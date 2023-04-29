Макрон в подтрибунном помещении поприветствовал финалистов Кубка Франции. Президент впервые не вышел на поле – «ради безопасности»

Эммануэль Макрон не решился выйти на поле перед финалом Кубка Франции.

Глава государства впервые за годы президентства не стал приветствовать участников решающего матча на глазах у публики. Он встретился с игроками «Тулузы» и « » в подтрибунном помещении «Стад де Франс».

Макрон пожал футболистам руки, пожелал им удачи и хорошей игры. Президент «Нанта» Вальдемар Кита сказал руководителю страны: «Мы всей душой с вами».

Изображение: кадр из трансляции BeIN Sports

Le Parisien отмечает, что решение не выходить на поле принято «по соображениям безопасности». Это сделано на фоне протестов против повышения пенсионного возраста.

«Тулуза» выиграла Кубок Франции, разгромив «Нант» в финале – 5:1

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