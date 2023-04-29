У Малкома покер в игре с «Крыльями» – первый в карьере. В прошлый раз 4 мяча в матче РПЛ забивал Дзюба в 2021-м

Вингер «Зенита» Малком оформил покер в игре 25-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

Малком забил четыре гола за матч впервые в профессиональной карьере.

В прошлый раз в чемпионате России четыре гола за матч забивал . Это случилось в 2021 году, когда « » разгромил «Тамбов» (5:1).

Малком стал пятым футболистом в истории «Зенита», который сделал покер. Прежде это удавалось Александру Маркину (против «Арарата» в 1976-м), Юрию Герасимову (в игре с «Торпедо» Кутаиси в 1981-м), (против хабаровского «СКА» в 2018-м) и Артему Дзюбе (против «Тамбова» в 2021-м).

У Малкома 29 (22+7) очков в 25 играх чемпионата. Он лидер списка бомбардиров и лучший по «гол+пас» в .

Полную статистику 26-летнего бразильца можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

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