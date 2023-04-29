ЦСКА не проигрывает 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Владимир Федотов Футбол

ЦСКА добился 7-й победы за последние 10 матчей во всех турнирах.

Команда Владимира Федотова обыграла «Ахмат» (3:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Последнее поражение московский клуб потерпел 5 марта – от «Сочи» (0:2). С тех пор у него 7 побед и 3 ничьих.

Далее ЦСКА выступит в гостях у «Урала» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – это произойдет 3 мая.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Сделали игру в первые 20 минут благодаря дублю Облякова и спокойно доигрывали матч.
Но потом Дивеев во втором матче подряд упустил своего игрока и пропустили: Игорю бы об игре своей подумать, а не о новом жирном контракте…
Ну и Чалов шикарно разобрал защиту Ахмата в 3-м голе и выкатил на Мухина, который поставил точку в матче )

Что ж, продолжаем беспроигрышную серию )
Дальше надо проходить Урал в Кубке, хотя будет сложно.

Верим в команду !
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Продолжать серию и брать медали!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Молодцы! Жаль только с Локомотивом затупили, сейчас было бы на 2 очка больше.
Теперь надо обыгрывать Урал и выходить в финал кубка
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Федотов делает свое дело
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Искимжи
Кучай сегодня молодец. а третий гол ваще эстетским получился.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Представляю, что бы у Федотова творили Малком и Клаудиньо.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
слишком много ничьих...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Победа ЦСКА в гостях над соперником многое значит. Радует, что Федотов наигрывает молодёжь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ riverman1980
Представляю, что бы у Федотова творили Малком и Клаудиньо.
был бы чемпом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenityhkapodebi
Ответ riverman1980
Представляю, что бы у Федотова творили Малком и Клаудиньо.
Ну надо бы было пристроится к команде привыкнуть Малком сезона 2 не мог одоптироватся, но теперь творит чудеса при Семаке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий