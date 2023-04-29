🏆 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

Команда под руководством тренера Сергея Федорова одержала победу в матче финала с «Ак Барсом» (3:2) и выиграла серию со счетом 4-3.

Победный гол забил Даррен Дитц.

ЦСКА также выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.