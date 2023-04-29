Джейми Реднапп: «Де Брюйне – лучший полузащитник мира. Для меня он номер один в истории АПЛ»

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Джейми Реднапп назвал Кевина де Брюйне лучшим полузащитником в истории АПЛ.

«Это сложно. В АПЛ никогда не будет забивного полузащитника лучше Фрэнка Лэмпарда, Стивен Джеррард здорово умел бороться, а еще были Патрик Виейра и Рой Кин. Все они прекрасные футболисты.

Но мне просто нравятся все качества де Брюйне. Никогда не видел игрока, который так прекрасно играет в пас. Его футбольный интеллект, то, как он видит зоны и отдает туда передачи с невероятной точностью… Такого я никогда не видел. А голы, которые он забивает, словно прекрасный нападающий. Для меня де Брюйне – величайший.

Много говорят о Поле Скоулзе, и они с де Брюйне действительно похожим образом видят игру. У Скоулза не было умения действовать в таком стремительном темпе, он не был мобильным игроком. Но его мозг был так хорош, что матчи против него становились проверкой на разных уровнях.

Если дать де Брюйне пространство, он сделает передачу на 30 ярдов через все поле. Если будешь играть с ним слишком плотно, он обойдет тебя благодаря стеночке. Джеррард и Лэмпард умели это. У всех перечисленных игроков были какие-то из этих навыков, но у Кевина де Брюйне есть они все.

Его футбольный интеллект и IQ делают его номером один в истории АПЛ для меня. Надеюсь, мы сможем узнать много больше о том, что движет им, потому что каждый молодой футболист должен изучать его игру в полузащите.

Когда он владеет мячом, то не имеет значения, бежит ли он на полной скорости, двигается ли медленно. Он всегда находит правильный пас. Я всегда вспоминаю Стивена Джеррарда. Первое, что поразило меня после первой тренировки с ним, – это его скорость. У него было умение удивительно разгоняться на дистанции в 10-15 ярдов. Им обладали немногие полузащитники. Не казалось, что он быстрый, прямо как и де Брюйне. Но Кевин очень быстрый. Гол «Арсеналу» – он просто убежал от Томаса Парти, прошел Роба Холдинга и прекрасно ударил внутренней стороной стопы. Это был де Брюйне в лучшей форме. Сейчас он лучший полузащитник мира.

Мне понравилось, как в начале сезона Пеп Гвардиола бросил ему вызов. Хотелось бы спросить его об этом. Что-то шло не так, Пеп был не совсем доволен выступлениями, и все называли Эдегора лучшим. Но как раз тогда, когда «Ман Сити» больше всего в этом нуждался, у де Брюйне будто снова появился тот драйв. Теперь его не остановить.

Мне нравится, как он играет прямо под Холандом. Здорово видеть, что и Эрлинг создает для него голы», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

