Некоторые новички «Челси» жалеют, что подписали долгосрочные контракты. Боули отчитывал их при всей команде

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Некоторые новички «Челси» жалеют, что связали себя долгосрочными контрактами с этим клубом.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игрокам команды, некоторые новички уже начинают жалеть, что подписали столь длительные контракты с «Челси».

Некоторые из новичков разочарованы, так как в ходе переговоров их уверяли, что они будут ключевыми фигурами интересного проекта. Однако никто из них так и не получил обещанную роль в команде.

Кроме того, игроков удивляют визиты Тодда Боули в раздевалку. Он отчитывал некоторых новичков при всей команде. Отмечается, что тренера Фрэнка Лэмпарда поведение совладельца «Челси» не смущает.

При Боули состав команды пополнили 16 игроков. Клуб подписал Энцо Фернандеса, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьер-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе

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44 комментария

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Tigo_Volchara93
Как же хочется чтобы они улетели в чемпионшип 🤞
+72
-19
+53
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Кокич
Мудрик переодевался в коридоре, поэтому гнев босса его миновал.
+27
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Groondler
Для Боули раздевалка прям фетиш:)
+23
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+23
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bevooch
Заходит Боэли в раздевалку, а она ему как раз
+12
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+12
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Томаш Спенсер
Забрали (украли) клуб у Русских, по блату слили америкянскому клоуну, тот нашпиговал свой проект зелёными фантиками, который юЭССэй печатают не обращая внимания на уже сломанный механизм, внедрили американский менеджмент (который провальный, ведь тут не все решают зелёные фантики), накупили украинцев бездарных за сотни лямов, убрали топ тренера из за обидки и ждут чего то хорошего? 😆😆😆
Хорошее начнется в шипе, куда этому амирикянскому цирку и дорога 😊
+17
-11
+6
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Мыкола
Ответ Томаш Спенсер
Забрали (украли) клуб у Русских, по блату слили америкянскому клоуну, тот нашпиговал свой проект зелёными фантиками, который юЭССэй печатают не обращая внимания на уже сломанный механизм, внедрили американский менеджмент (который провальный, ведь тут не все решают зелёные фантики), накупили украинцев бездарных за сотни лямов, убрали топ тренера из за обидки и ждут чего то хорошего? 😆😆😆 Хорошее начнется в шипе, куда этому амирикянскому цирку и дорога 😊
Вы таки хотели сказать у rусских? 😀
+7
-2
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Антибаскет Поповича
Отчитывал в стиле Галустяна?
+4
0
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Роман
Ахаха, не представляю как после таких новостей плохо Должуну
+6
-3
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Jaxongir Shodiev
Ответ Tigo_Volchara93
Как же хочется чтобы они улетели в чемпионшип 🤞
Учитывая темп, который они держат сейчас, есть вероятность
+10
-7
+3
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Аталанта расправила плечи
Кто же мог предположить, что в Челси бардак? Это ведь была строго секретная информация недоступная людям вне клуба. Тренеры Челси наверное тоже искренне удивляются, когда их увольняют через год-два.
+2
0
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Евгений Лифшиц
Ответ Томаш Спенсер
Забрали (украли) клуб у Русских, по блату слили америкянскому клоуну, тот нашпиговал свой проект зелёными фантиками, который юЭССэй печатают не обращая внимания на уже сломанный механизм, внедрили американский менеджмент (который провальный, ведь тут не все решают зелёные фантики), накупили украинцев бездарных за сотни лямов, убрали топ тренера из за обидки и ждут чего то хорошего? 😆😆😆 Хорошее начнется в шипе, куда этому амирикянскому цирку и дорога 😊
у каких русских украли клуб? эти русские перестают быть русскими как только выводят окончательно деньги из РФ. Никогда понять не мог как можно было болеть за клуб такого подонка, а теперь понять не могу как можно убиваться, что у него этот клуб отобрали
+2
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Александр Фёдоров
Ответ Tigo_Volchara93
Как же хочется чтобы они улетели в чемпионшип 🤞
Как же хочется адекватных комментаторов
+5
-3
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ottomann
Ответ Томаш Спенсер
Забрали (украли) клуб у Русских, по блату слили америкянскому клоуну, тот нашпиговал свой проект зелёными фантиками, который юЭССэй печатают не обращая внимания на уже сломанный механизм, внедрили американский менеджмент (который провальный, ведь тут не все решают зелёные фантики), накупили украинцев бездарных за сотни лямов, убрали топ тренера из за обидки и ждут чего то хорошего? 😆😆😆 Хорошее начнется в шипе, куда этому амирикянскому цирку и дорога 😊
Забрали да, отжали да, некрасиво да. , но все же русскими там не особо пахло, как говориться клуб был отечественный, но Отечество ваше Давид Львович
+1
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Yelzin Teheda
Ответ #SharkTeam
А вот Пеп научил бы играть эту свору.
только пепу пришлось бы ещё 15 игроков накупить
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#SharkTeam
Ответ Tigo_Volchara93
С учетом того с кем еще играть Челси, вероятность вылета приличная
Да не, им уже можно все матчи проиграть, не вылетят
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DolJun
Ответ rigobersong
Повтори 11 раз:))
всегда знал что местные кулес с первого раза не могут понять, но чтобы 11) тебя по этой особенности их предводителем выбрали?)
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Мыкола
Мудрика не отчитывали т.к. его не пускают в раздевалку
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ман сити фейк
Цирк
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Гусеконь
так владелец не тренер. Посылать на три буквы его можно.
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lizarazu
Ответ Groondler
Для Боули раздевалка прям фетиш:)
Угу. Какой же он чиканутый похоже…
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filippa
это ваша карма. из грязи вышли туда и вернетесь !
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GuruFutbola
Летом будет распродажа новичков за 10-15 млн
Шапито клуб)
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Любезный Коссутий
это неудивительно. унылый середняк вернулся к своим истокам, а подписывать с середняком долгосрочные контракты очень глупо. могут пенять только на себя.
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Любезный Коссутий
Ответ Tpy6kaMerlina
А чё всего 16 футболистов докупили? Чё не 50? 100? Клоуны.
я насчитал 16, вроде
https://www.livesport.com/ru/team/chelsea/4fGZN2oK/transfers/
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BZB
А ведь может и всечь.
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