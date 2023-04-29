У Малкома покер в игре с «Крыльями» – первый в карьере. В прошлый раз 4 мяча в матче РПЛ забивал Дзюба в 2021-м

Теги Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Ерохин Малком Футбол

Вингер «Зенита» Малком оформил покер в игре 25-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

Малком забил четыре гола за матч впервые в профессиональной карьере.

В прошлый раз в чемпионате России четыре гола за матч забивал Артем Дзюба. Это случилось в 2021 году, когда «Зенит» разгромил «Тамбов» (5:1).

Малком стал пятым футболистом в истории «Зенита», который сделал покер. Прежде это удавалось Александру Маркину (против «Арарата» в 1976-м), Юрию Герасимову (в игре с «Торпедо» Кутаиси в 1981-м), Александру Ерохину (против хабаровского «СКА» в 2018-м) и Артему Дзюбе (против «Тамбова» в 2021-м).

У Малкома 29 (22+7) очков в 25 играх чемпионата. Он лидер списка бомбардиров и лучший по «гол+пас» в РПЛ.

Полную статистику 26-летнего бразильца можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

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56 комментариев

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psixyec
У Малкома покер, у Промеса – полупокер.
+102
-15
+87
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ТрактоПоктер
Ответ psixyec
У Малкома покер, у Промеса – полупокер.
Соболев?)
+65
-6
+59
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Deca
Лучший!
+33
-7
+26
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Поребрик, а не бордюр
Лучший игрок чемпионата с колоссальным отрывом
+24
-3
+21
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Nik-17
Ну очень хочется в ПСЖ парню)
+22
-2
+20
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Stas Politik
Очень крутой игрок. Жалко, что таких в РПЛ больше нет, и будут не скоро.
+17
-1
+16
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Женьчутка
Ответ psixyec
У Малкома покер, у Промеса – полупокер.
сам промес,как и всё КБ полупокер
+22
-6
+16
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Колбаскер тут
Какой ******* при живом Малкоме называет Промеса лучшим?
+11
-2
+9
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jdrk
Малки просто лучший!!!
+8
0
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voka25
Украшение лиги.
+6
0
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KOT_B_yHTAX
Хочу передать привет Spartakus1984 и его болению за Малкома)
+7
-1
+6
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niru
Топовый для РПЛ игрок)
+6
0
+6
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Сергей Жарковский
Малком красава! Покер в гостях!!!👍👏⭐
+5
0
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igls54
Одними россиянами вынесли КС
+6
-1
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Иван Тасминский
Ответ Stas Politik
Очень крутой игрок. Жалко, что таких в РПЛ больше нет, и будут не скоро.
Та не, были, будут и есть. Вон Барриос, например, тоже чем не топище.
+6
-1
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Назаров Дмитрий
умница!
+7
-2
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Evgeny Trifonov
MVP сезона РПЛ
+3
0
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Виталик Кравченко
Вот что российский паспорт животворящий делает!
+3
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Trash Talking
Пусть напряжется и еще около пяти положит до конца чемпионата :)
+4
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Antonio Gaudi
Вспоминаю 2019 год.
Тогда, практически одновременно, в РПЛ перешли Шюррле и Малком. Немец перешёл в аренду за 1 миллион евро, а бразилец за 40 миллионов.
И, как вы все помните, первые 5-6 игр Шюррле очень выделялся, а Малком немного забуксовал. И тогда только ленивый не смеялся над трансфером бразильца и не боготворил немца. На все аргументы о том, что Малкому нужна адаптация и у него в запасе ещё 5 лет контракта , недоброжелатели только смеялись и говорили про провальный трансфер. И вот прошло уже почти 4 года. Про Шюррле забыли ещё в 2019, а Малком вышел на пик и возможно поставит рекорд результативности в истории чемпионатов России, а затем уедет в ПСЖ или другой большой европейский клуб.
Мораль довольно проста : не надо делать скоропалительных выводов, даже если очень хочется, ведь вы будете выглядеть очень глупо. Я сам много раз обжигался на подобном , поэтому знаю, о чем говорю.
+3
0
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Юрий Кечко
Ответ Колбаскер тут
Какой ******* при живом Малкоме называет Промеса лучшим?
Ну Промес не ниже уровнем впринципе
Поставь его в Зенит также бы разрывал
Малком помоложе только поэтому может успеть поиграть ещё где то в нормальном месте
+4
-2
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svaz
малком точно лучший игрок этого сезона, интересно уедет летом? хотелось бы в хорошец лиге натнего глянуть, Испания или Италия лучше всего скорее всего подойдут.
+2
0
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Ковш Сосновый
Убегает от наших поленьев прям как от поленьев.
+2
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Даниил Нежинский
Малки, удачи в ПСЖ))
+3
-1
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rarog
Жаль что летом уедет
+2
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