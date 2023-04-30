Ямаль в 15 лет и 290 дней дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это рекорд клуба и 5-й результат в истории Примеры

Теги Барселона Бетис Ла Лига рекорды Паулино Алькантара Лука Ромеро Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

Хавбек появился на поле на 83-й минуте матча против «Бетиса» (4:0) в 32-м туре. За отведенное время он нанес один удар в створ и отдал 8 передач, в том числе создав опасный момент для вингера Усмана Дембеле.

В 15 лет и 290 дней он побил клубный рекорд в Примере, став самым молодым дебютантом. В целом в лиге лишь четыре футболиста выходили на поле в более юном возрасте. Рекорд – у Луки Ромеро, игравшего за «Мальорку» в сезоне-2019/20 в 15 лет и 219 дней.

Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира является Паулино Алькантара, выступавший в 15 лет, 4 месяца и 18 дней в 1912 году. 

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14 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Вышел отлично - 2 сочные закидушки и убойный момент после потери Монтойи🙌
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Кирилл
Ответ Роман
15 лет... Эффект рычажной политики) Скоро 11 игроков таких будет на поле. И все вместе по з/п будут получать 100 тыс. р.
Ну Барселона хотя бы развивает воспитанников Ла Масии и дает им шанс в основе команды )

А у Реала из молодых воспитанников кто там играет на постоянной основе или хотя бы попадает в заявку на матч ?))
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+5
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GuruFutbola
Ответ Burel
зачем развивать академию, если можно вывалить мешок денег из королевской казны на дорогущих звезд и судей
Не поспоришь, не зря наш модрид именуют меньше чем клуб)
+3
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GuruFutbola
У Барсы новый гений из академии дебютирует каждый новый год.
У зеротребольного мчк каждый новый год в легендах появляется новое имя из судейского корпуса)
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Кирилл
Ямаля с дебютом во взрослом футболе !

Хотя и вышел ненадолго, но было заметно что у него очень хорошее видение поля и партнеров )
Не затерялся вообще в окружении более взрослых партнеров )

Надеюсь, обойдётся без травм и будет в будущем приносить Барселоне трофеи )
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ДЖИН
Весьма техничен. Пасы раздаёт неплохо.
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Виктор Кашшаи
Надеюсь, что он не затеряется и раскроет свой талант
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ДЖИН
Новый Райнкаард. Гроза Мадридов.. Хави сам из Ла Масии подтянет школу.
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Burel
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вышел отлично - 2 сочные закидушки и убойный момент после потери Монтойи🙌
а зеротребольный в это же время бьёт вечный рекорд по нулю испанцев в составе.
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Burel
Ответ GuruFutbola
У Барсы новый гений из академии дебютирует каждый новый год. У зеротребольного мчк каждый новый год в легендах появляется новое имя из судейского корпуса)
зачем развивать академию, если можно вывалить мешок денег из королевской казны на дорогущих звезд и судей
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