На сегодняшний день у Лионеля Месси есть предложения только от «ПСЖ» и «Аль-Хилаля».

Как пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, на данный момент сложно представить, что одобрит экономический план, подготовленный «Барселоной». Каталонскому клубу необходимо получить одобрение от Ла Лиги, чтобы подписать Месси или любого другого игрока.

Сообщалось, что в случае отказа со стороны Ла Лиги каталонцы подготовят новую версию экономического плана.

Пока Лео сконцентрирован на том, чтобы успешно закончить сезон в «ПСЖ». Он ждет дальнейшего развития событий. Переговоры с « » о продлении контракта остановил.

По данным источника, на данный момент у аргентинца есть предложения от «ПСЖ» и « ». « » предложений Лео не делал, хотя и хотел бы видеть его в команде.

В этом сезоне на счету 35-летнего футболиста 20 голов и 19 результативных передач в 36 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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