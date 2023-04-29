Мирра Андреева в день 16-летия обыграла 19-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Мадрида
Россиянка Мирра Андреева в третьем круге в Мадриде обыграла полуфиналистку Australian Open и 19-ю ракетку мира Магду Линетт – 6:3, 6:3.
Сегодня Андреевой исполнилось 16 лет.
Она второй раз в карьере играет в основной сетке WTA и в Мадриде впервые выиграла матч. По ходу турнира она прошла одну соперницу из топ-50 и двух подряд – из топ-20.
За счет этого выступления она поднимется в район 142-й строчки рейтинга.
Дальше в Мадриде Андреева встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
15-летняя россиянка покоряет теннис: побеждает топов и мечтает взять больше «Шлемов», чем Джокович. И любит гулять под дождем
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На очереди Соболенка 😎
142 место - значит, попадает в квалификацию РГ?
В розыгрышах, даже во втором сете, когда сил было мало, терпела, терпела и в конечном счете выигрывала очко. Это способность матерого теннисиста. Прирожденного.
В конце сета и матча никаких мандражей и волнений - просто сет. И матч тоже. В общем, характер нордический.
Это все, что есть у Мирры уже сейчас, без авансов и всяких вау.
Так, конечно, не будет всегда, еще разные периоды увидим, она же пока подросток, организм будет немного и подводить в процессе роста (характер тоже, между прочим, может). Просто мы ее увидели и ее есть за что уважать.
С хорошей победой
Но за эти 2 турнира уже 160 очков.
И уже 120 очков за Мадрид