Мирра Андреева в день 16-летия обыграла 19-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Мадрида

Теги WTA Mutua Madrid Open Магда Линетт Мирра Андреева Теннис

Россиянка Мирра Андреева в третьем круге в Мадриде обыграла полуфиналистку Australian Open и 19-ю ракетку мира Магду Линетт – 6:3, 6:3.

Сегодня Андреевой исполнилось 16 лет.

Она второй раз в карьере играет в основной сетке WTA и в Мадриде впервые выиграла матч. По ходу турнира она прошла одну соперницу из топ-50 и двух подряд – из топ-20.

За счет этого выступления она поднимется в район 142-й строчки рейтинга.

Дальше в Мадриде Андреева встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

15-летняя россиянка покоряет теннис: побеждает топов и мечтает взять больше «Шлемов», чем Джокович. И любит гулять под дождем

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37 комментариев

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твинер без замаха
Линетт, это уже уровень. В добрый путь.
+30
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Vadim Nenonen
как теперь быстро новости про Мирру выкладывают))
+29
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+29
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Антон Акимов
Впервые увидел её матч на уровне тура, очень классно играет. Для 15 лет крутое мышление и мощный удар. Но самое главное - тащит почти все удары!
На очереди Соболенка 😎
+21
0
+21
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Matt5898
Поздравляю малявку! Удалось посмотреть только вторую половину второго сета, вроде как очень гармонично сочетает атаку и защиту, игра зрелищная.
142 место - значит, попадает в квалификацию РГ?
+19
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+19
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Garik_new
Мирра лучшая!!!
+14
-2
+12
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владимир бредихин
Ответ Garik_new
Мирра лучшая!!!
молодец не дрогнула против польки играла в свой тенис ну и в конце руку друг другу пожали,
+11
-1
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justbored
Ответ Matt5898
Поздравляю малявку! Удалось посмотреть только вторую половину второго сета, вроде как очень гармонично сочетает атаку и защиту, игра зрелищная. 142 место - значит, попадает в квалификацию РГ?
"Малявку"? Вы точно её видели? ))
+6
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Sergejs K
Ответ Matt5898
Поздравляю малявку! Удалось посмотреть только вторую половину второго сета, вроде как очень гармонично сочетает атаку и защиту, игра зрелищная. 142 место - значит, попадает в квалификацию РГ?
В квалификацию РГ она могла и с прежнего места попасть - 194-го. Другое дело, что могут дать wc как дали в Мадриде. А если учесть, что она сейчас и живёт во Франции, то шансы большие.
+6
0
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Ivan Prokofiev
Ответ Matt5898
Поздравляю малявку! Удалось посмотреть только вторую половину второго сета, вроде как очень гармонично сочетает атаку и защиту, игра зрелищная. 142 место - значит, попадает в квалификацию РГ?
Она попала в квалификацию Ролан Гаррос ещё в финале последнего победного турнира, когда в live рейтинге была где-то 210
+6
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Railway/
Что творит Мирра! Если и Арину пройдет, то я даже не знаю…)))
+4
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Александра Стенмарк
Да, приятно читать такие новости. Сегодня наши в ударе. Мирре поздравления с Днем Рождения и Пожелания дальнейших успехов и удачи!
+4
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+4
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Rygeek
Во дает малая, сама себе подарок к днюхе сделала.)
+3
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Vadim Nenonen
Ответ Серж Острогляд
Эх,жаль...Соболиха-это финиш.Неудачная сетка.
не нужно говорить перед матчем!а вдруг Мирра преподнесет очередной сюрприз
+3
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Erika_i
Что увидели в ее теннисе: сила, скорость и маневренность, точность.
В розыгрышах, даже во втором сете, когда сил было мало, терпела, терпела и в конечном счете выигрывала очко. Это способность матерого теннисиста. Прирожденного.
В конце сета и матча никаких мандражей и волнений - просто сет. И матч тоже. В общем, характер нордический.
Это все, что есть у Мирры уже сейчас, без авансов и всяких вау.
Так, конечно, не будет всегда, еще разные периоды увидим, она же пока подросток, организм будет немного и подводить в процессе роста (характер тоже, между прочим, может). Просто мы ее увидели и ее есть за что уважать.
С хорошей победой
+3
0
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Egorov Evgeniy
Просто Вау...Вот бы ещё Соболенко уделать. Было бы НЕЧТО !
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Garik_new
Заметил, что Мирра (по юности?) при выигрыше матча первой пожимает руку судье и не выходит на корт поблагодарить зрителей. Непорядок!
+2
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инок
Все наши сегодня молодцы, но Мирре Андреевой особые поздравления. Всё-таки мало кому удаётся в день своего шестнадцатилетия выходить в четвёртый круг турнира категории WTA 1000.
+2
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Vadim Nenonen
получается,у Мирры апрель самый удачный месяц?в прошлом году в апреле 2 титула выиграла
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инок
Андреева начала 4 дня назад и триумфально завершает 3 день тотального доминирования в Мадриде российских теннисистов. 6 парней и 7 девушек в 3 круге мастерса и WTA1000! 18 побед против одного поражения
+1
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владимир бредихин
Ответ Matt5898
Поздравляю малявку! Удалось посмотреть только вторую половину второго сета, вроде как очень гармонично сочетает атаку и защиту, игра зрелищная. 142 место - значит, попадает в квалификацию РГ?
выше подымется, Мастерс играет
+1
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Ivan Prokofiev
Ответ Vadim Nenonen
как теперь быстро новости про Мирру выкладывают))
Ахах точно
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Ivan Prokofiev
Ответ Sergejs K
Выше поднимется, если только Соболенко выиграет. А это вряд ли. Но и 142-е место очень круто. Почти рядом с сестрой, которой уже скоро 19.
Если обыграет Соболенко, то будет выше сестры)
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Ivan Prokofiev
Ответ Vadim Nenonen
получается,у Мирры апрель самый удачный месяц?в прошлом году в апреле 2 титула выиграла
Да. В этом году тоже 2 титула выиграла.
Но за эти 2 турнира уже 160 очков.
И уже 120 очков за Мадрид
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Kapusta Ol
Ответ Railway/
Что творит Мирра! Если и Арину пройдет, то я даже не знаю…)))
Вполне по силам! Передвигается по карту гораздо быстрее!
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justbored
Ответ Антон Акимов
Впервые увидел её матч на уровне тура, очень классно играет. Для 15 лет крутое мышление и мощный удар. Но самое главное - тащит почти все удары! На очереди Соболенка 😎
16 же сегодня.
0
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