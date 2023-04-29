Матыцин о критериях допуска: «Это дискриминация наших спортсменов. Отечественный спорт заслужил уважительного отношения, играть надо по правилам»

Олег Матыцин назвал дискриминацией ограничения в отношении российских спортсменов.

В частности, Матыцин прокомментировал решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить россиян к соревнованиям – однако каждый атлет пройдет проверку для получения нейтрального статуса.

«Ничего нового мы не увидели. Мы продолжаем оставаться приверженными принципу о том, что это является дискриминацией наших спортсменов, даже несмотря на предоставление нейтрального статуса.

Спорт должен оставаться вне политики, отечественный спорт заслужил уважительного к себе отношения, играть надо по правилам. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал министр спорта РФ.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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