Макрон в подтрибунном помещении поприветствовал финалистов Кубка Франции. Президент впервые не вышел на поле – «ради безопасности»
Эммануэль Макрон не решился выйти на поле перед финалом Кубка Франции.
Глава государства впервые за годы президентства не стал приветствовать участников решающего матча на глазах у публики. Он встретился с игроками «Тулузы» и «Нанта» в подтрибунном помещении «Стад де Франс».
Макрон пожал футболистам руки, пожелал им удачи и хорошей игры. Президент «Нанта» Вальдемар Кита сказал руководителю страны: «Мы всей душой с вами».
Изображение: кадр из трансляции BeIN Sports
Le Parisien отмечает, что решение не выходить на поле принято «по соображениям безопасности». Это сделано на фоне протестов против повышения пенсионного возраста.
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