ЦСКА взял 3-й Кубок Гагарина и стал самым титулованным клубом в плей-офф КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом»

ЦСКА в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина.

Команда под руководством тренера Сергея Федорова одержала победу в матче финала с «Ак Барсом» (3:2) и выиграла серию со счетом 4-3.

Московский клуб также выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.

Таким образом, ЦСКА стал самым титулованным клубом в плей-офф КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом» (2009, 2010 и 2018).