
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Evil Man
Серьезно? А мы думали, что там прекрасная атмосфера
+19
-2
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AlexDeLarge
Как за полгода превратить недавнего победителя ЛЧ в посмешище, можно учебник издавать
+15
0
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Адепт Суперлиги
Ответ Юлия Закаблукова
Нужен грамотный директор, и тренер с именем
Нужен адекватный владелец, а не самодур
+6
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Stewart D.
как гром среди ясного неба
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Даулет Калмагамбет
Ответ HI MARS
Фелиш и Кукурена на выход.Давно не видел таких днарей
В такой команде любой дном станет, Феликса бы в Арсенал
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DolJun
от деклассирования голубого вагона в финале лч до одного очка от зоны вылета всего за год - серьезный темп однако
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dallil
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
В России бы их уже посадили в тюрьму за нарушение правил проведения собрания
А-га, ведь по мнению жертв ЕГЭ,- в России уже давно все сидят...
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mekafff
Ответ forward1988
хахол пришел и сразу все испортил,гнилая и подлая нация,только слезы льют и на коленях просят
О, только новость про Челси, а фашики уже объявились
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Владик Кошкин
Ответ forward1988
хахол пришел и сразу все испортил,гнилая и подлая нация,только слезы льют и на коленях просят
конченый ?)
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универсал78
Ответ Тиджани Бабангида
Конечно,подобная командная атмосфера вряд-ли способствует результатам. Эти вопросы должен решать главный тренер. Лэмпард оказался не в от время не в том месте
а кто его заставлял? сам согласился. понимал на что шёл.
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HI MARS
Ответ ZarvuR2020
Феликс нормально при Поттере играл. Игрок хороший, но разменивать его на Маунта нет смысла.
Фелиш ни рыба ни мясо.Мало того что проблемы с прицелом,но ещё и футбольный интеллект на низком уровне:получает мяч - приближается к воротам - и выберет самый неочевидный вариант из всех возможных.И это со времён в Атлетико стабильно так
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ZarvuR2020
Ответ HI MARS
Фелиш и Кукурена на выход.Давно не видел таких днарей
Феликс нормально при Поттере играл. Игрок хороший, но разменивать его на Маунта нет смысла.
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prus_3
Спросите у Мудрика, что делать в таких случаях. Рецепт универсальный: надо скакать, потому что кто не скачет, тот сами знаете кто. А у этих "сами знаете кого" сейчас футбол не на первом месте. Скачите, друзья мои, скачите! Остальное само собой приложится. Наверное.
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Андрюха с района
Лукаку вернется и сделает лондонское шапито чемпионом в Чемпионшипе)
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А.В.Бубнов
Надеюсь, чулся как можно скорее потерпет свое полное расформирование, а стамфорт бридж снесут и на его месте построят элитный жилой комплекс
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Франческо Тотти
Они и на тренировках не встречаются с друг другом, и в раздевалке не видятся, чего удивляться тому, что они за пределами клуба не общаются? Более того, некоторые даже не знают, кто у них в составе есть. В одном пабе могут не узнать друг друга. Потом случайно в квадрате увидели, прищурились, промолчали, ибо стыдно за вчерашнее, и разошлись.
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ман сити фейк
Этот Челси чем-то напоминает сезона 2015-16. Тогда тоже казалось все было плохо. Но спустя сезон команд выиграла Премьер Лигу у Пепа и Клоппа
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Фан Рубина
Состав под 4-4-3 собирали, кто виноват, что не взлетело.
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Сергей Галынский
Так скоро Мудрику у в коридоре места не хватит
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Манковский
Гений Боули хорошо надрафтил.
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Адепт Суперлиги
Просто в вотсапе с Боэли общаться не хотят, ничего нового. Уволить команду и новую набрать за сезон, делов то))
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АРХАТ
"футболисты предпочитают оставаться дома по вечерам и не проводят свободное время вместе"
Люди друг от друга должны отдыхать, это полезно.
Профессионализм в моём понимании, это когда взаимодействуете по работе даже когда человек тебе не нравится.
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Eleman SPb
я тоже не встречаюсь на выходных с сотрудниками, но на атмосферу не жалуюсь ибо мне пофигу
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dallil
Ответ АРХАТ
"футболисты предпочитают оставаться дома по вечерам и не проводят свободное время вместе" Люди друг от друга должны отдыхать, это полезно. Профессионализм в моём понимании, это когда взаимодействуете по работе даже когда человек тебе не нравится.
Так-то у них командный вид спорта. Со всей, вытекающей отсюда психологической составляющей.... Но "успешным" продаванам из М-Видео это трудно даже представить...
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