Российских дзюдоистов допустят к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на сайте организации.

Перед допуском к турнирам все потенциальные участники будут проверены на нейтральность. Для этого IJF привлечет независимую группу, которая в том числе изучит публикации спортсменов в соцсетях.

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