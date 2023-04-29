Россиянка Мирра Андреева в третьем круге в Мадриде обыграла полуфиналистку и 19-ю ракетку мира – 6:3, 6:3.

Сегодня Андреевой исполнилось 16 лет.

Она второй раз в карьере играет в основной сетке и в Мадриде впервые выиграла матч. По ходу турнира она прошла одну соперницу из топ-50 и двух подряд – из топ-20.

За счет этого выступления она поднимется в район 142-й строчки рейтинга.

Дальше в Мадриде Андреева встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

15-летняя россиянка покоряет теннис: побеждает топов и мечтает взять больше «Шлемов», чем Джокович. И любит гулять под дождем

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