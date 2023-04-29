Карпин о разговоре с судьями после «Спартака»: «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?»

Валерий Карпин рассказал, о чем общался с судьями после игры со «Спартаком» (1:1).

«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было.

Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну, так вы про это говорите, а не я.

Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу», – сказал тренер «Ростова».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Вот #####!» Карпин получил красную за споры с судьей после игры «Ростова» со «Спартаком»

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