Суд разрешил акцию против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Фанаты получают красные карточки у стадиона – их покажут Макрону

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Кубок Франции болельщики стад де Франс Политика Эммануэль Макрон Футбол

Запрет на организацию протестных меропроприятий на финале Кубка Франции аннулирован.

Сегодня полиция Парижа объявила, что болельщикам не разрешается принимать участие в акции против повышения пенсионного возраста, которую они собирались провести во время финального матча Кубка Франции между «Тулузой» и «Нантом».

Административный суд постановил отменить принятое правоохранительными органами решение, передает Le Monde.

Представители профсоюзов уже раздают посетителям «Стад де Франс» свистки, а также красные карточки, которые планируется показать президенту Франции Эммануэлю Макрону. Глава государства приедет на игру, но впервые не выйдет на газон, чтобы поприветствовать финалистов.

На матче ожидается 78 тысяч зрителей. Мобилизованы около 3 тысяч полицейских и жандармов.

В середине апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.

«Тулуза» сыграет с «Нантом» в финале Кубка Франции на «Стад де Франс». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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34 комментария

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Los Galácticos
Вот что такое демократия и независимые суды.
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Екн Лор
Ребята, которые уже успели пошутить над западной "демократией", что с лицом?
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Екн Лор
Ответ Los Galácticos
Вот что такое демократия и независимые суды.
Как это так? нам же сегодня уже рассказали, что демократии на западе нет, а она оказывается есть) все по советским методичкам про злых угнетателей-капиталистов)
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Поребрик, а не бордюр
В России за такое только 15 лет без права переписки дадут
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Unnamed80
У нас бы все люди с красными карточками на таком матче, после игры сразу бы стали иноагентами
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Вечно в бане
На заметку всем тем, кто сегодня тут кекал с кровавого французского режима: посмеялись, провели параллели, порассуждали про французские водометы.
А теперь пытаемся представить, чтобы где-то в России, полиция/мэрия/etc запретила проводить протестную акцию, а суд сказал, чтобы полиция шла лесом, и акцию разрешил. Занавес.
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Albert Rrahmani
Ответ crazy_elky
Хахаха. Вот что такое вера в деда мороза и розовых пони. Почитай на досуге про то как сша устанавлиали контроль над так называемым демократическим миром. Хотя вероятно конечно не в том цель твоего существования )
Однажды россиянин-пудингист будет интересоваться политикой своей страны, а не Украиной и США, но это будет уже другая история...
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Иван Новиков
Ви хочете, как во Франции?
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ss_podonok
Ответ Аркадий Аркадич
Они там вроде уже месяц акции эти проводят. Как успехи? Сильно помогло?
орк-освободитель, как успехи? всем уже показал язык силы? "Апелляции к хартиям, нормам международного права, да в целом к каким-либо правилам игры в разговоре с эуропэйцами и их хозяевами просто смешны. Не надо играть в эту лицемерную игру, никакого другого языка, кроме языка силы, там не понимают."
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Дмитрий Бервинов
Хахахахах, что с лицом у тех, кто писал, что во Франции диктатура?)))))
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Men77
Макрон: Алло, Володя! Что я делаю не так?
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Вечно в бане
Ответ crazy_elky
Хахаха. Вот что такое вера в деда мороза и розовых пони. Почитай на досуге про то как сша устанавлиали контроль над так называемым демократическим миром. Хотя вероятно конечно не в том цель твоего существования )
А какая вообще связь между тем, как «сша устанавливали контроль» и тем, что во Франции суд не зависит от государства?
Хотя «вероятно конечно» не в том цель твоего комментария.
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ss_podonok
Ответ Аркадий Аркадич
Они там вроде уже месяц акции эти проводят. Как успехи? Сильно помогло?
логика типичного представителя глубинного народа: зачем митинговать, если можно молча потерпеть)
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Evgeny Trifonov
После этого Макрон позвонит Путину и сложит полномочия
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AmanEsen
"Это другое" из прошлой ветки действительно оказалось этим другим)))
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holdenkolfielddd
Новости параллельной вселенной
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Добрый Ретроград
Ответ Поребрик, а не бордюр
В России за такое только 15 лет без права переписки дадут
Госдура уже вроде пожизненные срока вводят. Далее - вышка и к стенке.
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Artur Pokachevski
Ответ Los Galácticos
Вот что такое демократия и независимые суды.
например, когда не поддерживаешь BLM или ЛГБТ в странах запада - происходит чистой воды демократия :) или я не прав?
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Rjcnbr
Ответ Los Galácticos
Вот что такое демократия и независимые суды.
Они что отменили решение по повышению пенсионного возраста, а не просто разрешили людям подудеть в свистки? Я что-то не понимаю
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Саша Пушкин
Ответ Поребрик, а не бордюр
В России за такое только 15 лет без права переписки дадут
Саундтрек к твоему комментарию:

https://www.youtube.com/watch?v=gpCjhdiXZdc

Подпеваем вместе!
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инок
Французские болельщики в добавок еще и освистают Макрона на стадионе. Они это хорошо умеют.
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Правда России
В России за такую акцию в адрес главного, можно пожизненный срок схлопотать
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Добрый Ретроград
Теран)
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jonnysilverhand01
Это вам не Басманный суд … ну что псевдо-патриоты, как обстановка ? Когда в Лужники на концерт в поддержку электронных повесток и FAN ID ?
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Правда России
Ответ Барсик Юрана
Не дубинкой в бабушку, но всё же
Не с ноги женщину в живот, не с кулака в челюсть девушку держащую ребёнка на руках…
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