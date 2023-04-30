Тарасенко забил победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 1+1 и став 2-й звездой

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2, 3-3) и был признан второй звездой.

На 39-й минуте форвард «Рейнджерс» забросил победную шайбу в 6-й игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

Россиянин прервал серию без очков из 3 матчей, всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

Сегодня за 15:02 (3:47 – в большинстве) у Тарасенко 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».

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9 комментариев

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Stewart - 25
Лучшие снайперы плей-офф НХЛ ( россияне ) :
1) Овечкин - 72 ( 147 матчей )
2) Малкин- 67 ( 177 матчей )
3) Кучеров - 53 ( 142 матча )
4) Фёдоров 52 ( 183 матча )
5) Ковалёв - 45 ( 123 матча )
6) ТАРАСЕНКО - 44 ( 96 матчей )
+6
-1
+5
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Roman Roman
Ответ Sunlight Project
Победный гол же второй, а значит его забил Зибанежад, Рейнджерс уже вели в счёте когда Тарас забил.
счёт 5 - 2, знасит победный гол №3
+5
0
+5
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Виталий Николаенко
Наконец-то порвали этого пионера в воротах
+4
0
+4
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Максим Пузиков
Русский танк)))))бросок огонь 🔥
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Всеволод Власов
коронный кистевой! Молниеносный
0
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Roman Roman
Ответ Sunlight Project
Тот гол, который забили Нью-Джерси в конце ничего не решал, счёт был 5:1, а если бы счёт остался 2:1 то Рейнджерс бы выиграли.
а если бы счёт остался 0-1, рейнджерс проиграли бы
🤦‍♂️
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Александр Балабанов
Ответ Sunlight Project
Тот гол, который забили Нью-Джерси в конце ничего не решал, счёт был 5:1, а если бы счёт остался 2:1 то Рейнджерс бы выиграли.
Это никого не колышет. Есть правило определения GWG, все остальное лирика.
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