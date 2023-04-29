ЦСКА взял 3-й Кубок Гагарина и стал самым титулованным клубом в плей-офф КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина.

Команда под руководством тренера Сергея Федорова одержала победу в матче финала с «Ак Барсом» (3:2) и выиграла серию со счетом 4-3.

Московский клуб также выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.

Таким образом, ЦСКА стал самым титулованным клубом в плей-офф КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом» (2009, 2010 и 2018).

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57 комментариев

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Алексей Дольский
как он стал самым титулованным, если он только сравнялся с АБ?)
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Мадина Уйгурова
дожить бы до момента когда кубок поднимет середняк, а не клуб олигарх
+20
-4
+16
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Rio de Janeiro
При этом ЦСКА стал первой династией в истории КХЛ
+23
-9
+14
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Karjala.73.
ЦВБП!
+15
-3
+12
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Александр Гороховик
Ответ Rio de Janeiro
При этом ЦСКА стал первой династией в истории КХЛ
Династия - это два и больше кубков подряд? Так АБ и Динамо уже брали по два подряд.
+8
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Раиса Абубакирова
Ответ Виктор Филев
наказали заносчивых и самолюбивых казанских болел...
Вы же такие и еще хуже.
+9
-4
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Vitaly29
Казанцам респект! ЦСКА С ПОБЕЕЕЕЕДОЙ!!!!
+6
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Stop-D
Ответ Александр Гороховик
Династия - это два и больше кубков подряд? Так АБ и Динамо уже брали по два подряд.
Династия это три кубка за три или четыре сезона, и получается что за пять последних сезонов ЦСКА взял три кубка и казалось не подходит ЦСКА под династию, но плеойфф сезона 2019-20 был отменен, и получается у ЦСКА три кубка за четыре сезона, что подходит под определение династия)
+3
0
+3
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Игорь Горочкин
Ответ Rio de Janeiro
При этом ЦСКА стал первой династией в истории КХЛ
что это значит?
+4
-1
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daniya
Следующий год финал Авангард-Ак Барс!

ЦСКА И СКА грустно будут жевать сено. А Третьяк топить за прежнюю систему плей-офф!)
+3
-1
+2
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Антон Bratishchev
Ответ Мадина Уйгурова
дожить бы до момента когда кубок поднимет середняк, а не клуб олигарх
Такого не будет, увы
+2
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Diymon
ЦСКА И БОЛЕЛЬЩИКОВ С КГ!!!
+3
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Why always me?!
Классный финал! ЦСКА с чемпионством, Ак Барсу спасибо за достойную игру. Будет и в Казани праздник.
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зильбер
27 матчей. не хило. наверное рекорд
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Ron Weasley
ЦСКА с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!!!!!!!!
АБ респект
КОмандам спасибо за финал и за 7 игру, Это был действительно мега крутой финал.
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Dr. J 24
Ответ Rio de Janeiro
При этом ЦСКА стал первой династией в истории КХЛ
напомни, кто брал 2 первых кубка?
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Ответ Rio de Janeiro
При этом ЦСКА стал первой династией в истории КХЛ
Казань то так первые два кубка взяли))) Наверное они династия)))
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daniya
Ответ Rio de Janeiro
При этом ЦСКА стал первой династией в истории КХЛ
Ты вчера родился?))))
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Dr. J 24
Ответ Александр Гороховик
Династия - это два и больше кубков подряд? Так АБ и Динамо уже брали по два подряд.
3 подряд
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daniya
Пока только сравнялся!)))) Но не стал самым титулованным!) Че-то попутали робятки!)
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Ник Прост
Любопытно, кто счастливее от победы: Зеня, на голову выше и по деньгам и, естественно, по составу, или ЦСКА, выигравший в жесточайшей борьбе в КХЛ и в кубке среди нескольких равных команд?
+1
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Евгений Солонинкин
Ураа! С победой ЦСКА!
Ак Барс и болельщики, спасибо, вы классные! Теперь по 3
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Брулин
Игра огонь, вспомнился финал Востока 21 года , такой же накал дикий.
+1
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Ron Weasley
ЦСКА с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!!!!!!!!
АБ респект
КОмандам спасибо за финал и за 7 игру, Это был действительно мега крутой финал
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Bob_Kolomb
Сегодня день ЦСКА!!! С победой, армейцы ❤️💙
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