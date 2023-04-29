Ротенберг о возможном создании «России 25» в футболе: «Младший брат должен быть лучше старшего. Готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам»

Теги СКА Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС КХЛ Александр Дюков вторая сборная России Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном создании команды «Россия 25» в футболе.

«Создать сборную «Россия 25» в футболе? Младший брат должен быть лучше старшего. Всегда все в конкуренции. Это надо обсуждать с Дюковым.

Это хорошая идея. Молодые, дерзкие ребята, у которых горят глаза, для многих такой возраст – пик карьеры. Мы готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам», – сказал главный тренер «России 25» и СКА.

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33 комментария

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Ноу криминалити
Эту сборную должен будет возглавить Боря Ротенберг
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Shadow1882
Ахахах что?
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Rialto 82
Хватит уже вашей семейка, сыты по горло ею.
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Hong Kil
Ваши братья это фигуристы-лыжники.
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kilo_gilo
Ответ Ноу криминалити
Эту сборную должен будет возглавить Боря Ротенберг
и он будет более компетентен,чем Йозе Марино)
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Дмитрий
Образец путинского правления! Умный, креативный, любит Россию! В будущем, лет через 50 (146 лет мир Путину и делам его) отличный кандидат в президенты.
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Красная стрела
Как можно быть таким тупым. Бывает человек там продавил что-то, воспользовался админресурсом и т.д. Но у него хватает мозгов что б понимать, что он делает и что люди всё видят. Этот же 🤷🏿‍♂️заливает и не краснеет. Да и по ходу сам верит. И в свой тренерский талант и в гениальность идеи сборной 25, которую непременно надо экспортировать во все командные виды спорта...
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Влад Путман
Я считаю, что для развития российского спорта, было бы здорово назначить главами федераций, представителей этой замечательной и способной династии. Не зря же мудрый гарант конституции, так высоко оценивает заслуги великих Ротенбергов.
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Олег
Скоро Ромка будет и в футболе, зборную тренировать. Клоун клоуном что сказать 🤣🤣🤣
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Rialto 82
Ответ Олег
Скоро Ромка будет и в футболе, зборную тренировать. Клоун клоуном что сказать 🤣🤣🤣
Футбол не жалко, он все равно всегда в опе
+3
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Mixalblch
На каждый вид спорта по Ротенбергу поставят
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avAngard
На СВО всей страной гуманитарку собираем,эти команду бездонную создают
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jonnysilverhand01
Роман, а что скажешь по поводу фигурного катания ? Очень бы хотелось услышать твой комментарий по этому поводу, чтобы ты себе, так сказать рейтинг у домохозяек поднял
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playmaker
Лучше бы рассказал, когда апарт-отель в Геленджике откроется.
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Destro7451
почему ещё ни кто не догадался ходить за этой семейкой с камерой, и все снимать. отличный бы ситком получился, смеялись бы всей страной
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shtrek
- Мы готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам»

Спасибо , не нужно . В российском футболе и так всё не очень.
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dimur
Следующий проект - Россия 26.
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Evgueniy
наркотики - зло!
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oberkorn
Люди, очнитесь. Всё, к чему прикасаться р р, летит в тартарары. Не родись умным, а родись верным и со связями.
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Олег
Ответ Rialto 82
Футбол не жалко, он все равно всегда в опе
🤣👍...тогда пускай...
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Евгений Кириенко
Россия, слышишь этот зуд?
То Ротенберги по тебе ползут!!!
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EnergyStyle
Он совсем идиот или только притворяется? Вы отель в Геленджике открыть уже 2 года не можете...одно что сборные какие-то создают...
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Максим Прокофьев
Ответ Ноу криминалити
Эту сборную должен будет возглавить Боря Ротенберг
Так брат брата не обидит...
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Champions 26
изыди
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Сергей Жарковский
Господь! Спаси и сохрани от затей Ротенберга!
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