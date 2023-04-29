Макрон в подтрибунном помещении поприветствовал финалистов Кубка Франции. Президент впервые не вышел на поле – «ради безопасности»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Кубок Франции стад де Франс Политика Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон не решился выйти на поле перед финалом Кубка Франции.

Глава государства впервые за годы президентства не стал приветствовать участников решающего матча на глазах у публики. Он встретился с игроками «Тулузы» и «Нанта» в подтрибунном помещении «Стад де Франс».

Макрон пожал футболистам руки, пожелал им удачи и хорошей игры. Президент «Нанта» Вальдемар Кита сказал руководителю страны: «Мы всей душой с вами».

Изображение: кадр из трансляции BeIN Sports

Le Parisien отмечает, что решение не выходить на поле принято «по соображениям безопасности». Это сделано на фоне протестов против повышения пенсионного возраста.

«Тулуза» выиграла Кубок Франции, разгромив «Нант» в финале – 5:1

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18 комментариев

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jonnysilverhand01
Бункерного мир уже увидел, а вот тебе и подтрибунный
+29
-5
+24
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Олег Мохов
надо как ночной хоккеист иметь на такие случаи двойников.
+21
-8
+13
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Andrei Bandalak
Комментарий удален модератором
Подтрибунная*🤓
+8
-1
+7
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Ден Ден
Ответ Ashan Sorokin
Подождите но ведь в свободной Европе полная гармония власти и народа это только в "совке " масовка везде а в Франции так хорошо жить что люди благодарят Макрона
Во Франции похер на Макрона, там сменяемость власти есть, не хватает времени любить/не любить очередного человека, ибо его могут на выборах поменять. Так что гармония власти и народа есть, ибо влияние обоюдное, а не как в странах, где мнение народа привыкли не учитывать
+7
-3
+4
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Mayer
а мог тройника прислать
+3
0
+3
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Рамзан Нальгиев
Ответ Олег Мохов
надо как ночной хоккеист иметь на такие случаи двойников.
или как Олех, иметь 476 аккаунт)
+7
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+2
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Papaphil
Ответ Олег Мохов
надо как ночной хоккеист иметь на такие случаи двойников.
Надо меньше говорить чушь, как мамкин либерал, Олег ..
+8
-7
+1
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Andrei Bandalak
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Ashan Sorokin
Подождите но ведь в свободной Европе полная гармония власти и народа это только в "совке " масовка везде а в Франции так хорошо жить что люди благодарят Макрона
+4
-4
0
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АРТУР АЛИЕВ
Что-то я очкую, Вован
+1
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stason79
бункер подтрибунный
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Рамзан Нальгиев
Ответ Екн Лор
Не сидит в бункере, когда есть реальная опасность для жизни в виде разъяренной толпы. Респект!
как резидент квартала 95 окраины? это, да, в одно место зелёный, а народу похоронный (с) Макрон
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Рамзан Нальгиев
Ответ Maxim Vasnechov
Вам не платят, если Украину в посте не упомяните?
проверь свои реквизиты, завтра может приехать собр, твой колл центр под угрозой) //
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fil_spb
Ответ Maxim Vasnechov
Вам не платят, если Украину в посте не упомяните?
Про "платят" сказал человек, у которого из последних 50 сообщений (дальше и читать не стал, и так все понятно) на спортивном сайте ни одного сообщения про спорт, только про политоту.
Тут вспоминается меткая русская пословица про то, кто громче всех кричит "Держи вора!".
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Mayer
Ответ Ден Ден
Во Франции похер на Макрона, там сменяемость власти есть, не хватает времени любить/не любить очередного человека, ибо его могут на выборах поменять. Так что гармония власти и народа есть, ибо влияние обоюдное, а не как в странах, где мнение народа привыкли не учитывать
ты аккуратнее, а то путриоты возбудятся, которые сами на выборы не ходят, так как всё решено, но, при этом, никого лучше нет )))

настучат ещё. скоро лагеря...
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