У Малкома 29 (22+7) очков в 25 играх. Он лидер списка бомбардиров и лучший по «гол+пас» в РПЛ

Малком набрал 29 (22+7) очков в 25 матчах сезона в Мир РПЛ.

Полузащитник « » реализовал пенальти на 19-й минуте матча с «Крыльями Советов» (4:1, второй тайм). На 56-й минуте Малком оформил дубль, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной. Третий гол он забил на 68-й минуте, четвертый – на 74-й.

– лидер списка бомбардиров в и лучший в лиге по «гол+пас». На 2-м месте из « » – 23 (17+6) очка.

Полную статистику 26-летнего бразильца можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд