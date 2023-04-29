🏆 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.
Команда под руководством тренера Сергея Федорова одержала победу в матче финала с «Ак Барсом» (3:2) и выиграла серию со счетом 4-3.
Победный гол забил Даррен Дитц.
ЦСКА также выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.
Это лучший подарок на 100 -летний юбилей!
Большой респект Сергею Федорову ( теперь, без сомнений, топ) за подготовку команды! Браво!
Ак Барсу большое уважение за мужественную и самоотверженную игру и борьбу до последней секунды!
ЦСКА лучшие, заслуженно
ЦСКА... что я могу добавить к твоей великой победе в Кубке... Я не верил, что этот состав сможет повторить прошлогодний успех. Я не верил, что этот состав сможет пройти питерский СКА. Спасибо вам, армейцы, что всё это оказалось пустыми домыслами! Спасибо за невероятную стойкость, за силу, за умение сыграть через "не могу" и волю к победе! Спасибо! Одна из лучших игр плей-офф за всю историю Кубка Гагарина! Поздравляю всех!