ЦСКА не проигрывает 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих

ЦСКА добился 7-й победы за последние 10 матчей во всех турнирах.

Команда Владимира Федотова обыграла « » (3:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Последнее поражение московский клуб потерпел 5 марта – от «Сочи» (0:2). С тех пор у него 7 побед и 3 ничьих.

Далее ЦСКА выступит в гостях у «Урала» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – это произойдет 3 мая.

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