Джамал Мюррэй набрал 34 очка в победном первом матче серии с «Финиксом»

Звездный разыгрывающий « » отметился 34 набранными очками в первом матче серии против « » (125:107, 1-0).

Защитник также сделал 9 результативных передач, 5 подборов и два перехвата.

За 36 минут на паркете Мюррэй реализовал 13 из 24 бросков с игры и 2 из 2 линии.

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