Григоренко – самый ценный игрок Кубка Гагарина. У нападающего ЦСКА 25 (12+13) очков, он лучший бомбардир и снайпер плей-офф

Михаил Григоренко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

ЦСКА выиграл турнир, одержав победу над «Ак Барсом» в финальной серии (4-3).

В 27 матчах плей-офф набрал 25 (12+13) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером розыгрыша при показателе полезности «+8».

Нападающий ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. В 2019 году он также лидировал в обеих номинациях.