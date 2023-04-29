НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Денвер» примет «Финикс» в 1-м матче серии

Теги результаты Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между «Денвером» и «Финиксом».

«Наггетс» Николы Йокича завершили регулярный чемпионат с лучшим результатом в Западной конференции. «Санз» Кевина Дюрэнта и Девина Букера заняли 4-е место на Западе.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

Денвер – Финикс
Дата проведения
30 апреля, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта

Лучшая серия плей-офф продолжается! «Сакраменто» сравнял счет с «Голден Стэйт» и подарил 7-й матч 🧨

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
За Девина и Кевина.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Первый глор Кливленда
Это серия ответит на вопрос, реальный ли Наггетс контендер. Должно быть жарко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Todd
Ждём, чья защита развалится быстрее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
за cp3 и его заслуженную гайку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
будет интересно на Йоко-Йокича глянуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MTZ_2022
Надеюсь на содержательную и упорную игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Mr.Todd
Ждём, чья защита развалится быстрее.
Скорее чья атака засбоит раньше. Защиты тут не будет (во всяком случае со стороны Денвера)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
__Lecter666___
Ответ michaeli
Скорее чья атака засбоит раньше. Защиты тут не будет (во всяком случае со стороны Денвера)
То есть Эйтон лучше защитник,чем Йокич, а Букер лучше, чем Мюррей? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Храпунов
Ответ __Lecter666___
То есть Эйтон лучше защитник,чем Йокич, а Букер лучше, чем Мюррей? :)
Да, по обоим вопросам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий