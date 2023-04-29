НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Денвер» примет «Финикс» в 1-м матче серии
Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между «Денвером» и «Финиксом».
«Наггетс» Николы Йокича завершили регулярный чемпионат с лучшим результатом в Западной конференции. «Санз» Кевина Дюрэнта и Девина Букера заняли 4-е место на Западе.
НБА
Второй раунд
Первый матч
- Дата проведения
- 30 апреля, 03.30, «Ball Arena»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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