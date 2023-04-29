ЦСКА взял 3-й Кубок Гагарина и стал самым титулованным клубом в плей-офф КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом»
ЦСКА в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина.
Команда под руководством тренера Сергея Федорова одержала победу в матче финала с «Ак Барсом» (3:2) и выиграла серию со счетом 4-3.
Московский клуб также выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.
Таким образом, ЦСКА стал самым титулованным клубом в плей-офф КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом» (2009, 2010 и 2018).
ЦСКА И СКА грустно будут жевать сено. А Третьяк топить за прежнюю систему плей-офф!)
АБ респект
КОмандам спасибо за финал и за 7 игру, Это был действительно мега крутой финал.
Ак Барс и болельщики, спасибо, вы классные! Теперь по 3
АБ респект
КОмандам спасибо за финал и за 7 игру, Это был действительно мега крутой финал