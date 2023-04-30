Панарин без очков в 5-м подряд матче с «Нью-Джерси»: 3 броска, 1 блок, «+1» за 19:31

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (5:2, 3-3).

Форвард «Рейнджерс» продлил серию без очков в 1-м раунде Кубка Стэнли до 5 игр.

Всего в 6 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) балла.

Сегодня за 19:31 – лучшее время среди форвардов «Рейнджерс» (4:43 – в большинстве) – у Панарина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

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5 комментариев

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Сивуч
Что с ним случилось?
+3
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+3
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Андрей Герасимов
Это провал.
+1
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Павел Корнилов
Ну дважды не забить в пустые… что-то сломалось у хлебушка
0
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Дима Миронов
Ответ Сивуч
Что с ним случилось?
думаю возраст,плюс психология прошлый плей офф был плох, сейчас так же
0
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0
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Bulat89
Ответ Дима Миронов
думаю возраст,плюс психология прошлый плей офф был плох, сейчас так же
Рано ещё на возраст смахивать,ему 31...
Спад в основном после 33 начинается.
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