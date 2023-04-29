Ла Лига вряд ли одобрит первый план «Барсы» по подписанию Месси. Лео остановил переговоры с «ПСЖ» (Сесар Луис Мерло)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

На сегодняшний день у Лионеля Месси есть предложения только от «ПСЖ» и «Аль-Хилаля».

Как пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, на данный момент сложно представить, что Ла Лига одобрит экономический план, подготовленный «Барселоной». Каталонскому клубу необходимо получить одобрение от Ла Лиги, чтобы подписать Месси или любого другого игрока.

Сообщалось, что в случае отказа со стороны Ла Лиги каталонцы подготовят новую версию экономического плана.

Пока Лео сконцентрирован на том, чтобы успешно закончить сезон в «ПСЖ». Он ждет дальнейшего развития событий. Переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта Месси остановил.

По данным источника, на данный момент у аргентинца есть предложения от «ПСЖ» и «Аль-Хилаля». «Интер Майами» предложений Лео не делал, хотя и хотел бы видеть его в команде.

В этом сезоне на счету 35-летнего футболиста 20 голов и 19 результативных передач в 36 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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42 комментария

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Товарищ Бразаускас
Ответ U. M. A. Muhammad
Я обеими руками за приход Месси в барсу, пешеход настолько сильно будет тянуть все одеяло на себя и минус один игрок в защите, о каких либо титулах Барса может перестать думать как только он перейдёт. Вы в эйфории от этого перехода но на самом деле лучше пусть играют молодые и неокрепшие чем придёт эта прима и продолжит начатое дело именно его контракт ввёл Барсу в долги.
Такие же, как ты, верещали, как крут седобородый Пирло с его стандартами и читанием игры, с тем, как он дирижирует игрой команды. Потому что мозг - главный инструмент футболиста, делающего игру.
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Syndycate
Так разве он не готов за любые деньги играть в Барсе?)
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Любезный Коссутий
Месси давно бы сам уже профинансировал свое возвращение - что, мало вынес оттуда?
благотворительный взнос, в 50 миллионов, будет очень кстати нашему Ляпорте.
+12
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DDii
. Деньги же не важны
Может по настаешему будет за символическую сумму играть???
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HI MARS
Лёля никому не нужна😅
+5
-4
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Колыван
Ответ Имя Фамилия
Да ему хоть 100, хоть 200 миллионов, ради барсы готов на всё)
Вот и истинный фанат ПСЖ подтянулся
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Станислав Л
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Отец Абду
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Экселлент
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lemming
Можно ли верить всякому мерлу?
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Sibirachok
Ни у кого нет уже сомнений, что "Барселона" чемпион. Хави просто красиво всё расставил на свои места. Возможное в дальнейшем появление в составе Лионеля Месси добавит огня. Лео это мозг любой команды. До сих пор отголоски от ЧМ в Катаре.
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Станислав Л
роман уже всех в ЧС добавил?
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хавбек+
похоже гоат с Лапортом взаимный пиар устроили, один шейхов окучивает второй новые рычаги
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Tazemyrat Kemalow
Ответ U. M. A. Muhammad
Я обеими руками за приход Месси в барсу, пешеход настолько сильно будет тянуть все одеяло на себя и минус один игрок в защите, о каких либо титулах Барса может перестать думать как только он перейдёт. Вы в эйфории от этого перехода но на самом деле лучше пусть играют молодые и неокрепшие чем придёт эта прима и продолжит начатое дело именно его контракт ввёл Барсу в долги.
Если ты истинный МУСУЛЬМАНИН тогда поменяйте ник, потому что ты не пророк!
+3
-3
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Dmitry Dmitrov
Ответ Syndycate
Так разве он не готов за любые деньги играть в Барсе?)
У него зарплата в псж 30 миллионов, нельзя снизить более чем на 50 процентов зарплату . Так что минимум 15 млн должна быть .
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London.is.blue
Ответ DDii
. Деньги же не важны Может по настаешему будет за символическую сумму играть???
Сейчас бы Месси играть за символическую сумму🤡

Может он еще доплачивать будет?
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