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71 комментарий

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Anton Abaturov
Рыжий на самом деле недооценен, как и многие другие игроки последних лет пятнадцати, когда кой кому ради прикола подгоняли зм. Кевин один из них. Наряду с Модричем и Кроосом лучший полузащитник последних лет
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Нионель Ералду
Любители старого футбола будут ныть, но он абсолютно прав
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scanner c
Вполне возможно...
+15
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Усатая Козляра
Ответ CHELSEA_2008
Лично меня ещё потрясал уровень игры Яя Туре на пике. Он не только умел обороняться но и постоянно забивал и был лидером команды. А как он протащил мяч через всё поле в 2012 на Бернабеу и отдал на Джеко голевую!)) Сейчас таких футболистов не хватает.
его перфоманс в сезоне 13/14 один из лучших в АПЛ
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инок
Де Брюйне стабилен уже много лет и он не просто играет в красивый и результативный футбол - он создает его
+11
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CHELSEA_2008
Лично меня ещё потрясал уровень игры Яя Туре на пике. Он не только умел обороняться но и постоянно забивал и был лидером команды. А как он протащил мяч через всё поле в 2012 на Бернабеу и отдал на Джеко голевую!)) Сейчас таких футболистов не хватает.
+11
-4
+7
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Евгений Лифшиц
Ответ ман сити фейк
У Модрича стата не дотягивает до уровня Кевина. Но почему то его считают лучшим а Кевина нет. А Кроос рядом не стоит с ними.
Ни Модрич, ни Кросс не лучше Кевина, но стата все-таки не первый показатель для оценки полузащитника.
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Homelender_666
Ответ ман сити фейк
Открой стату обеих и посмотри? Стата Модрича уровня как раз Бернарду
Модричем не за статистику восхищаются
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Aqsunqar Serikbay
лучший полузащитник современности
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ConorNite
Кевин просто бриллиант. Действительно один из лучших в истории
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Андрей Хенто
Ответ David Aprasidze
Как играл бы Кевин в Ливерпуле нулевых? В денежнем мешке со свездным составом конечно сложнее.
Гениально. Так можно говорить практически про всех топ-футболистов. Как бы Стиви играл за Сток Сити, например? Кевин абсолютно точно доказал, что, как минимум не хуже предыдущих звезд, так как достаточно долгое время показывает игру высочайшего уровня и с каждый годом становится сильнее и сильнее.
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Anton Abaturov
Ответ atomio
и теперь представь, что по статистике с КДБ и Модричем наравне соревнуется еще и Месси, превосходящий их во многих вещах. Многие до сих пор не понимают величие этого игрока, просто привыкли.
иди ты лесом со своим Месси.
КДБ и Модрич этому чорту только в Питере уступают. И тот и другой круче его
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Arman FCSM
- After Poluyakhtov of course, - добавил Реднапп
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Александр Рабонов
Ответ ман сити фейк
У Модрича стата не дотягивает до уровня Кевина. Но почему то его считают лучшим а Кевина нет. А Кроос рядом не стоит с ними.
Ну у кросса и роль другая) Так что говорить про то что он не дотягивает как минимум не корректно.
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Эндрю81
Скоулз был маленьким - 1.68
Если бы его рост был, как КДБ - вполне возможно оба рыжих сравнялись бы, а так при всей крутизне Пола - Кевин гораздо мобильнее и эффективнее в силовой борьбе.
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Виталий Ан
Подписался бы под каждым словом. Кевин может делать на поле все, абсолютно все. Я бы не удивился если бы он отлично отыграл защитника или вратаря. Есть слабые игры в которых он все равно выглядит достаточно хорошо. Но в основном это маг в мире футбола. Всегда ощущение что партнеры не соответствуют его мощи. Что он бы показал еще лучше, но возможности соклубников ограничены. Топ. Если бы не он, то потеря Давида Сильвы( моего одного из любимейших игроков) очень была бы ощутима.
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Александр Рабонов
Ответ LIBerly
Нельзя сравнивать прошлое и настоящее. Мы не можем утверждать, что КДБ был бы сильнее Лэмпарда, Джеррарда, Вейры, Кина и т.д
Если и можно сравнивать из всего списка то только с джерардом и лэмпардом) Кин это вообще деревяха) Максимум чем он запомнился так это его рвением кого-то сломать,а в остальном он был намного хуже вейры)
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Ман Сити
Недавно кто-то говорил что Эдегор уже сильнее Кевина, хотя это смешно. А вот за сравнение со скользящим поленом и рыжим костоломом минус, Джерард и Сколс не заслуживают даже упоминаться рядом с Кевином.
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Sobaka666
Рыжий для меня топ, но часть теряет форму и долго восстанавливается. Это помешает ему стать выше великих😥
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laudrup
Ответ HI MARS
А с кем его сравнивать?С Каземиро?Эффективней?У Винисиус стата лучше,он делает половину голов Реала и на горбу тащит их.Даже по голевым в этом году у них равенство - по 12.А теперь сравни результативность Сити и Реала.Убери Де Брюйне и поставь Мареза - ничего не поменяется.Убери Винисиуса - Реал будет мучиться
Да, при чём здесь вообще Реал?
Видно, ты игры Сити не смотришь вообще. Марез играет справа на краю, Де Брюйне в центре.
Я не фанат МС, но никакой Марез или кто ещё даже близко не заменит влияния бельгийца на игру.
Хочешь сравнивать Де Брюйне, сравнивай с центральными хавами.
Я понимаю, если бы ты ещё назвал Модрича, но Винисиус тут совсем не при делах.
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Anton Abaturov
Ответ ман сити фейк
У Модрича стата не дотягивает до уровня Кевина. Но почему то его считают лучшим а Кевина нет. А Кроос рядом не стоит с ними.
Я всех троих считаю крутыми
Умницы просто
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kov_entry
Ой, с такими заявлениями можно только хайпануть и обязательно кого-нибудь, да вниманием обделить. Бэкс, Макелеле, Туре, Гиггз, Алонсо, все те, кого он назвал.. Все были хороши по-своему. ПЗ не только пасы отдают, в конце-то концов.
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deadjoker
Ну полузащитник понятие растяжимое. Сравнивать условного бэкхема и Виера с кдб сложно.
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А.Э.РАСИМ
Кевин Де Брейне сейчас по всей видимости лучший футболист мира, не только лучший полузащитник.
Он действительно является каким-то мотором, как он разгоняет всех, никто не может так.
Здесь аозразят что нет, Холланд лучший, или Мбаапе.
Мне мнение, Да Брейне.
Обожаю и стиль его игры, и суровый вид, и несокрущимую волю и вообще, все, что он делает.
Да Брейне самый "упакованный" пл-современному футболист.
Многие его уважают, с кем общаюсь.
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Хас Евлоев
Он говорит для него он номер один, не умоляя заслуги других хавов
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