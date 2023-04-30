Ямаль в 15 лет и 290 дней дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это рекорд клуба и 5-й результат в истории Примеры
Ламин Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.
Хавбек появился на поле на 83-й минуте матча против «Бетиса» (4:0) в 32-м туре. За отведенное время он нанес один удар в створ и отдал 8 передач, в том числе создав опасный момент для вингера Усмана Дембеле.
В 15 лет и 290 дней он побил клубный рекорд в Примере, став самым молодым дебютантом. В целом в лиге лишь четыре футболиста выходили на поле в более юном возрасте. Рекорд – у Луки Ромеро, игравшего за «Мальорку» в сезоне-2019/20 в 15 лет и 219 дней.
Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира является Паулино Алькантара, выступавший в 15 лет, 4 месяца и 18 дней в 1912 году.
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А у Реала из молодых воспитанников кто там играет на постоянной основе или хотя бы попадает в заявку на матч ?))
У зеротребольного мчк каждый новый год в легендах появляется новое имя из судейского корпуса)
Хотя и вышел ненадолго, но было заметно что у него очень хорошее видение поля и партнеров )
Не затерялся вообще в окружении более взрослых партнеров )
Надеюсь, обойдётся без травм и будет в будущем приносить Барселоне трофеи )