Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» сыграет с ЦСКА в 7-м матче серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Ак Барс» примет ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Финал

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина