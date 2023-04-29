Малкому осталось 3 гола до рекорда Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России
Малком может побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.
На счету вингера «Зенита» 22 гола в 25 матчах сезона в Мир РПЛ. Рекорд по голам в чемпионате России за сезон принадлежит Олегу Веретенникову – он забил 25 мячей в 1995 году.
Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.
Полную статистику 26-летнего бразильца, который сегодня оформил покер в матче с «Крыльями Советов» (5:1), можно изучить здесь.
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У Малкома до этого матча было 18 голов за 24 игры, а у Промеса 17 голов за 21 игру.
Не понимаю зачем нужно это враньё, никогда не понимал. Его обычно полно в форумных противостояниях Месси vs Роналду. Видимо у людей есть нехватка чего-то внутри, раз им так важно придумывать для себя какие-то противостояния вымышленные, занимать в них сторону, а потом врать "в пользу" этой выбранной стороны. Как будто иначе они почувствуют себя менее полноценными, будто они сделали неверный выбор.
А любой неадекват начинает психовать на ровном месте.
Сейчас чемпионат одной команды
Наш чемпионат уникален тем, что часто полузащитники становились лучшими бомбардирами