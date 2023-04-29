Матыцин о критериях допуска: «Это дискриминация наших спортсменов. Отечественный спорт заслужил уважительного отношения, играть надо по правилам»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Олег Матыцин Министерство спорта России IJF Политика Единоборства

Олег Матыцин назвал дискриминацией ограничения в отношении российских спортсменов.

В частности, Матыцин прокомментировал решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить россиян к соревнованиям – однако каждый атлет пройдет проверку для получения нейтрального статуса.

«Ничего нового мы не увидели. Мы продолжаем оставаться приверженными принципу о том, что это является дискриминацией наших спортсменов, даже несмотря на предоставление нейтрального статуса.

Спорт должен оставаться вне политики, отечественный спорт заслужил уважительного к себе отношения, играть надо по правилам. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал министр спорта РФ.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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32 комментария

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Олег Мохов
После Умани господин матыцин и его друзья вряд ли заслуживают уважения.Он в натуре ничего не понимает или,,
+38
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+31
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B.Jones
Классно вы играете. Замарались по уши, а плюшки у других.
+19
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+17
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Егор Кузнецов
в последнюю очередь всякие Матыцины и иже с ним имеют моральное право рассуждать о дискриминации спортсменов из России
+19
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+16
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Егор Кузнецов
Ответ SergLuga
Комментарий удален модератором
как же прекрасно, что ВЫ так переживаете не за свою страну, что с ней стало и что на её территории происходит, а за чужую
+14
-4
+10
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Viks
ДИСКРИМИНАЦИЯ или лишение ВОЗМОЖНОСТИ ? Дискриминация - это лишение человека его ПРАВА. Основные права изложены в конституции страны. --- Ни у кого нет права выступать на спортивном соревновании - есть только возможность, при соблюдении определенных условий. Как есть возможность получить визу и поехать в другую страну, но права такого нет. Нет права = нет дискриминации.
+12
-3
+9
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Dortmund1988
А вы со своим допингом повсеместным по правилам играете?
+11
-5
+6
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Дмитрий Сологубов
Ответ SergLuga
так иди, я тебе объясню.
история рассудить.увидишь небо в алиазах зеточка.
+7
-2
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Atsuktuvas
"Ничего нового мы не увидели".
А мы ничего нового не услышали...
+4
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Александр Шульгин
Как же они надоели этими своими заявлениями
+3
0
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Егор Кузнецов
Ответ SergLuga
На моей территории все хорошо. А на вашей?
29 апреля 2023, чел. с тобой не о чем разговаривать
+6
-3
+3
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C_l
Как всегда, все вокруг плохие гадкие редиски, а мы – д’Артаньяны. Так ноют, будто вообще ничего не случилось за это время. Ну хоть более приземленную методичку напишите и почитайте, жалкие ущемленки
+5
-3
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User Samsung
Ответ Месси из Сибири
Мда. Украинская правда в бой пошла. Украина имеет право убивать мирных жителей Донецка, потому что это её территория. Удивительно, но после этого, те же самые комментаторы пишут, что на Украине дескать полная демократия...
Жители Грозного передают привет
+2
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Егор Кузнецов
Ответ Месси из Сибири
Ты ему будешь указывать, где его страна, где нет? В таком случае и он тебе может указать.
Он без труда укажет сам свою страну, только вот почему то следит он за другой. Вот это интересно
+4
-2
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Igor Vladimirov
Ответ SergLuga
Комментарий удален модератором
А тебе какое дело что было в Донецке? Страна на своей территории может делать что угодно.
+11
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Егор Кузнецов
Ответ Месси из Сибири
Что он укажет, я не могу конечно знать, я обратил внимание на твою попытку решать, где чья страна.
Я не знаю, где вы увидели такую попытку, её просто не было
+1
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SergLuga
Ответ Igor Vladimirov
А тебе какое дело что было в Донецке? Страна на своей территории может делать что угодно.
Комментарий удален модератором
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Дмитрий Сологубов
Ответ SergLuga
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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SergLuga
Ответ Олег Мохов
После Умани господин матыцин и его друзья вряд ли заслуживают уважения.Он в натуре ничего не понимает или,,
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bad_bear
Ответ Igor Vladimirov
А тебе какое дело что было в Донецке? Страна на своей территории может делать что угодно.
Комментарий удален модератором
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Месси из Сибири
Ответ Егор Кузнецов
Он без труда укажет сам свою страну, только вот почему то следит он за другой. Вот это интересно
Что он укажет, я не могу конечно знать, я обратил внимание на твою попытку решать, где чья страна.
+2
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SergLuga
Ответ Егор Кузнецов
Он без труда укажет сам свою страну, только вот почему то следит он за другой. Вот это интересно
только интересно, что все свои проблемы вы сваливаете на мою страну
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SergLuga
Ответ bad_bear
Комментарий удален модератором
да не расскажет, хозяева запрещают. Раб и холоп
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Igor Vladimirov
Ответ Месси из Сибири
Мда. Украинская правда в бой пошла. Украина имеет право убивать мирных жителей Донецка, потому что это её территория. Удивительно, но после этого, те же самые комментаторы пишут, что на Украине дескать полная демократия...
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Hardy
🤣🤣🤣
0
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Александр Шульгин
Ответ Igor Vladimirov
А тебе какое дело что было в Донецке? Страна на своей территории может делать что угодно.
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