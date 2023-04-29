Джейми Реднапп: «Де Брюйне – лучший полузащитник мира. Для меня он номер один в истории АПЛ»

Джейми Реднапп назвал Кевина де Брюйне лучшим полузащитником в истории АПЛ.

«Это сложно. В АПЛ никогда не будет забивного полузащитника лучше , здорово умел бороться, а еще были Патрик Виейра и Рой Кин. Все они прекрасные футболисты.

Но мне просто нравятся все качества де Брюйне. Никогда не видел игрока, который так прекрасно играет в пас. Его футбольный интеллект, то, как он видит зоны и отдает туда передачи с невероятной точностью… Такого я никогда не видел. А голы, которые он забивает, словно прекрасный нападающий. Для меня де Брюйне – величайший.

Много говорят о , и они с де действительно похожим образом видят игру. У Скоулза не было умения действовать в таком стремительном темпе, он не был мобильным игроком. Но его мозг был так хорош, что матчи против него становились проверкой на разных уровнях.

Если дать де Брюйне пространство, он сделает передачу на 30 ярдов через все поле. Если будешь играть с ним слишком плотно, он обойдет тебя благодаря стеночке. Джеррард и Лэмпард умели это. У всех перечисленных игроков были какие-то из этих навыков, но у Кевина де Брюйне есть они все.

Его футбольный интеллект и IQ делают его номером один в истории АПЛ для меня. Надеюсь, мы сможем узнать много больше о том, что движет им, потому что каждый молодой футболист должен изучать его игру в полузащите.

Когда он владеет мячом, то не имеет значения, бежит ли он на полной скорости, двигается ли медленно. Он всегда находит правильный пас. Я всегда вспоминаю Стивена Джеррарда. Первое, что поразило меня после первой тренировки с ним, – это его скорость. У него было умение удивительно разгоняться на дистанции в 10-15 ярдов. Им обладали немногие полузащитники. Не казалось, что он быстрый, прямо как и де Брюйне. Но Кевин очень быстрый. Гол «Арсеналу» – он просто убежал от Томаса Парти, прошел Роба Холдинга и прекрасно ударил внутренней стороной стопы. Это был де Брюйне в лучшей форме. Сейчас он лучший полузащитник мира.

Мне понравилось, как в начале сезона Пеп Гвардиола бросил ему вызов. Хотелось бы спросить его об этом. Что-то шло не так, Пеп был не совсем доволен выступлениями, и все называли Эдегора лучшим. Но как раз тогда, когда « » больше всего в этом нуждался, у де Брюйне будто снова появился тот драйв. Теперь его не остановить.

Мне нравится, как он играет прямо под Холандом. Здорово видеть, что и Эрлинг создает для него голы», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

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