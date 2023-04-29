Григоренко – самый ценный игрок Кубка Гагарина. У нападающего ЦСКА 25 (12+13) очков, он лучший бомбардир и снайпер плей-офф
Михаил Григоренко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.
ЦСКА выиграл турнир, одержав победу над «Ак Барсом» в финальной серии (4-3).
В 27 матчах плей-офф Григоренко набрал 25 (12+13) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером розыгрыша при показателе полезности «+8».
Нападающий ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. В 2019 году он также лидировал в обеих номинациях.
Костя и Адам тоже топ!
Вся команда и тренеры - молодцы!