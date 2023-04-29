У Малкома 29 (22+7) очков в 25 играх. Он лидер списка бомбардиров и лучший по «гол+пас» в РПЛ
Малком набрал 29 (22+7) очков в 25 матчах сезона в Мир РПЛ.
Полузащитник «Зенита» реализовал пенальти на 19-й минуте матча с «Крыльями Советов» (4:1, второй тайм). На 56-й минуте Малком оформил дубль, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной. Третий гол он забил на 68-й минуте, четвертый – на 74-й.
Малком – лидер списка бомбардиров в РПЛ и лучший в лиге по «гол+пас». На 2-м месте Квинси Промес из «Спартака» – 23 (17+6) очка.
Полную статистику 26-летнего бразильца можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом».
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Страшно подумать, что было бы, если Малком начал сразу так божить. Москва сгорела бы как в 1812ом, от зависти и негодования. И в Еврокубках скорее всего Зенит более успешно выступил, т.к. Малкома покупали именно под ЕК.
Не могу сказать что он классом ниже Малкома
И только бразильцы)))
Вагнер, Веллитон , вот Малком выбьет
Ну да Федя Смолов ещё достигал 20