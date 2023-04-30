Тарасенко забил победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 1+1 и став 2-й звездой
Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2, 3-3) и был признан второй звездой.
На 39-й минуте форвард «Рейнджерс» забросил победную шайбу в 6-й игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.
Россиянин прервал серию без очков из 3 матчей, всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
Сегодня за 15:02 (3:47 – в большинстве) у Тарасенко 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».
1) Овечкин - 72 ( 147 матчей )
2) Малкин- 67 ( 177 матчей )
3) Кучеров - 53 ( 142 матча )
4) Фёдоров 52 ( 183 матча )
5) Ковалёв - 45 ( 123 матча )
6) ТАРАСЕНКО - 44 ( 96 матчей )
🤦♂️