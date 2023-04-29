Карпин о разговоре с судьями после «Спартака»: «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин рассказал, о чем общался с судьями после игры со «Спартаком» (1:1).

«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было.

Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну, так вы про это говорите, а не я.

Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу», – сказал тренер «Ростова».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Вот #####!» Карпин получил красную за споры с судьей после игры «Ростова» со «Спартаком»

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163 комментария

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Андрей Александров
У Карпуши одна претензия - его дельфин Комличенко так нырял, так нырял, а судьи это не оценили)))
+215
-46
+169
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Nogoi89
Извините, но, Карпин реально быдлан. Понимаю, что многим это нравится, как раз, но... Ты тренер, всем задают вопросы, и все отвечают, но один ты такой важный курица, что тебе вопросы не те.
+196
-43
+153
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Руслан Ганбаров
Ответ Nogoi89
Извините, но, Карпин реально быдлан. Понимаю, что многим это нравится, как раз, но... Ты тренер, всем задают вопросы, и все отвечают, но один ты такой важный курица, что тебе вопросы не те.
Не не не. Быдлан это усатый черчесов. А Карпин по свойски вещает. Не путайте)
+77
-16
+61
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Ален Делон
Не заметил никакого нарушения
Кто видел опишите пожалуйста
+58
-7
+51
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Дядя ТУРА
Ответ Андрей Александров
У Карпуши одна претензия - его дельфин Комличенко так нырял, так нырял, а судьи это не оценили)))
сегодня была битва дельфинов
+64
-17
+47
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Arman FCSM
Карпин - крутой. Саламыч - быдло. Пожалуйста, не перепутайте
+42
-11
+31
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fil_spb
Быдлан и истеричка.
+30
-5
+25
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Давид Agabekyan
Опять как быдло и плакса себя ведёт. А что же сам после Торпедо говорил.
+34
-9
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Экспертный диван
Валерий Георгиевич конечно на эмоциях, это понятно.. Ну хоть убейте, ну не наиграл Ростов сегодня на победу, ну как минимум матч ничейный.. У Спартака моментов не меньше было, и судейство было более-менее нормальное, и туда и сюда ошибки были... Уж очень КБ для Каприна принципиальный соперник...
+25
-4
+21
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Старый Негр
Бог наказал быдляка и его симулянтов.
+34
-13
+21
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Ярик01
Про то как сразу 2-3 человека падают, добравшись до штрафной не говорил?
+26
-5
+21
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Slavnov
Надо признать, у валеры хороший автобус и хорошо натренированы затяжки времени,любое касание,ребята падают натурально и максимально долго лежат
+31
-10
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murzzzzzilka
Ответ Гельмут Стой
Верно говоришь, Соболев тот ещё 🐬
По сравнению с Комличенко, стойкий оловянный солдатик.
+23
-3
+20
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Ебздрогыч
Абаскаль правильно делает, что сразу убегает после свистка, чтоб красную карточку не получить
+18
-6
+12
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Nogoi89
Ответ Руслан Ганбаров
Не не не. Быдлан это усатый черчесов. А Карпин по свойски вещает. Не путайте)
Ну, Карпин, хоть и эстонский, но русский, по-этому его лучше принимают, вот и весь секрет, как бы это грустно не было. А Черчесова шашлычником называют. Вот, такой у нас расклад.
+23
-11
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fil_spb
"Вы говорите про судей, ну сколько можно?"

А о чем еще говорить, если качество игры так себе, а самыми запоминающимися моментами матча был рывок Абаскаля в туалет(?) и Карпина с перекошенным лицом к судьям. Или что Карпин делал рядом с Левниковым, если о судьях особо и говорить нечего?
+10
-2
+8
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Айхалец
Ответ Гельмут Стой
В следующем туре Спартак будет бит Зенитом, крупно, а мы минимально переиграем Факел, и всё станет на свои места.
Динамо уже "обыграло".
+10
-2
+8
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ХавиГави_Паратрупер
Опять милый Валера харизматично общается с журналистами😊
Не то, что этот усатый хам😡
+13
-6
+7
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Моё Моя
Быдлоган. Если бы не судьи, рядом с Локомотивом был бы в таблице.
+12
-6
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Старый Негр
Быдловалера в своем репертуаре)
+8
-4
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градус ненависти
Ответ Nogoi89
Извините, но, Карпин реально быдлан. Понимаю, что многим это нравится, как раз, но... Ты тренер, всем задают вопросы, и все отвечают, но один ты такой важный курица, что тебе вопросы не те.
Кому это нравится? Не знаю ни одного человека, которому бы нравилась идиотская манера разговора валеры
+4
0
+4
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Айхалец
Ответ Сергей Лепехин
Справедливости ради... Соболю дали желтую за хватание майки соперника, а ростовчанину нет... Подобных претензий у Абаскаля тоже много...
Ну а за трусы не дали вторую. Ради справедливости?
+4
-1
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Ivan Petrov
Ответ Гельмут Стой
Верно говоришь, Соболев тот ещё 🐬
Соболев 0 падений, комличенко 5 падений,обтекай
+3
0
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viktor77777
Ответ Сергей Лепехин
Справедливости ради... Соболю дали желтую за хватание майки соперника, а ростовчанину нет... Подобных претензий у Абаскаля тоже много...
Да он сегодня трусы снял с игрока Ростова и судья был в 3 шагах и ничего курточку не дал. Впервые вижу чтобы перед судьёй держали игрока а он не даёт карточку.
+6
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fil_spb
Ответ Antonio Gaudi
Журналисты делают свою работу, что они должны спросить? Реакция Карпина неадекватна, но с него всегда как с гуся вода, почему-то когда он начинает хамить, все этому только умиляются. "Валера жги, Валера мочит... " Зато когда хамил Черчесов, возмущению не было предела. Объясните мне, почему и за что его так любят?
Такого что позволяет себе Карпин, причем на регулярной основе, от Черчесова никогда не было. Да, он мог одернуть журналиста, но без хамства, мог быть слегка высокомерен, и то без особых перегибов, но у него для этого и результаты были. А вот когда вечный и бездарный бестрофейник Валера в открытую хамит это за гранью.
+5
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