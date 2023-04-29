Некоторые новички «Челси» жалеют, что подписали долгосрочные контракты. Боули отчитывал их при всей команде

Некоторые новички «Челси» жалеют, что связали себя долгосрочными контрактами с этим клубом.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игрокам команды, некоторые новички уже начинают жалеть, что подписали столь длительные контракты с «Челси».

Некоторые из новичков разочарованы, так как в ходе переговоров их уверяли, что они будут ключевыми фигурами интересного проекта. Однако никто из них так и не получил обещанную роль в команде.

Кроме того, игроков удивляют визиты в раздевалку. Он отчитывал некоторых новичков при всей команде. Отмечается, что тренера поведение совладельца «Челси» не смущает.

При Боули состав команды пополнили 16 игроков. Клуб подписал Энцо Фернандеса, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьер-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе

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