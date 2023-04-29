ЦСКА не проигрывает 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих
ЦСКА добился 7-й победы за последние 10 матчей во всех турнирах.
Команда Владимира Федотова обыграла «Ахмат» (3:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Последнее поражение московский клуб потерпел 5 марта – от «Сочи» (0:2). С тех пор у него 7 побед и 3 ничьих.
Далее ЦСКА выступит в гостях у «Урала» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – это произойдет 3 мая.
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Но потом Дивеев во втором матче подряд упустил своего игрока и пропустили: Игорю бы об игре своей подумать, а не о новом жирном контракте…
Ну и Чалов шикарно разобрал защиту Ахмата в 3-м голе и выкатил на Мухина, который поставил точку в матче )
Что ж, продолжаем беспроигрышную серию )
Дальше надо проходить Урал в Кубке, хотя будет сложно.
Верим в команду !
Теперь надо обыгрывать Урал и выходить в финал кубка