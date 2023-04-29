Российских дзюдоистов допустят к международным соревнованиям в нейтральном статусе
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе.
Об этом сообщается на сайте организации.
Перед допуском к турнирам все потенциальные участники будут проверены на нейтральность. Для этого IJF привлечет независимую группу, которая в том числе изучит публикации спортсменов в соцсетях.
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Россию и IJF связывает не только любовь Путина к дзюдо. Но и Мариус Визер - бывший румынский дзюдоист, который возглавил IJF в 2007-м. Он познакомился с Путиным еще до того, как тот стал президентом России – на протяжении 25 лет они отлично общаются. «Президент Путин представляет собой наивысшее выражение ценностей дзюдо во всем мире», – говорил Визер, присуждая президенту восьмой дан. Визер посещал Россию не только по линии IJF или с неформальными визитами. Он состоит в фонде Росконгресс – крупнейшем организаторе событий в области культуры в России: фонд создан по решению президента в 2007-м. Глава IJF регулярно участвовал в конференциях с 2017-й по 2019-й.