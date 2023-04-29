Ротенберг о возможном создании «России 25» в футболе: «Младший брат должен быть лучше старшего. Готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам»
Роман Ротенберг высказался о возможном создании команды «Россия 25» в футболе.
«Создать сборную «Россия 25» в футболе? Младший брат должен быть лучше старшего. Всегда все в конкуренции. Это надо обсуждать с Дюковым.
Это хорошая идея. Молодые, дерзкие ребята, у которых горят глаза, для многих такой возраст – пик карьеры. Мы готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам», – сказал главный тренер «России 25» и СКА.
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Спасибо , не нужно . В российском футболе и так всё не очень.
То Ротенберги по тебе ползут!!!