Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» примет УНИКС в 6-м матче серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 29 апреля, в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Шестой матч

Зенит – УНИКС
Дата проведения
29 апреля, 14.00
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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Arthur Ugly
Предположу, что сегодня в Казани будет два повода для праздника, хотя хоккейный затмит баскетбольный
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Alex Ivanov
Очень надеемся за Казань.
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