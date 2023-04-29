Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» сыграет с ЦСКА в 7-м матче серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Ак Барс» примет ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Финал
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Татнефть-Арена»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
НО!!! все равно, остаётся верить и надеяться!!! вперёд ЦСКА, собиритесь и сделайте, как умеете и как уже не раз это делали в трудный момент!!!
Алга, Ак Барс!
Очень надеюсь, что Федорову удалось их перезапустить за это время. Ну, как говорится, игра покажет. Будет тяжело, но надо терпеть и гнуть свою линию
Вчера за билетами на матч болелы очередь занимали с ночи (в первый раз такое) Болелы идут поддержать Вас. Остальные будут болеть и переживать у телека.
Вперёд Ак-Барс!!!
Седьмой матч, продолжение