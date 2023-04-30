Ямаль в 15 лет и 290 дней дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это рекорд клуба и 5-й результат в истории Примеры

Ламин Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

Хавбек появился на поле на 83-й минуте матча против « » (4:0) в 32-м туре. За отведенное время он нанес один удар в створ и отдал 8 передач, в том числе создав опасный момент для вингера Усмана Дембеле.

В 15 лет и 290 дней он побил клубный рекорд в Примере, став самым молодым дебютантом. В целом в лиге лишь четыре футболиста выходили на поле в более юном возрасте. Рекорд – у , игравшего за «Мальорку» в сезоне-2019/20 в 15 лет и 219 дней.

Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира является , выступавший в 15 лет, 4 месяца и 18 дней в 1912 году.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд