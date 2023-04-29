Абаскаль про 1:1 с «Ростовом»: «Справедливость восторжествовала. Если бы «Спартак» проиграл, это было бы нечестно»
Гильермо Абаскаль считает, что справедливость восторжествовала в игре «Спартак» – «Ростов».
Красно-белые ушли от поражения благодаря голу Александра Соболева на 94-й минуте – 1:1.
«Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров.
Кто бьет – тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли – это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены.
Важно отметить, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате. При их прессинге даже не могу сказать, сколько у нас было моментов, чтобы выводить игру 1 на 1 с вратарем. Где-то, конечно, не везло. Ребята старались. Но где-то была спешка.
В очередной раз мы показали характер. Команда не сдавалась, шли до конца, до последней минуты. Хочу их поздравить. И отметить замены. Ребята очень быстро вошли в игру», – сказал тренер «Спартака».
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Или это другое?
«Стоя на своей половине»:))))
Зато когда у Бальде перло,ты его за каким то уем на Мелешина менял на 50 минуте...
Злой я!
А сейчас что тот, что другой выдумывают какое-то преимущество. Смешные.
Считаю, что ничья справедлива - на победу не наиграл никто.
Кто бьет – тот забивает.
Тонко подметил)