Панарин без очков в 5-м подряд матче с «Нью-Джерси»: 3 броска, 1 блок, «+1» за 19:31

не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (5:2, 3-3).

Форвард « » продлил серию без очков в 1-м раунде Кубка Стэнли до 5 игр.

Всего в 6 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) балла.

Сегодня за 19:31 – лучшее время среди форвардов «Рейнджерс» (4:43 – в большинстве) – у Панарина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».