Малкому осталось 3 гола до рекорда Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России

Малком может побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.

На счету вингера « » 22 гола в 25 матчах сезона в Мир . Рекорд по голам в чемпионате России за сезон принадлежит – он забил 25 мячей в 1995 году.

Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий , выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.

Полную статистику 26-летнего бразильца, который сегодня оформил покер в матче с «Крыльями Советов» (5:1), можно изучить здесь.

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