В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе

В «Челси» очень плохая атмосфера – игроки не встречаются друг с другом за пределами базы.

The Athletic на условиях анонимности пообщался с сотрудником, который уже много лет работает в «Челси». Он описал атмосферу в команде так: «Худшая из тех, что я когда-либо видел».

Существенным фактором, повлиявшим на ухудшение атмосферы в команде, стал размер состава. Каждый день на тренировку приходят более 30 футболистов. Тренерский штаб не способен сделать так, чтобы все игроки были довольны положением в клубе, так как многие понимают, что у них будет либо мало игрового времени, либо они вообще не выйдут на поле. Из-за раздутого состава игроки могут тренироваться в одной группе, а на следующий день – в другой.

В клубе беспокоятся из-за того, что летом игроков станет еще больше. Трансфер Кристофера Нкунку из «РБ Лейпциг» уже согласован, летом к команде присоединятся Мало Гюсто и Андрей Сантос. Кроме того, в «Челси» из аренд вернутся Ромелу Лукаку, Леви Колуилл, Каллум Хадсон-Одои и Ян Матсен. Летом лондонцы будут работать над снижением численности состава, чтобы, во-первых, сделать его более управляемым, а во-вторых, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. «Челси» постарается продать игроков, до истечения контрактов с которыми остался год или два.

Отрицательное влияние на атмосферу в команде оказывает и то, что несколько футболистов готовятся уйти из лондонского клуба летом. The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти, и не все они относятся к категории футболистов с истекающими контрактами.

Большим ударом для «синих» стал уход Жоржиньо в «Арсенал». Он был очень популярен среди игроков, а также мог общаться на многих языках.

Источник, близкий к игроку «Челси», рассказал, что футболисты предпочитают оставаться дома по вечерам и не проводят свободное время вместе. Отмечается, что это связано с переживаниями игроков из-за давления общественности.

« » занимает 11-е место в , набрав 39 очков в 32 матчах.

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