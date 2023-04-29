У Малкома покер в игре с «Крыльями» – первый в карьере. В прошлый раз 4 мяча в матче РПЛ забивал Дзюба в 2021-м
Вингер «Зенита» Малком оформил покер в игре 25-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).
Малком забил четыре гола за матч впервые в профессиональной карьере.
В прошлый раз в чемпионате России четыре гола за матч забивал Артем Дзюба. Это случилось в 2021 году, когда «Зенит» разгромил «Тамбов» (5:1).
Малком стал пятым футболистом в истории «Зенита», который сделал покер. Прежде это удавалось Александру Маркину (против «Арарата» в 1976-м), Юрию Герасимову (в игре с «Торпедо» Кутаиси в 1981-м), Александру Ерохину (против хабаровского «СКА» в 2018-м) и Артему Дзюбе (против «Тамбова» в 2021-м).
У Малкома 29 (22+7) очков в 25 играх чемпионата. Он лидер списка бомбардиров и лучший по «гол+пас» в РПЛ.
Полную статистику 26-летнего бразильца можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом».
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Тогда, практически одновременно, в РПЛ перешли Шюррле и Малком. Немец перешёл в аренду за 1 миллион евро, а бразилец за 40 миллионов.
И, как вы все помните, первые 5-6 игр Шюррле очень выделялся, а Малком немного забуксовал. И тогда только ленивый не смеялся над трансфером бразильца и не боготворил немца. На все аргументы о том, что Малкому нужна адаптация и у него в запасе ещё 5 лет контракта , недоброжелатели только смеялись и говорили про провальный трансфер. И вот прошло уже почти 4 года. Про Шюррле забыли ещё в 2019, а Малком вышел на пик и возможно поставит рекорд результативности в истории чемпионатов России, а затем уедет в ПСЖ или другой большой европейский клуб.
Мораль довольно проста : не надо делать скоропалительных выводов, даже если очень хочется, ведь вы будете выглядеть очень глупо. Я сам много раз обжигался на подобном , поэтому знаю, о чем говорю.
Поставь его в Зенит также бы разрывал
Малком помоложе только поэтому может успеть поиграть ещё где то в нормальном месте