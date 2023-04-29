Абаскаль про 1:1 с «Ростовом»: «Справедливость восторжествовала. Если бы «Спартак» проиграл, это было бы нечестно»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что справедливость восторжествовала в игре «Спартак» – «Ростов».

Красно-белые ушли от поражения благодаря голу Александра Соболева на 94-й минуте – 1:1.

«Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров.

Кто бьет – тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли – это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены.

Важно отметить, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате. При их прессинге даже не могу сказать, сколько у нас было моментов, чтобы выводить игру 1 на 1 с вратарем. Где-то, конечно, не везло. Ребята старались. Но где-то была спешка.

В очередной раз мы показали характер. Команда не сдавалась, шли до конца, до последней минуты. Хочу их поздравить. И отметить замены. Ребята очень быстро вошли в игру», – сказал тренер «Спартака».

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121 комментарий

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Peter Parker
Ответ Колбаскер тут
Спартак не проиграл Ростову дома, отыгравшись на 94 минуте, трусливо стоя весь матч на своей половине поля, удерживая 0:0 и отставая в таблице перед выездом в Питер. Вот это героизм и характер!
18 ударов, 6 в створ, 10 угловых. И это все «стоя весь матч на своей половине»?
+118
-9
+109
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Neromog
Ответ Покерный Футбол
Справедливость была бы, если бы Соболева удалили,но это из области фантастики.
А была бы справедливость, если бы удалили Мелехина?
Или это другое?
+114
-13
+101
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Покерный Футбол
Справедливость была бы, если бы Соболева удалили,но это из области фантастики.
+119
-73
+46
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Forrest Gamp
Ответ Инженер Управляющий
Я болею за Спартак 25 лет, и в горе и в радости. Гильермо, Я такой блевотной игры как сегодня не видел уже давно... Не надо так!
не надо так! были времена за 25 лет, когда играли гораздо хуже.
+48
-2
+46
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Инженер Управляющий
Я болею за Спартак 25 лет, и в горе и в радости. Гильермо, Я такой блевотной игры как сегодня не видел уже давно... Не надо так!
+51
-24
+27
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Peter Parker
Гильермо, прочисти голову Промесу за такой уход на замену
+26
-1
+25
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Илья Богданов
Ответ Инженер Управляющий
Я болею за Спартак 25 лет, и в горе и в радости. Гильермо, Я такой блевотной игры как сегодня не видел уже давно... Не надо так!
Короткая память какая-то. При Кононове каждый, буквально каждый матч был ещё хуже. При Руе в чемпионате тоже.
+28
-5
+23
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Мовсар Германия
Ответ Покерный Футбол
Справедливость была бы, если бы Соболева удалили,но это из области фантастики.
Соболев он как Вернблум, творит на поле ’дич’, имея ЖК с первых. Ну судья никогда вторую ЖК ему не показывает😏
+35
-18
+17
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bedLaM
Ответ Покерный Футбол
Справедливость была бы, если бы Соболева удалили,но это из области фантастики.
там дельфинарий Аля Ростов весь матч нырял, но дельфин в РПЛ почему то Соболев
+17
-4
+13
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Андрей Бойченко
Ответ Николай Леухин
а зенит ,что опять проиграл ,что ли если бы не 2 супер игрока из бразилии?
Скоро не будет легионеров за бешеные бабкн, тогда и глянем где будет зенит
+15
-2
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Dark.Babysitter
Нечестно это то, что Ростов потерял очки на Открытии
+19
-7
+12
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rus1973
С заменами явно запоздал,Селихов как всегда....Игра ужас,точнее ее нет
+11
0
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murzzzzzilka
Ответ Колбаскер тут
Спартак не проиграл Ростову дома, отыгравшись на 94 минуте, трусливо стоя весь матч на своей половине поля, удерживая 0:0 и отставая в таблице перед выездом в Питер. Вот это героизм и характер!
Чувак, ты футбол-то смотрел?:))))
«Стоя на своей половине»:))))
+11
-1
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Leshiiy
Ничью была выгодна всём кроме Ростова. Судьи играли как могли. 😁
+11
-2
+9
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Updated
То что вырвали ничью, молодцы конечно, но характер надо показывать на протяжении всего матча, а не только когда горите по счёту.
+10
-2
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Andy Tucker
Ответ Мовсар Германия
Соболев он как Вернблум, творит на поле ’дич’, имея ЖК с первых. Ну судья никогда вторую ЖК ему не показывает😏
верблюду ЖК даже не давали, когда ломал или носы разбивал. у Соболева больше всех ЖК и вроде никого не травмировал
+10
-3
+7
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Не брат ты мне
Ответ Инженер Управляющий
Я болею за Спартак 25 лет, и в горе и в радости. Гильермо, Я такой блевотной игры как сегодня не видел уже давно... Не надо так!
Якин, Алень, Пиджак, тот же Карпин. Нихрена ты не болеешь, просто балабол
+7
-1
+6
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Никита Шиляев
Игра была ужастная. Если сравнить Спартак до нового года и сейчас, то это как будь то совершено разные команды
+7
-1
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MironSM84
Абаскаль,злости не хватает,сделай замены на 20 мин раньше и все было бы ок.Нахрена тянуть до последнего?Видно было что многие игроки уже с первой минуты не попали в матч и дальше только хуже было.Есть претензии по стартовому составу и времени замен.В основе есть откровенно непонятные персонажи.Выпускаешь в защиту,опорку но не в атаку.Но как выходит Зиньковский и Николсон сразу вжимаем в штрафную.
Зато когда у Бальде перло,ты его за каким то уем на Мелешина менял на 50 минуте...
Злой я!
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Олег Щёголев
Ответ Камбоджа Иванов
Справедливость по версии Абаскаля: 20 тур - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК; 21 тур - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти; 22 тур - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью; 23 тур - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых; 24 тур - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне; 25 тур - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить. И потом они нам рассказывают о заговорах, о подсуживании и т.д.
Столько букв... Старался, эксперт) Мостовой обзавидовался.
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Caustic
Ответ Peter Parker
Гильермо, прочисти голову Промесу за такой уход на замену
кстати да. позорище. звездняк по полной.
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Krutoi130388
Ответ Покерный Футбол
Справедливость была бы, если бы Соболева удалили,но это из области фантастики.
Ты хотел наверное написать Милехина...
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Caustic
Ответ Колбаскер тут
Спартак не проиграл Ростову дома, отыгравшись на 94 минуте, трусливо стоя весь матч на своей половине поля, удерживая 0:0 и отставая в таблице перед выездом в Питер. Вот это героизм и характер!
статистику посмотри, фантазер.
+4
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Caustic
Вот Валера раньше объективней был - говорил, что игра была равна, играли два...
А сейчас что тот, что другой выдумывают какое-то преимущество. Смешные.
Считаю, что ничья справедлива - на победу не наиграл никто.
+4
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MstAndreev
Нам забили гол с 25 метров.

Кто бьет – тот забивает.

Тонко подметил)
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