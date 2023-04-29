Карпин о разговоре с судьями после «Спартака»: «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?»
Валерий Карпин рассказал, о чем общался с судьями после игры со «Спартаком» (1:1).
«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было.
Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну, так вы про это говорите, а не я.
Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу», – сказал тренер «Ростова».
Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Вот #####!» Карпин получил красную за споры с судьей после игры «Ростова» со «Спартаком»
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Кто видел опишите пожалуйста
А о чем еще говорить, если качество игры так себе, а самыми запоминающимися моментами матча был рывок Абаскаля в туалет(?) и Карпина с перекошенным лицом к судьям. Или что Карпин делал рядом с Левниковым, если о судьях особо и говорить нечего?
Не то, что этот усатый хам😡