Григоренко – самый ценный игрок Кубка Гагарина. У нападающего ЦСКА 25 (12+13) очков, он лучший бомбардир и снайпер плей-офф

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

ЦСКА выиграл турнир, одержав победу над «Ак Барсом» в финальной серии (4-3).

В 27 матчах плей-офф Григоренко набрал 25 (12+13) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером розыгрыша при показателе полезности «+8».

Нападающий ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. В 2019 году он также лидировал в обеих номинациях.

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11 комментариев

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Британский шпион
Король КГ прямо сейчас, вполне по силам потеснить под конец карьеры Мозякина по шайбам в кубке с таким темпом.
+8
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Alex1893
Чуть провалил конец финальной серии, но остальную часть плей-офф тащил, особенно со СКА. Поэтому Миша - заслуженный MVP
+3
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Огюст
Я думаю заслуженно , но у кого то другое мнение наверняка и это допустимо для болельщиков !
+2
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tommy_hell_trigger
«Миша на районе» 💪
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*BG*
Грига - красава!
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Пинающий Достоинства
Турнир у Грига удался
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Cbj Fan
А как же великий Радулов, звезда ясная? 😎
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Кеша
Григоренко был шикарен ! Своими руками и головой заслужил то что случилось! Красавчик !
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Михаил Пивненко
Миша - лучший!
Костя и Адам тоже топ!
Вся команда и тренеры - молодцы!
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_Абырвалг_
Если - бы " буйного" в столь "юнном" возрасте признали-бы самым ценным игроком.Это- бы был приговор всему "колхозу",как этот персонаж называл лигу в которой он получает огромные бабки !
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Bulat89
Если бы выиграл Ак Барс,то самым ценным был бы Радулов.А так от Шипачева,Кагарлицкого,да и,наверное, того же Войнова надо избавляться.
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