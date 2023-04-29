🏆 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

Команда под руководством тренера Сергея Федорова одержала победу в матче финала с «Ак Барсом» (3:2) и выиграла серию со счетом 4-3.

Победный гол забил Даррен Дитц.

ЦСКА также выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.

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80 комментариев

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1905vb
👍ЦСКА с завоёванным 🏆!
Это лучший подарок на 100 -летний юбилей!
Большой респект Сергею Федорову ( теперь, без сомнений, топ) за подготовку команды! Браво!
Ак Барсу большое уважение за мужественную и самоотверженную игру и борьбу до последней секунды!
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Orion_17
Федоров прям как Зидан, ворвался на тренерский мостик
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Большое сердце Неймара
татары зашли и минусомёт активировали.
ЦСКА лучшие, заслуженно
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Andy
ЦСКА с чемпионством. Федоров непобедим.
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Streetbor
Ответ Vladimir Vladimirovich
Одни и те же и выигрывают и в финалах играют. Друг другу кубки передают. Не какого интереса в лиге нет.
Владимир Владимирович у нас такой же интерес к выборам бгг
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Mystic Stylezzz
Ак Барсу респект,а в частности ЗХБ, вот что значит иметь огромный тренерский опыт и авторитет, наверно никто не ожидал увидеть их в финале в разгар регулярки
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megaotstoi
ЦСКА достоин чемпионства! Все справедливо!!
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Даня Чебыкин
Ответ Большое сердце Неймара
татары зашли и минусомёт активировали. ЦСКА лучшие, заслуженно
они умеют в набеги=)
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presents
ЦСКА великий клуб! Поздравляю всех болельщиков ЦСКА!
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noff73
Ребята-болельщики! Да разве могло быть по-другому? Седьмые матчи финала и должны выигрываться только так: через невероятное напряжение, отчаянную борьбу, прыгающее туда-сюда давление у болельщиков, неожиданные ляпы и шикарные голы! Только так - через битву ДВУХ команд. Поэтому первые слова благодарности - сопернику ЦСКА. Спасибо тебе, Ак Барс! Спасибо за то, как ты играл, как бился и оставил на льду все, что мог, чтобы победить в этом матче! Спасибо ВЕЛИКОМУ Билялетдинову за то, что сделал из игроков команду, достойную победы в финале КГ! За то, что вы все вместе аставили армейцев ВЫИГРАТЬ финал на пределе сил и умения! Не показать класс, а выгрызть, вырвать, выбить, вытащить на зубах эту победу! Спасибо!

ЦСКА... что я могу добавить к твоей великой победе в Кубке... Я не верил, что этот состав сможет повторить прошлогодний успех. Я не верил, что этот состав сможет пройти питерский СКА. Спасибо вам, армейцы, что всё это оказалось пустыми домыслами! Спасибо за невероятную стойкость, за силу, за умение сыграть через "не могу" и волю к победе! Спасибо! Одна из лучших игр плей-офф за всю историю Кубка Гагарина! Поздравляю всех!
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Рузалия Лакербая
На ладно не звездитесь, первым клубом взявший кубок два раза подряд был АкБарс 🔥
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Костя Савенков
Поздравлю моего любимого игрока, а ныне тренера, Сергей Фёдорова.
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Vladichka Niskazhunikomu
ЦВБП!!!!
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Даня Чебыкин
можно убрать идиота федорова из комментаторов? это же просто пробивающее дно позорище.
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Sanan1908
Федоров как игрок легенда , как и тренер !!! Браво
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5kywn5cddd
ЦСКА был лучше! С Победой!
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Анатолий Григорьев
Показывают комментаторов! Хоккеисты на заднем плане! Просто кошмар!
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Мадина Уйгурова
Ответ Vladimir Vladimirovich
Одни и те же и выигрывают и в финалах играют. Друг другу кубки передают. Не какого интереса в лиге нет.
увы теперь в стране так и будет. зенит в футболе, ЦСКА в хоккее и каждый год будут только они и побеждать на радость их владельцам олигархам
+5
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Геннадий Степанов
Ответ 1905vb
👍ЦСКА с завоёванным 🏆! Это лучший подарок на 100 -летний юбилей! Большой респект Сергею Федорову ( теперь, без сомнений, топ) за подготовку команды! Браво! Ак Барсу большое уважение за мужественную и самоотверженную игру и борьбу до последней секунды!
ЦСКА на зубах все серии (валидол,но приятно: второй раз (Кубик)на характере)!!!
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Серый
Ответ Rialto 82
Фаны акбасры вышли на путь минусования))
кстати, неудивительно, что уфенок болеет за основной, клуб)
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Rus Donskoy
это Цска Москва Цска Москва машина!!
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Вечно в бане
Какая неожиданная развязка сезона, кто бы мог подумать.
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Doronya
ЦСКА с победой! Но Ак Барсу огромный респектище! Вспомнить как они сезон начинали…кто бы мог подумать
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Martin_Eden
Трансляция Матч ТВ - дно! Награждение толком не показали, Кларк не ставили в эфир и перебивали. Смотрели все время никому не интересные рассуждения ведущих
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J-12
Фёдоров похоже не проигрывает 7 матчи
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