Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» сыграет с ЦСКА в 7-м матче серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Ак Барс ЦСКА результаты КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» примет ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Кубок Гагарина

Финал

Ак Барс – ЦСКА
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaaRek
Ответ Doha
Просто Билялову везло, шаёба на зашла у армейцев во втором. Так бывает. Сегодня надеемся что фарт вернется к нам.
Не смешите по фарту, всю серию перло. Даже с другими соперниками, рано или поздно это должно было кончиться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanchello
Акбарс ну очень сильный и сложный соперник. да и у коней позавчера явно что-то не так пошло! был на арене, вживую созерцал эту безвольную игру после второй пропущенной шайбы...
НО!!! все равно, остаётся верить и надеяться!!! вперёд ЦСКА, собиритесь и сделайте, как умеете и как уже не раз это делали в трудный момент!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaaRek
Давайте Барсы, подарите праздник сегодня Казани, весь город гулять будет в случае победы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doha
Ответ MaaRek
Не смешите по фарту, всю серию перло. Даже с другими соперниками, рано или поздно это должно было кончиться
Кто бы говорил про фарт. Сейчас бы с Адмиралом играли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chibudo74@gmail.com
Ак Барс чемпион!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsik94
Ну что, барсы, продолжим чудо?
Алга, Ак Барс!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanchello
Ответ MaaRek
Давайте Барсы, подарите праздник сегодня Казани, весь город гулять будет в случае победы
а ещё лучше, пусть обломаются все)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanchello
Ответ Doha
Просто Билялову везло, шаёба на зашла у армейцев во втором. Так бывает. Сегодня надеемся что фарт вернется к нам.
я бы не сказал, что дело исключительно в везении Билялова. Почему то как будто бросили играть, и ничего не получалось от слова совсем. Ни шайбу остановить просто, ни передачу отдать. Нестеров вообще как будто поплыл в третьем периоде. Было бы не обидно, проиграй они в равной борьбе, тогда можно было бы сказать не повезло. Но они проиграли под чистую этот матч. Точнее до второй шайбы ещё худо бедно бодались, потом нахрен как будто все стало не надо.
Очень надеюсь, что Федорову удалось их перезапустить за это время. Ну, как говорится, игра покажет. Будет тяжело, но надо терпеть и гнуть свою линию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaaRek
Ответ Doha
Кто бы говорил про фарт. Сейчас бы с Адмиралом играли.
Каким Адмиралом? Который за 40 бросков 1 шайбу пропускал, вы о чем? Это Барсам весь плов не везёт, то от бортов залетает, то ещё что - вратари костьми ложатся при этом играем 7 матч финала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doha
Ответ Sanchello
Акбарс ну очень сильный и сложный соперник. да и у коней позавчера явно что-то не так пошло! был на арене, вживую созерцал эту безвольную игру после второй пропущенной шайбы... НО!!! все равно, остаётся верить и надеяться!!! вперёд ЦСКА, собиритесь и сделайте, как умеете и как уже не раз это делали в трудный момент!!!
Просто Билялову везло, шаёба на зашла у армейцев во втором. Так бывает. Сегодня надеемся что фарт вернется к нам.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Барсы удачи Вам, хорошей игры и Победы!!!
Вчера за билетами на матч болелы очередь занимали с ночи (в первый раз такое) Болелы идут поддержать Вас. Остальные будут болеть и переживать у телека.
Вперёд Ак-Барс!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
У кого больше начальства на трибунах будет, тому не видать удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NN281061
Приближается момент истины... Ждём интересного матча без травм, истерик и судейских ошибок. Обе команды достойны взять Кубок. Армейцы в шестой игре выглядели неубедительно... Надеюсь сегодня мы увидим их с боевым настроем. Пусть победит сильнейший!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома92
За кого болеть. Кто зло, а кто добро? Или за красивую игру?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Самый смак! По ходу матча можно болеть то за одних,то за других.., хочется чтобы это не заканчивалось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
неужели ЦСКА и этот 7 матч выиграет. ничего не понятно сегодня )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
это будет интересно))) есть ощущение, что ак барс выиграет без вопросов. у цска игра развалилась, либо рано уверовали в победу , после 3:1 в серии, либо Бил проявил свой тренерский гений....но в любом случае, ждём зарубу!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doha
Тактика трусливого кота, игра строго от обороны, их максимум две шайбы и это если повезёт, когда соперник снимет вратаря.
Седьмой матч, продолжение
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий