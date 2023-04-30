Тарасенко забил победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 1+1 и став 2-й звездой

набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2, 3-3) и был признан второй звездой.

На 39-й минуте форвард « » забросил победную шайбу в 6-й игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

Россиянин прервал серию без очков из 3 матчей, всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

Сегодня за 15:02 (3:47 – в большинстве) у Тарасенко 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».