У Малкома 29 (22+7) очков в 25 играх. Он лидер списка бомбардиров и лучший по «гол+пас» в РПЛ

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Малком набрал 29 (22+7) очков в 25 матчах сезона в Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» реализовал пенальти на 19-й минуте матча с «Крыльями Советов» (4:1, второй тайм). На 56-й минуте Малком оформил дубль, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной. Третий гол он забил на 68-й минуте, четвертый – на 74-й.

Малком – лидер списка бомбардиров в РПЛ и лучший в лиге по «гол+пас». На 2-м месте Квинси Промес из «Спартака» – 23 (17+6) очка.

Полную статистику 26-летнего бразильца можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

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69 комментариев

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Nogoi89
Ответ Spartak Forever
Куда уйдёт ? Нагибатель Оренбурга и Химок и даром не нужен
Про Паредеса ты то же самое писал, скорее всего?)
+57
-2
+55
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Abriel
Топчик, а как его и Зенит помоями при заключении контракта Москва поливала.
+57
-22
+35
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Abriel
Ответ fourt
будто просто так помоями поливали) заиграл - ну и хорошо, хоть какая-то звезда в лиге, но от трансфера за 40 миллионов такой игры ожидали если не сразу, так через пару месяцев
Динамовскому костолому юсупову спасибо скажи
+34
-4
+30
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Nick Crosier
Малком конечно лучший сезон выдает.
+32
-2
+30
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Hong Kil
Спасибо тебе Малком за московские слезы на этой ветке. ахахха
+22
-4
+18
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Злодей Спб
Ответ Удар Кержакова
Вот и вопрос был ли Зенит чемпионом все эти 4 сезона, если бы не башенные трансфер за 40 млн. Получается окупил себя?
Ну, в первых двух сезонах Малком лечился-восстанавливался. А на него тем временем напрыгивали "футбольные эксперты" и делили его стоимость на ТТД, доказывая что это плохое приобретение.

Страшно подумать, что было бы, если Малком начал сразу так божить. Москва сгорела бы как в 1812ом, от зависти и негодования. И в Еврокубках скорее всего Зенит более успешно выступил, т.к. Малкома покупали именно под ЕК.
+18
-7
+11
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Юрий Кечко
Ответ Artem Piatkov
Разорвал Лигу ещё и 4-е Чемпионство подряд возьмёт Вот кто действительно покорил РПЛ, а не Промеска с 1 Чемпионским титулом за 7 лет...
Справедливости ради Промес бы в Зените разрывал не меньше
Не могу сказать что он классом ниже Малкома
+21
-12
+9
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Nogoi89
Малком списанный из Барселоны, говорили они. Уйдет в этом году в районе 40 минимум, скорее всего.
+12
-4
+8
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Юрий Кечко
Покер
+5
0
+5
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AC_Milan_7
Ну это точно претендент на кожаный мяч РФПЛ)
+5
0
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Пользователь Huawei
Ответ Hong Kil
Спасибо тебе Малком за московские слезы на этой ветке. ахахха
Что же вам Москва покоя не даёт. Оставьте при себе свои комплексы.
+4
0
+4
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Abriel
Ответ Владимир Бегляков
Да пусть играют, токо ЗП из госбюджета запретить платить. Ну если Миллер готов из своего кармана то никаких проблем
а как же лукойл, втб, вэб?
+4
0
+4
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Юрий Кечко
Двадцатку у нас редко кто выбивает конечно
И только бразильцы)))
Вагнер, Веллитон , вот Малком выбьет

Ну да Федя Смолов ещё достигал 20
+6
-3
+3
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Jovana Jovičić
Малком, конечно, машина. Думаю, даже предвзятые болельщики это признают. Шутка про то, что он дождался выздоровления Промеса играет новыми красками)
+4
-1
+3
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Supreme Allah
Ответ Юрий Кечко
Справедливости ради Промес бы в Зените разрывал не меньше Не могу сказать что он классом ниже Малкома
И рядом не стоит, не зря ни один топ клуб ни разу им не интересовался
+2
0
+2
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Abriel
Ответ box2box2
Надо уезжать, без ЛЧ нечего ему тут делать в нашей шапито-лиге)
будет достойное предложение уедет
+2
0
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Abriel
Ответ Spartakus1984
А че ты это не пмсал когда Федун сос воего кармана платил а зенит уже 20 под газпромом почти)).И дело в суммах.Другие гос.компании себе аткого не позволяют
из свщего, а нефть, в нешл само зародилась да?
+2
0
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Poko Master
Ответ Юрий Кечко
Двадцатку у нас редко кто выбивает конечно И только бразильцы))) Вагнер, Веллитон , вот Малком выбьет Ну да Федя Смолов ещё достигал 20
Дзюба
+1
0
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MrWillSee
Ответ Nick Crosier
Малком конечно лучший сезон выдает.
Лучший сезон в РПЛ так точно!
+1
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Илья Храбров
Вот это форму набрал, разрывает РПЛ
+2
-1
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box2box2
Надо уезжать, без ЛЧ нечего ему тут делать в нашей шапито-лиге)
+1
0
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Andrey Maximkin
Ответ Abriel
Топчик, а как его и Зенит помоями при заключении контракта Москва поливала.
Вы за него 40 лямов выбросили, чтоб он разницу в ЛЧ делал, но там сложно, даже топчикам, там Брюгге, Мальме и прочие гранды
+1
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KKA
Браво !!!
+1
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Big Nick
Ответ Nogoi89
Про Паредеса ты то же самое писал, скорее всего?)
Нет, тогда Химок не было в РПЛ
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Slava Vestiaz
Ответ Big Nick
Нет, тогда Химок не было в РПЛ
ну значит про Паредеса он писал что это нагибатель Оренбурга и Спартака
+1
0
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