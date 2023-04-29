Малкому осталось 3 гола до рекорда Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России

Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Олег Веретенников рекорды Сейду Думбия Малком Футбол

Малком может побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.

На счету вингера «Зенита» 22 гола в 25 матчах сезона в Мир РПЛ. Рекорд по голам в чемпионате России за сезон принадлежит Олегу Веретенникову – он забил 25 мячей в 1995 году.

Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.

Полную статистику 26-летнего бразильца, который сегодня оформил покер в матче с «Крыльями Советов» (5:1), можно изучить здесь.

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66 комментариев

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igls54
Не исключено, что догонит уже в следующим матче и станет лучшим среди россиян
+143
-8
+135
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SMART789
Догонит своего соотечественника до конца сезона
+103
-4
+99
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alexsem69
Веретенников был машина по забиванию голов💪
+46
-2
+44
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Cst Cap
Ответ Jovana Jovičić
У Зенита ещё Оренбург, Сочи и Факел. Если Малком не захочет в досрочный отпуск, то побьет рекорд.
Для начала, у Малкома на обед Спартак. Ждём
+51
-9
+42
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Максим Черкашин
Ответ igls54
Не исключено, что догонит уже в следующим матче и станет лучшим среди россиян
Горд за воспитанника Ханты-Мансийского футбола.:))))
+20
-2
+18
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Jovana Jovičić
У Зенита ещё Оренбург, Сочи и Факел. Если Малком не захочет в досрочный отпуск, то побьет рекорд.
+16
0
+16
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rarog
Надеюсь уже в следующей игре Малком этот рекорд побьёт)
+24
-9
+15
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ igls54
Не исключено, что догонит уже в следующим матче и станет лучшим среди россиян
Вот что гражданство животворящее делает! Без паспорта о рекорде мог только мечтать😎
+14
-1
+13
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Hong Kil
Печально, что Промес не смог конкуренцию составить. Видимо криминальная жизнь отнимает много сил.
+22
-10
+12
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Павел павел
Олег это Олег.он не играл за клуб который так доминировал над другими. поэтому на мой взгляд его голы ценнее
+13
-3
+10
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Abriel
Ответ Cst Cap
Для начала, у Малкома на обед Спартак. Ждём
то же будем шашлык делать. Жду 7!
+9
-2
+7
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Shadow1882
Был ли когда-нибудь столь низкий уровень сопротивления в РПЛ?
+10
-4
+6
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Cst Cap
Ответ poolshh
А чтож в сборную не зовут? Перспективный парень. Хотя Веретенникова тоже долго не звали.
Так там опять из Спартака тренер. Такие только своих зовут
+6
0
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Полуэктов Пётр
Ответ Hong Kil
Печально, что Промес не смог конкуренцию составить. Видимо криминальная жизнь отнимает много сил.
Когда не смог?
У Малкома до этого матча было 18 голов за 24 игры, а у Промеса 17 голов за 21 игру.
+17
-11
+6
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#SharkTeam
Ответ Колбаскер тут
Любой адекват переходной сезон не учитывает. Малкому осталось 3 гола до звания лучшего бомбардира в истории России
Да он и думбиевый побьет
+8
-2
+6
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Cst Cap
Ответ #SharkTeam
Да он и думбиевый побьет
Думбиёвый, это 5🌟
+5
0
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Колбаскер тут
Любой адекват переходной сезон не учитывает. Малкому осталось 3 гола до звания лучшего бомбардира в истории России
+7
-2
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Полуэктов Пётр
Ответ Cst Cap
Ключевое слово - было. Хнык
Ключевое тут было "не смог" - это очевидное враньё.
Не понимаю зачем нужно это враньё, никогда не понимал. Его обычно полно в форумных противостояниях Месси vs Роналду. Видимо у людей есть нехватка чего-то внутри, раз им так важно придумывать для себя какие-то противостояния вымышленные, занимать в них сторону, а потом врать "в пользу" этой выбранной стороны. Как будто иначе они почувствуют себя менее полноценными, будто они сделали неверный выбор.
+6
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Юрий Кечко
Ответ Ковид 07.10.52
Не рпл- а сплошной газовый рекорд...сейчас еще перед следующим сезонам остальным клубам дадут еще меньше госсредств, себя оставят на прежнем уровне и перебьют все команды, простите рекорды....Ура, пиру во время чумы !
Спартак 90-х единственный с деньгами хоть какими то и тренером сборной это конечно другое , вы не понимаете )))
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Ответ alexsem69
Веретенников был машина по забиванию голов💪
И мог запороть два пенальти, зато вонзить со всей силы со штрафного с 30+ метров - и это в одной игре
+5
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Колбаскер тут
Любой адекват переходной сезон не учитывает. Малкому осталось 3 гола до звания лучшего бомбардира в истории России
Любой адекват делает уточнение, как в этой новости, в которой всё изложено корректно. Тот сезон никто не вычеркнет из истории, но из-за количества матчей в таких сообщениях всегда надо будет уточнять. Иначе никак.
А любой неадекват начинает психовать на ровном месте.
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melmi
Ответ Simplicissimus
Мое мнение скорее всего окажется непопулярным, но имхо пора обновить фамилию в списке рекордсменов. Веретенников это проходной персонаж. Наколошматил да, массу. Но большей частью за праймовый Ротор, который сам по себе был командой-звездочкой. Потом было затяжное погружение в бездну, один клуб непонятнее другого, доходило даже до откровенного мусора. Год за годом открывал СЭ, и О! Он че еще играет?)))) Ну и что характерно ни 1 кубка. Регалии же Малкома всем известны.
Веретенников забивал когда была конкуренция и борьба за чемпионство , когда были еврокубки
Сейчас чемпионат одной команды
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Ответ Дмитрий Тихонов
Думаю, что побьёт рекорд. Но тут тоже есть нюанс - Олег Веретенников - полузащитник, в не нападающий.
А Малком - нападающий?
Наш чемпионат уникален тем, что часто полузащитники становились лучшими бомбардирами
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Cst Cap
Ответ Дмитрий Тихонов
Думаю, что побьёт рекорд. Но тут тоже есть нюанс - Олег Веретенников - полузащитник, в не нападающий.
Малком тоже
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Cst Cap
Ответ Abriel
то же будем шашлык делать. Жду 7!
Как пойдёт, но всё возможно, да и на майские пожарить свининку на костре...Даже в Москве так делают?
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