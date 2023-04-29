Суд разрешил акцию против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Фанаты получают красные карточки у стадиона – их покажут Макрону

Запрет на организацию протестных меропроприятий на финале Кубка Франции аннулирован.

Сегодня полиция Парижа объявила, что болельщикам не разрешается принимать участие в акции против повышения пенсионного возраста, которую они собирались провести во время финального матча Кубка Франции между «Тулузой» и «Нантом».

Административный суд постановил отменить принятое правоохранительными органами решение, передает Le Monde.

Представители профсоюзов уже раздают посетителям «Стад де Франс» свистки, а также красные карточки, которые планируется показать президенту Франции Эммануэлю Макрону. Глава государства приедет на игру, но впервые не выйдет на газон, чтобы поприветствовать финалистов.

На матче ожидается 78 тысяч зрителей. Мобилизованы около 3 тысяч полицейских и жандармов.

В середине апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.

« » сыграет с « » в финале Кубка Франции на «Стад де Франс». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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