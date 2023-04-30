Джамал Мюррэй набрал 34 очка в победном первом матче серии с «Финиксом»
Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй отметился 34 набранными очками в первом матче серии против «Финикса» (125:107, 1-0).
Защитник также сделал 9 результативных передач, 5 подборов и два перехвата.
За 36 минут на паркете Мюррэй реализовал 13 из 24 бросков с игры и 2 из 2 линии.
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