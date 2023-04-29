Российских дзюдоистов допустят к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Теги сборная России жен сборная России дзюдо IJF Единоборства

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на сайте организации.

Перед допуском к турнирам все потенциальные участники будут проверены на нейтральность. Для этого IJF привлечет независимую группу, которая в том числе изучит публикации спортсменов в соцсетях.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Главное, чтобы один дзюдоист до турнира в Гааге доехал
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Все что нужно знать об этом:
Россию и IJF связывает не только любовь Путина к дзюдо. Но и Мариус Визер - бывший румынский дзюдоист, который возглавил IJF в 2007-м. Он познакомился с Путиным еще до того, как тот стал президентом России – на протяжении 25 лет они отлично общаются. «Президент Путин представляет собой наивысшее выражение ценностей дзюдо во всем мире», – говорил Визер, присуждая президенту восьмой дан. Визер посещал Россию не только по линии IJF или с неформальными визитами. Он состоит в фонде Росконгресс – крупнейшем организаторе событий в области культуры в России: фонд создан по решению президента в 2007-м. Глава IJF регулярно участвовал в конференциях с 2017-й по 2019-й.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmona1
Дичайшее унижение.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий